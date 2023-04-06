Эксклюзив 06 апреля 2023, 18:56 (обновлено: 06 апреля 2023, 20:10) 🤡 Клоуны-сатанисты. Почему юмор стал убивать Писатель Беседин: комики Долгополов и Оганисян — лишь отрыжка системы Соцсети

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Сбежавшие из России «комики» Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время выступления в Берлине спародировали теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 40 человек. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку. О том, в чем кроется подлинная трагедия и что нам делать, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

О выходке Александра Долгополова и Гарика Оганисяна высказались многие. Выходка, напомню, заключалась в том, что комики (их так величают) обшутились (так они посчитали) насчет теракта в Санкт-Петербурге, где был убит Владлен Татарский.

Да, высказались многие, однако, удивительно, главного сказано так и не было. Впрочем, чего удивляться? У нас слишком многие разучились думать.

Кто-то уже успел искренне или наигранно возмутиться: а в чем, мол, проблема? Ну, пошутили ребятки. А как же свобода слова? Что их теперь, репрессиям подвергнуть?

Эти нелепые вариации на тему недоделанного 37-го года порядком надоели. Прежде всего своей безосновательностью. Фокус как раз в другом: государство вполне лояльно относится к таким вот шуточкам, да и к выкрикам в стиле Меладзе «Слава Украине!» тоже. Но! У Владлена Татарского есть боевые товарищи. Да и вообще ребята рано или поздно начнут возвращаться с фронта. Вот тогда бы на месте Долгополова и Оганисяна я стал бы переживать.

Билборд, установленный в память о погибшем блогере, военкоре, писателе, общественном деятеле, ополченце Донбасса Владлене Татарском в Донецке / РИА «Новости»

Однако чем вас так удивили два этих клоуна? К слову, неслучайно образ клоуна — это зачастую образ зла, инфернальный образ. Пеннивайз не даст соврать.

Они сделали что-то необыкновенное, из ряда вон выходящее? А у нас комики поддерживают СВО? Или не было, к примеру, шуток женского филиала «Камеди Клаб» о генерале Карбышеве? Отвратительных шуток.

Проблема не в Долгополове и Оганисяне — вот в чем суть. Они лишь отрыжка системы, зашлакованной пошлостью, глупостью и мещанством. Да, у нас декларируется «одна Победа, и за ценой не постоим», у нас СВО, у нас герои, но медиа забиты совсем другими взглядами и настроениями. И никуда они не ушли. Как были гнусные физиономии, которые ненавидели и высмеивали не страну даже, а русский народ, так и продолжают они свой сатанинский бал.

Изменилось что-то в глобальном смысле? Да нет же!

Юмор тут вообще идет отдельной строкой. Во-первых, последние годы он буквально прет отовсюду, будто канализационные трубы прорвало. И тут не хочется потирать седую бороду, заявляя «а вот раньше…».

Но ведь и правда были раньше табу — нельзя было шутить обо всем. Не потому, что «партия» запрещала, а потому, что звездное небо над нами и моральный закон внутри существовали. И темы, к примеру, инвалидов, убийств, смерти в целом обходили стороной.

Так, а что сейчас? На чем построен современный юмор в России, да и везде? На унижении. На постоянном обсмеянии всего и вся. Это напоминает безумие, когда на самом деле страшно, но как защитный механизм пробивается истерический смех.

Такова в принципе характерная особенность коммуникации современных людей — унизить другого и возвыситься за его счет. Тут такие, как Долгополов и Оганисян, лишь наследуют тренды. Чем это по итогу заканчивается, нам показали в фильме «Джокер». Там, кстати, герой Хоакина Феникса тоже был комиком-неудачником.

Все это я говорю к тому, что подлинная трагедия кроется в первую очередь не в дебилизме двух мракобесов, возомнивших себя юмористами и потешающихся над смертью, а в том, что над их людоедскими шутками смеются в зале, как мы слышим на видео.

Так чем зрители отличаются от выступающих? Они ведь тоже продукт системы расчеловечивания. И в ней же — куда там Долгополову и Оганисяну? — появляется треш-блогер Дмитрий Серов, который издевается над ребенком, а после говорит на камеру, что он педофил, который, выражусь мягко, насилует детей.

Это было о том, «кто виноват». А теперь о том, что делать. Коротко, внятно. Можно наказывать подобную дикость законодательно, хотя, как правило, все заканчивается неискренними извинениями в стиле «невиноватые мы». Но, на мой взгляд, куда правильнее и эффективнее сосредоточиться на образовании и воспитании, чтобы подобный юмор в принципе оставался без внимания и спроса.

Да, это куда сложнее, особенно в нынешних условиях, но только этот путь верен. Причем, если мы говорим о долгосрочной перспективе, то лишь он позволит нам выжить. В буквальном смысле.