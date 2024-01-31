Эксклюзив 31 января 2024, 18:14 Коллекторы против бойцов СВО. Лики несправедливости Писатель Беседин: сам факт существования коллекторов отравляет Россию Nikolay Gyngazov / Global Look Press

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В Твери взыскатели напали на жену бойца спецоперации на Украине из-за долгов его брата. Коллекторы начали ломиться в квартиру, кричали и требовали позвать должника. Когда женщина открыла дверь, ее ударили в лицо. О том, как сам факт существования коллекторов отравляет Россию, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Вновь черти повылазили из своих преисподних. Казалось бы, мы стали подзабывать такие дьявольские слова, как «займы», «микрозаймы», «ломбарды», «коллекторы». Последние еще несколько лет назад кошмарили россиян, устраивая настоящие хорроры.

Могли, например, убить кошку должников и подкинуть ее хозяевам. И вот, повторюсь, казалось бы, что все это ушло в прошлое. Но, как выясняется, только казалось.

В Твери произошел совершенно отвратительный случай. Коллекторы пришли, точно демоны, к жене военнослужащего, находящегося в зоне СВО. Женщина отказалась открывать двери и сказала, что вызовет полицию.

Через пару минут в квартиру постучались вновь. Женщина открыла, думая, что это полиция, — и получила удар в лицо. Так вернулись коллекторы.

В этой истории отвратительно все. Но вместе с тем и показательно.

Здоровые упыри не нашли себе применения лучше, чем выбивать долги из людей. При этом в качестве жертвы они избрали жену человека, который прямо сейчас защищает наш народ (в том числе этих упырей), сберегая общую безопасность. Как отнестись к подобному?

Самое первое, что приходит на ум, — это, конечно же, отыскать мерзавцев и наказать за удары женщины в лицо. Поиском упырей занимается сейчас полиция. Но на ситуацию необходимо смотреть глубже и жестче.

Да, безусловно, долги нужно возвращать. Но что загоняет людей в эти долги? Беспощадная система, в которой человек превращен в крысу, запертую в колесе, пропитанном культом успеха и безжалостностью.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Как набираются эти долги? Если у гражданина появляются проблемы — денежные, например, — он вынужден обращаться к организациям, которые подкидывают несчастному как бы «легкие» материальные решения.

Возьми кредит, возьми микрозайм — пожалуйста, черти всегда рады, но под колоссальные проценты. На самом деле, мы не раз писали и говорили об этом, но коллекторский воз и ныне там. Необходимо менять саму систему — да, это глобальная задача, но задача необходимая.

Как минимум нужно разобраться с правомерностью организаций, выдающих займы и микрозаймы. Жестко регламентировать условия, под которые выдаются деньги. И в банках, и в других организациях. В случае невозврата средств в действие должны вступать официальные силы, а не озверевшие упыри, которые готовы любой ценой выбивать из несчастных людей деньги. Иначе мы возвращаемся в 90-е, которыми пугаем тех, кто недоволен текущим положением дел.

Что касается конкретной ситуации в Твери, то пугает и отвращает омерзительная несправедливость происходящего. Когда одни бьются за страну, а другие кошмарят их близких.

Возможно, стоило бы для переосмысления жизни отправить кошмарящих в новые условия — туда, где наверняка пригодились бы их умения атаковать людей. Правда, теперь это бы оказалось переориентировано на более внятные цели.

В целом же агрессивные коллекторы — не самая адекватная прослойка нашего общества. И сам факт их существования отравляет и оскорбляет нашу страну. Тем более сейчас, когда идет по-настоящему большая битва.

Адекватное отношение в ней к бойцам так же важно, как и отношение к членам их семей. Только так победим, разобравшись с врагами внешними и с врагами внутренними.