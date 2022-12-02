Общество 02 декабря 2022, 18:02 Компьютерные игры в России решили маркировать по возрасту. Почему это сложная и запоздалая инициатива Эксперт по видеоиграм Кузьменко: в России уже существуют возрастные цензы для видеоигр Pxhere

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Детей в России решили оградить от вредного влияния компьютерных игр. Власти разрабатывают требования по возрастной маркировке игр, а также ряд других ограничительных мер. Законы, которые регулируют информацию и контент для несовершеннолетних в стране, уже есть, однако парламентарии хотят усилить контроль в этой сфере.

Игры не для детей

До конца 2022 года власти планируют наладить систему регулирования контента в видеоиграх, сообщил «Коммерсант». Изменения внесут в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» — часть нацпрограммы «Цифровая экономика». В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили, что изменения должны предупредить «бесконтрольное распространение среди детей деструктивной информации».

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По данным «Коммерсанта», речь идет о создании системы возрастной маркировки по аналогу международной рейтинговой системы PEGI (Pan European Game Information). Кто и как будет проводить экспертизу, чтобы устанавливать возрастной ценз, в ведомствах пока не решили. Известно, что в обсуждении проекта участвуют министерства экономики, цифрового развития и здравоохранения, а также компании 1С и VK, занимающиеся разработкой игр и платформ.

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Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец поддержала идею об обязательной маркировке видеоигр: таким образом государство сможет защитить психику детей.

«Нам нужна не только маркировка, но и проверка всего контента на соответствие новому закону о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. Родители не всегда в состоянии разобраться, что ребенку можно, а что нельзя, поэтому должны быть эксперты, которые будут устанавливать нормы и отслеживать продукцию на соответствие возрастным цензам и категориям», — подчеркнула омбудсмен в комментарии для «360».

Автор фото: Robert Couse-Baker / Pxhere

Игры сейчас не регулируются?

По словам независимого эксперта по видеоиграм Александра Кузьменко, в России достаточно давно действует система, которая копирует PEGI и позволяет маркировать видеоигры.

«И даже эта система иногда подвергалась саморегулированию: если в Европе игра выходила с рейтингом „16+“, так как там так или иначе затрагивались темы, например, ЛГБТ, то игра в России автоматически перемаркировывалась в „18+“ — и проблем не возникало», — сказал он.

Нынешнее предложение ввести маркировку исходит от людей, которые не знают, что процесс давно запущен на официальном уровне, добавил собеседник «360».

В магазине точно так же, как в случае с книгами или фильмами, нельзя купить игру просто так, не показав паспорт, если там стоит «18+» Александр Кузьменко.

Более того, по мнению эксперта по играм, предлагаемые меры могут оказаться чрезвычайно сложными в реализации. Сейчас для выставления возрастного ценза разработчики представляют подробную информацию об их продуктах — именно в соответствии с этим накладывают ограничения на распространение контента среди определенных возрастных категорий.

«То есть разработчик сам должен указать, что в игре есть насилие, сексуальные темы, еще какие-то нюансы, которые могут повлиять на рейтинг, а комиссия это смотрит и делает вывод. Просмотреть 100% игр, каждую из них пройти, — это тысячи часов, практически невозможно», — объяснил он.

freepik

Но главный вопрос, по словам Кузьменко, в том, что именно собираются маркировать власти. Примерно 95% игр производят западные компании, которые сегодня сами ушли с российского рынка.

«Почти все игры сейчас находятся в серой зоне: если их можно купить в физической форме, то это какой-то импорт, если их можно купить в цифровой форме, то это либо пиратство, либо когда россияне пытаются выдать себя за граждан другой страны, например заводят казахскую банковскую карту», — рассказал он.

В России, Азии и дружественных странах производят порядка 5% всех компьютерных игр, маркировать официально смогут только их. При таком раскладе новую инициативу эксперт назвал «министерством без портфеля».

РИА «Новости»

Идеи и проекты

Сейчас в России действует ряд законов, которые позволяют оградить несовершеннолетних от различной потенциально опасной и вредоносной информации. Главный из них — закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», напомнил адвоката коллегии «Аронов И Партнеры» Евгений Розенблат.

Эта мера определяет правила для контента в СМИ, печати, на телевидении, а также на различных аудиовизуальных платформах, стриминговых сервисах. Сюда же входят «программы для компьютеров и баз данных», к которым относятся видеоигры.

Согласно этому закону нельзя распространять среди детей контент, побуждающий к насилию, самоубийству, употреблению алкоголя, табака и запрещенных веществ, а также привлекающий к асоциальной деятельности, например азартным играм, проституции, бродяжничеству и так далее.

РИА «Новости»

Кроме того, под запретом информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные модели отношений и поведения, формирующая неуважение к семье и содержащая нецензурную брань. Закон также ограничивает демонстрацию сцен насилия, преступлений, половой жизни и всего того, что может вызывать страх и панику у несовершеннолетних.

Ирина Волынец добавила, что от вредоносной информации детей защищает и указ президента России № 809 «О традиционных духовно-нравственных ценностях», подписанный в ноябре 2022 года. Недавно омбудсмен предлагала совсем запретить некоторые видеоигры.

Среди других подобных инициатив — запрет для лиц, не достигших 14 лет, регистрироваться в социальных сетях. А в сентябре парламентарии выступили с инициативой о запрете пропаганды идеологии чайлдфри среди детей.