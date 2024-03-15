Общество 15 марта 2024, 11:12 Кофе, коньки и дополненная реальность: как «Пятерочка» отпраздновала 25-летие Пресс-служба «Пятерочки»

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Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги масштабной кампании, которую организовала в честь своего 25-летия. В 2024 году компания отметила юбилей вместе с гостями: более 3,5 тысячи покупателей угостились напитками из кофемашины за один рубль, свыше 5,2 тысячи посетителей поучаствовали в активностях и получили подарки на катках в Саду имени Баумана и Измайловском парке. Также «Пятерочка» представила в соцсетях видеоролики с дополненной реальностью.

Кофе за рубль? Легко

В честь своего дня рождения «Пятерочка» решила сделать подарки гостям в Московской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской, Тульской, Владимирской и Брянской областях. С 8 по 14 февраля покупатели получали в торговых точках сети купоны на любой напиток из кофемашины всего за один рубль. Посетители активировали свыше 3,5 тысячи таких купонов.

Самыми популярными напитками у гостей стали капучино (40,3% покупок) и латте (38,3%). В сумме посетители магазинов «Пятерочка» выпили около 940 литров кофейных напитков, купленных всего за рубль.

Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки»

Празднование на катках Москвы

В честь своего 25-летия «Пятерочка» украсила катки в Саду имени Баумана и Измайловском парке. С 15 по 17 февраля их посетили более 5,2 тысячи человек.

В этот период гости могли поучаствовать в разных активностях, связанных с теплыми воспоминаниями посетителей «Пятерочки». Компания смогла не просто рассказать о юбилее, но и донести свои главные ценности: качество, удобство и заботу, которыми торговая сеть славится уже 25 лет.

Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки»

На катках устроили квиз «25 сюрпризов». Участники должны были ответить на вопросы ведущего о «Пятерочке» и получить один из подарков на выбор. По итогам конкурса компания раздала 960 призов, включая термокружки с юбилейным логотипом, брендированные перчатки и светоотражающие значки.

Пресс-служба «Пятерочки»

Также на локациях работал фирменный бар торговой сети с бесплатными согревающими напитками. Гости могли получить на выбор американо, латте, капучино, черный, зеленый или ягодный чай. Для этого нужно было установить мобильное приложение и активировать карту лояльности «Х5 Клуба». Всего «Пятерочка» раздала свыше 1,5 тысячи горячих напитков.

Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки» Пресс-служба «Пятерочки»

Прямо на льду курсировал фотограф, который снимал гостей в важные моменты. Гости могли тут же получить кадры благодаря фотоаппарату с функцией моментальной печати. За время мероприятия на обеих локациях сделали 1050 снимков.

Не остались незамеченными ростовые куклы в виде фруктов на коньках и красивая фотозона «25 лет». Она символизировала качество и свежесть продуктов, быструю доставку и другие преимущества «Пятерочки».

Поздравления на городских фасадах

К своему юбилею «Пятерочка» выпустила в Telegram и VK ролики с дополненной реальностью. На этих видео фасады значимых объектов Москвы, Тулы, Калуги, Рязани, Смоленска, Твери и Владимира преобразились благодаря ярким проекциям.

Красочные шарики и торты появились на башне «Меркурий» в «Москва-Сити», на Рязанском театре драмы, арт-пространстве «Искра» в Туле, Торговых рядах во Владимире и других популярных местах городов. За 10 дней ролики с дополненной реальностью собрали в соцсетях в общей сложности один миллион уникальных просмотров.

«Мы были рады отметить юбилей торговой сети вместе с нашими дорогими гостями и подарить им массу позитивных эмоций и приятных призов. В рамках праздничной кампании мы стремились создать незабываемые моменты и теплые воспоминания для всех участников. Мы гордимся, что за 25 лет „Пятерочка“ стала неотъемлемой частью жизни многих людей. Впереди нас ждут новые свершения и достижения, и мы с нетерпением ждем возможности радовать наших гостей новыми интересными предложениями и акциями», — прокомментировал исполнительный директор Территории «Центр» торговой сети «Пятерочка» Анвар Анваров.

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