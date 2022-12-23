Общество 23 декабря 2022, 02:39 🍊 Кладезь витаминов к новогоднему столу. Как выбрать сладкие и сочные мандарины Роспотребнадзор: при выборе мандаринов нужно обратить внимание на цвет кожуры

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Ни один новогодний стол не обходится без самых праздничных фруктов — мандаринов. Но далеко не всегда в магазинах продаются спелые и вкусные цитрусовые. Чтобы не нарваться на кислятину, стоит обратить внимание на цвет кожуры — чем темнее, тем слаще плод. На что еще нужно посмотреть при выборе мандаринов — в материале «360».

На что обратить внимание?

В первую очередь при выборе мандаринов нужно посмотреть на их внешний вид. Плоды должны быть без признаков гнили и каких-либо пятен, рассказали в Роспотребнадзоре. Лучше брать цитрусовые с ровной и упругой кожурой, причем чем она светлее, тем кислее будет мякоть. Многие предпочитают покупать мандарины с зелеными листьями, думая, что они являются показателем свежести. Но это далеко не так.

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Специалисты советуют перед покупкой понюхать мандарин — он должен быть ароматным. Ни в коем случае нельзя брать плоды с плесенью. Слишком мягкие или твердые мандарины тоже лучше не приобретать. Цитрусовые не должны быть сухими, а также иметь вмятины или поврежденную кожуру.

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Как ранее отмечали в Роскачестве, при выборе между плодами одинакового размера следует остановиться на более тяжелом, так как он будет сочнее. Слишком крупные мандарины зачастую бывают не очень сладкими.

«Если покупаете коробку, то проверьте, чтобы она была в идеальном состоянии. Целая и сухая, иначе можно обнаружить на дне много гнили», — предупредили в организации.

Не стоит покупать фрукты с рук. Продукция должна быть сертифицирована, а в торговой точке должны быть ценники, стеллажи, вывеска с названием предприятия и часам работы. Любой покупатель имеет право попросить у продавца документы, подтверждающее качество продукции.

Как хранить?

Спелые мандарины не могут долго храниться. Чтобы они пролежали как можно дольше, специалисты советуют натереть кожуру растительным маслом и положить фрукты в специальный отсек холодильника. Лучше всего установить температуру +6 градусов. Хранить мандарины можно и при комнатной температуре, но только не в целлофановом пакете.

После очистки импортных мандаринов нужно обязательно мыть руки, так как перед транспортировкой все цитрусовые обрабатывают сернистыми соединениями. чтобы предотвратить появление плесени и гнили. Все ящики, в которых перевозят мандарины, опрыскивают антисептиком. Он может попасть на фрукты, поэтому лучше всего мыть их с мылом под теплой водой перед употреблением.

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Чем полезны мандарины?

По словам главного диетолога Депздрава Москвы Антонины Стародубовой, в 100 граммах мандаринов содержится порядка 40% от дневной нормы витамина С. Кожура цитрусовых богата эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Ее можно использовать при приготовлении напитков и различных блюд.

Мякоть мандаринов на 87% состоит из воды, 7% занимает сахар, а все остальное приходится на кислоты, пектиновые вещества, минеральные соли, гликозиды, эфирные масла и витамины. Помимо витамина С, в плодах есть представители группы B, P, K, D.

В мандариновом соке можно найти необходимые для организма минералы, кальций, магний и калий. Причем в этих фруктах не бывает нитратов, так как лимонная кислота в их составе нейтрализует вредные вещества.