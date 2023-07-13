Общество 13 июля 2023, 13:36 Конференция на тему современной отохирургии и хирургии основания черепа с экспертами из 17 стран прошла в НМИЦО ФМБА НМИЦО ФМБА принял гостей из 17 стран в ходе конференции на тему современной отохирургии пресс-служба НМИЦО ФМБА России

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Научно-практическая конференция «Важные вопросы современной отохирургии и хирургии основания черепа» прошла в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии ФМБА России. Гостями мероприятия стали ведущие эксперты из 17 стран.

Конференцию с продвинутым кадаверным курсом по современной отохирургии посетили ведущие зарубежные специалисты. Они приехали, чтобы перенять уникальный опыт, накопленный российскими отохирургами, которые выполняют все виды микрохирургических слухоулучшающих операций, реконструктивно-восстановительных и санирующих вмешательств как взрослым пациентам, так и детям.

пресс-служба НМИЦО ФМБА России пресс-служба НМИЦО ФМБА России пресс-служба НМИЦО ФМБА России пресс-служба НМИЦО ФМБА России пресс-служба НМИЦО ФМБА России пресс-служба НМИЦО ФМБА России пресс-служба НМИЦО ФМБА России пресс-служба НМИЦО ФМБА России

Благодаря междисциплинарному подходу в лечении, выполнять сложные операции по улучшению или восстановлению утраченного слуха стало возможно всего за одно вмешательство. Продвинутый курс включил в себя мастер-классы, обучающие семинары и курсы, а также «живую хирургию» — участники смотрели прямые трансляции из операционного блока Центра.

«Курс посвящен высокотехнологичным операциям, нестандартным случаям в практике отохирурга», — отметили в НМИЦО ФМБА.

Подобное мероприятие прошло в России впервые. В нем приняли участие представители Международной федерации оториноларингологических сообществ и Евразийской академии оториноларингологии — всего эксперты из 17 стран, включая Китай, Турцию, Индию, Францию, Саудовскую Аравию и Белоруссию. Академики и члены-корреспонденты РАН приняли участие в заседании Бюро секции клинической медицины Отделения медицинских наук по хирургическим наукам по специальности «оториноларингология».

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