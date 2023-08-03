Общество 03 августа 2023, 20:04 Китайским подросткам ограничат доступ в Сеть. Стоит ли России перенимать этот опыт? Психолог Кичаев: интернет-зависимым подросткам нужно помогать избавиться от зависимости Телеканал «360»

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Китай может ввести ограничения для интернет-зависимых: подросткам в возрасте от 16 до 18 лет разрешат использовать гаджеты до двух часов в день, а всем лицам младше 18 лет запретят доступ в Сеть с 22:00 до 06:00. Как справляться с зависимостью XXI века и в чем ее основные проявления — в материале «360».

Ограничения на интернет в Китае

Управление по вопросам киберпространства КНР представило проект по использованию мобильных устройств и интернета для несовершеннолетних граждан. Власти будут обсуждать его до начала сентября.

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Из документа следует, что дети младше восьми лет смогут пользоваться смартфонами до 40 минут в день, в возрасте от восьми до 15 лет — до одного часа в день, а в 16-17 лет — до двух часов в день. Каждые 30 минут работы устройство должно показывать напоминание о необходимости отдыха.

Помимо этого, несовершеннолетним нельзя пользоваться мобильным интернетом с 22:00 до 06:00. Исключение — приложения для образования, сервисы для защиты личной безопасности и вызова экстренных служб, а также программы, сертифицированные как инструмент физического или умственного развития.

В 2021 году власти Китая ограничили время, которое дети и подростки проводят в онлайн-играх. Игровые платформы могут оказывать услуги несовершеннолетним с восьми до девяти вечера по пятницам, выходным и официальным праздникам.

Статистика интернет-зависимости у российских подростков

Всемирная организация здравоохранения ранее включила игровую зависимость в список болезней. За это проголосовали 194 участника обсуждения.

Эксперты пришли к выводу, что человек считается заболевшим, если игры начинают негативно влиять на его жизнь, становятся выше прочих интересов, а также вызывают нарушения в семейной, социальной, образовательной, профессиональной или иных сферах жизни.

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По данным исследования за 2022 год, среди российских подростков — жителей городов — распространенность интернет-зависимости составила 7,2%, а зависимости от компьютерных игр — 10,4%.

Психологи выделили пять основных типов зависимости от Сети у несовершеннолетних:

— Веб-серфинг — бессистемное и непрерывное поглощение информации;

— Зависимость от онлайн-общения — избыточное количество друзей в социальных сетях, постоянное общение на форумах и в чатах;

— Игровая зависимость — неограниченное увлечение сетевыми, сюжетными и одиночными играми;

— Непроизвольная тяга к покупкам вещей на интернет-аукционах и в онлайн-магазинах;

— Бесконечное скачивание видео- и аудиоматериалов.

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Причины интернет-зависимости

Социальный психолог Александр Кичаев в разговоре с «360» отметил, что подростковый период достаточно тяжелый, поскольку может развиваться зависимость.

На нестабильный гормональный фон накладывается нехватка внимания родителей, неуверенность в себе, недостаток общения со сверстниками или проблемы с учебой — дети начинают уходить в виртуальный мир.

У подростков — особенно в современном мире — сильное стремление к уединению. Это можно назвать социофобией. Сейчас намного больше интровертов. Интернет становится и способом получения информация, и досугом, и коммуникацией. Александр Кичаев

У многих несовершеннолетних, по словам психолога, отсутствуют навыки общения, поэтому реальное общение заменяют виртуальным: ребенок начинает подгонять жизнь под этот формат.

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Кичаев посоветовал родителям справляться с интернет-зависимостью ребенка, находя правильные аргументы и слова. Например: «Ты становишься социальным, тебе нужно научиться коммуницировать — это пригодится в жизни».

Также можно напомнить, что зависимость способна сказаться на когнитивных способностях: из-за нее ухудшается память, становится сложнее структурировать информацию, нарушается сон.

Как проявляется интернет-зависимость

У каждого подростка зависимость может проявляться по-разному. Тем не менее базовые «симптомы» приблизительно одинаковы у всех.

Потеря контакта с близкими и родными

Родственники и близкие уходят на второй план. Привязанность, симпатия, желание проводить как можно больше времени вместе с кем-то — все это пропадает. Человека с интернет-зависимостью невозможно оторвать от компьютера, телефона или планшета, даже чтобы прогуляться или поесть.

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Время течет по-другому

Понятие времени у зависимых личностей деформируется. Давая себе обещание провести в интернете 15-20 минут в поисках только нужной информации, человек может «очнуться» спустя несколько часов.

Зацикленность на интернете

Людям с зависимостью интересен только интернет. Когда подростки стараются завести новых друзей или наладить контакт со старыми, все их разговоры будут посвящены увлечениям из интернета либо могут возникать неловкие паузы, потому что не о чем поговорить.

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Негативные изменения в психике

Постепенно появляются раздражительность, агрессивность, тревожность и страх. Подросток не чувствует себя защищенным, испытывая давление от реальных людей и жизни. Он не выглядит счастливым.

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Способы обезопасить ребенка

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев напомнил, что в России пользователи Сети мобильной связи по умолчанию совершеннолетние, поскольку договор об оказании услуг вправе заключать лишь взрослые люди.

Дополнительных поправок, что номер предназначается для несовершеннолетнего, нет. Хотя такой вопрос поднимался. Юридически обособить мобильные контакты для несовершеннолетних, наверное, следовало бы. Урван Парфентьев

Однако формальный запрет будет усложняться практическим применением, ведь контролирующему сложно понять, кто пользуется аккаунтом, добавил Парфентьев. По его мнению, лучший способ обезопасить ребенка — применять родительский контроль.