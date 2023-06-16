Эксклюзив 16 июня 2023, 11:50 Конкурентные преимущества. Министр сельского хозяйства Подмосковья — об активном развитии сферы Министр сельского хозяйства Подмосковья Мурашов рассказал о направлениях развития сферы

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Московская область подпишет восемь инвестиционных соглашений с крупнейшими компаниями, развивающими сельское хозяйство и переработку в регионе, на общую сумму 40 миллиардов рублей. Об этом «360» сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов на полях Петербургского международного экономического форума. Он также рассказал о тенденциях развития сферы в регионе в целом.

Один из самых крупных проектов продолжит цепочку развития бизнеса в области теплиц. Договор заключат с компанией ТК «Подмосковье». В мае губернатор Андрей Воробьев открывал вторую очередь этого комплекса в Воскресенске, а теперь компания собирается строить еще одну очередь теплиц, и общая сумма инвестиций составит порядка 15 миллиардов рублей.

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Еще один проект — агрохаб «Селятино» в Наро-Фоминске — логистический комплекс, который нацелен на экспорт продукции из Московской области. Объем инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей.

Третий проект — строительство большой фермы на 2,5 тысячи голов коров на отдаленной территории в поселке Шаховская (соглашение с ООО «Шаховская Нива»).

Мурашов добавил, что недавно открылся луховицкий комплекс по овощам закрытого грунта, что дало Подмосковью возможность закрепиться на втором месте в России по производству таких овощей. В целом в это направление за несколько лет инвестировали 65 миллиардов рублей, и развитие продолжается. Сейчас в Подмосковье 220 гектаров теплиц, еще на 25 гектаров соглашение подпишут в ближайшее время. Объем производства достиг 110 тысяч тонн — в 20 раз больше, чем в 2014 году. Удалось обеспечить несколько тысяч рабочих мест. Это направление стало одним из приоритетных.

Отдельное направление — строительство хранилищ. На складах не хватает места для хранения овощей, выращенных в открытом грунте: картофеля, капусты, моркови, — поэтому в Подмосковье в прошлом году запустили большую программу по строительству современных хранилищ. В 2022 году в регионе построили хранилища на 23 тысячи тонн овощей, в этом году построят еще на 80 тысяч тонн, в следующем — на 90 тысяч.

«Мы за три года прирастем на 50% по хранилищам к предыдущему периоду. В апреле-мае заканчиваются наши подмосковные овощи, идет экспорт по более высокой цене. Когда мы построим хранилища (а урожай нам позволяет заполнять их в большом объеме), это даст возможность поставлять на рынок Подмосковья наш отечественный продукт и снижать цены. Мы на это направление особенно нацелились и мы будем оказывать большую поддержку и компенсировать 25% от тех расходов, которые несут наши хозяйства», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона.

Конкурентное преимущество

За пять лет объем сельхозпродукции и сельхозпереработки увеличился в 2,5 раза. В прошлом году объем составил два миллиарда рублей. Поставки традиционно идут в страны СНГ, кратно растет объем поставок в Китай — сейчас туда идет продукция, которую отправляли на Запад, в том числе мясо птицы. АО «Агрохаб „Селятино“» — один из ключевых партнеров Подмосковья: через него проходит более 20% всей сельхозпродукции в Китай. В 2023 году ее объем вырастет в разы — регион видит в этом большой потенциал, подчеркнул Владислав Мурашов.

Он затронул тему помощи аграриям от властей Подмосковья. По его словам, в Московской области действует более 30 разных мер поддержки и это ее конкурентное преимущество, позволяющее привлекать инвестиции.

«Поддержка разная. Если брать в рублях, это более пяти миллиардов. <…> Активно поддерживаем производство молока, в этом смысле мы лучшие в стране — у нас самые большие меры поддержки. Поддерживаем племенное животноводство, строительство теплиц и хранилищ овощей. Мы постоянно встречаемся с аграриями и инвесторами и объясняем, какие меры поддержки им доступны», — рассказал министр.

Он добавил, что инвесторов привлекает и то, что Московская область — очень большой рынок сбыта, «большой логистический хаб». Мурашов напомнил, что накануне губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение с учредителем Группы компаний «Мультиколд» Малхазом Аллазовым о строительстве логистического центра в Солнечногорске. Это будет большой хаб с большим хранилищем с быстрой заморозкой продукции, там же — железнодорожный узел, и экспорт тоже будет направлен на Восток, в Китай. В сентябре откроется первая очередь проекта.

Проблем с оборудованием и кадрами нет

«Технологии меняются очень активно. Недавно открывали молочную ферму „Барыбино“ — казалось бы, сложный период, сложности с поставками оборудования, но там появилась ферма на 500 голов с новым доильным залом в виде карусели. Это современная система, последнее поколение. И мы сможем привезти еще больше такого оборудования», — констатировал Мурашов.

Он отметил, что не видит проблем с поставками: аграрии получают оборудование по параллельному импорту и продолжают модернизацию.

В сфере переработки Подмосковье занимает первое место по многим направлениям, например с огромным отрывом лидирует по сыру (в прошлом году в Дмитровском округе открыли сырный кластер), остается в лидерах по производству мороженого, кондитерских изделий, продуктов из мяса птицы, колбасы. Доля подмосковной продукции среди этих товаров составляет 20-30%. Здесь регион точно не упустит лидерство — у него есть все возможности для этого.

«Оборудование везут — конечно, сроки удлинились, но процесс не остановился, и серьезных рисков мы не видим. Раньше было много европейских и американских тракторов, но мы будем постепенно их заменять. У нас уже появились новые китайские тракторы, фермеры апробируют их. <…> Мы не останемся без оборудования», — подытожил Мурашов.

Он добавил также, что в регионе нет глобального дефицита кадров в сельском хозяйстве благодаря информатизации и технологиям. Ситуация гораздо лучше, чем в других регионах. При этом министр подчеркнул необходимость повышать уровень специалистов. Нужно, чтобы их знания и навыки помогали наращивать производительность труда и снижать себестоимость.

«Это очень важно. Нужно работать еще более эффективно, и это сделает нас еще более конкурентоспособными. Тогда и экспорт наш будет более конкурентоспособным. Кадры позволяют также отслеживать рентабельность производства — мы не должны допускать ее снижения», — резюмировал Владислав Мурашов.