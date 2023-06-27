Эксклюзив 27 июня 2023, 21:03 Аренда без боли. На что обратить внимание при аренде квартиры в Москве Депутат Гаврилов сказал, что квартиру в Москве лучше всего снимать летом Pxhere

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Спрос на аренду жилья в Москве за год снизился от 20 до 50%, а ассортимент столичных квартир, которые сдают, достиг рекордного уровня. Тем не менее, все равно остаются сезоны, когда снять жилье можно дешевле. Об этом «360» рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Снимать жилье лучше всего летом, к осени однозначно цены вырастут», — заявил спикер.

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По его словам, летнее «затишье» на рынке недвижимости в нетуристических местах и районах объясняется общим снижением деловой активности в городе, к тому же нет наплыва студентов.

«Люди уезжают в отпуска, спрос падает, а предложение растет дополнительно за счет квартир, которые дачники сдают на лето. Благоприятный для найма жилых помещений сезон длится до середины августа», — поделился депутат.

Затем город оживает и цены снова начинают расти.

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При выборе квартиры ее стоимость — один из ключевых критериев. Эксперт пояснил, что минимальная стоимость аренды в Москве на сегодняшний день составляет около 30 тысяч рублей за однокомнатную квартиру.

«Все, что предлагается значительно дешевле, вероятнее, обман. Квартир по стоимости ниже рынка не бывает. Если вам попался тот, кто почему-то очень дешево сдает отличную квартиру с прекрасным ремонтом, значит вас где-то обманывают. Все реальные собственники жилых помещений или управомоченные ими лица (наймодатели) внимательно изучили рынок и знают цены», — подчеркнул он.

Ситуация на рынке

Как упоминал специалист, по отношению к прошлому году спрос на столичные квартиры в аренду упал до 50%.

«В ближайшей перспективе по-прежнему самыми востребованными будут однокомнатные и двухкомнатные квартиры, но и их предложение за год выросло более, чем в два раза», — рассказал Гаврилов.

Однако с учетом того, что жители из новых регионов приезжают в Москву на работу, а также сама недвижимость дорожает, то многим людям выгоднее снимать квартиры не только себе, но и родителям, посчитал эксперт. Например, когда молодая семья разъезжается с родителями.

Жизнь в центре — уже не роскошь

Гаврилов заметил, что если раньше снять жилье, к примеру, в центральном административном округе Москвы было роскошью, то теперь и здесь высокая конкуренция за жильцов. Небольшие квартиры сдаются за 35-40 тысяч рублей.

«За такую цену раньше сдавали жилье в отдаленных спальных районах у метро», — отметил он.

По словам депутата, многие арендаторы хотят, чтобы в квартире был модный ремонт, современная мебель. Для арендодателя ремонт — довольно дорогое удовольствие из-за повышения цен на стройматериалы.

Арендаторы снизили градус требовательности к жильцам

«Также хозяева квартир стали менее привередливыми, они охотно сдают жилье семьям с маленькими детьми и с домашними животными, готовы разбить страховой депозит на две части лишь бы сдать квартиру. Они стали лояльнее и перестали отсеивать нанимателей», — добавил он.

Это связано с тем, сказал Гаврилов, что раньше люди не хотели привязываться к месту, не хотели планировать покупки и вложения, а сейчас многие покупают квартиры, чтобы «иметь что-то свое и сдавать». Москвичи могут одновременно иметь две-три ипотечные однокомнатные квартиры.

«В этой связи, собственникам квартир ничего больше не остается, как психологически принять эти обстоятельства и снизить сумму ежемесячных платежей», — заключил он.