Китай перестанет направлять газ за границу: Европа, энергия, Россия. | 360°

Общество 17 октября 2022, 21:35 Китай захотел прекратить перепродажу СПГ за границу. От этого пострадает Европа Политолог Поделенный: Китай экономически поддерживает Россию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Китай перестанет направлять газ за границу, пишет Bloomberg. От такого решения пострадает никто иной, как Европа. При этом винить в холодной зиме Брюссель может только самого себя, уверены специалисты. Ведь именно действия ЕС подняли цены на энергию на мировом рынке. И теперь Китай делает запасы для собственных граждан.

Китай не станет делиться газом с Европой

Китай ввел запрет для госкомпаний на перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы и Азии. По данным агентства Bloomberg, так власти КНР хотят обеспечить запас для отопительного сезона для собственных граждан.

Реклама

«Хотя продажи принесли некоторое облегчение европейским покупателям, быстрое пополнение запасов и рекордно высокие расходы на доставку также снизили привлекательность повторной доставки топлива. <…> Действия Китая по обеспечению собственных поставок могут сократить поставки в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы», — отметило агентство со ссылкой на свои источники.

Реклама

У Китая подписаны крупные контракты на поставки СПГ, например, из США. Тем временем в этом году спрос внутри страны был вялым, поэтому азиатские трейдеры перенаправляли часть этих поставок в Европу. По информации издания The Wall Street Journal избытки сырья продавались. Так, на каждой поставке зарабатывались сотни миллионов долларов.

Европа сама подтолкнула Китай к этому решению

Первопричина заключается как раз в действиях самих европейцев, которые подняли цены на энергоресурсы на мировых рынках. Об этом «360» рассказал президент АНО Российско-Китайский аналитический центра Сергей Санакоев.

«Китай — один из крупнейших потребителей энергии, поэтому он не может позволить себе идти на поводу таких необдуманных решений. Естественно, [власти Китая] защищают собственное население и собственный народ. Молодцы!», — подчеркнул он.

По его словам, теперь основным пострадавшим явно станет европейский рынок. Возможно, давление США на Брюссель так сильно, что ЕС не в силах защищать интересы местных жителей. Санакоев подчеркнул, что вряд ли такое положение устроит рядовых европейцев.

РИА «Новости»

Китай поддерживает Россию

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный отметил, что даже еще не реализованное, заявление Китая уже усложнило жизнь ЕС не только этой зимой, но и следующей. Ведь нет оснований полагать, что в течение короткого времени Европе сможет возместить те объемы газа, которые она потеряет после решения Пекина.

«Думаю, Китай это решение принимал не вчера и не позавчера. Это решение было, судя по всему, согласовано на встрече [председателя КНР] Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина. Тогда уже были проработаны вопросы поддержки — прямой или косвенной — Китаем российской экономики. Не говорю про СВО (специальная военная операция — прим. ред.), так как Китай как мудрая восточная страна стремится всячески уклониться от прямой поддержки СВО», — пояснил Подлесный.

Он пояснил, что сейчас эта поддержка заключается в том, что Европа вновь оказалась перед выбором: поступиться принципами и разблокировать оставшуюся нитку «Северного потока», либо замерзать. Соответственно, эта ситуация «подрезает» возможности ЕС находить газ, который заменит российский.