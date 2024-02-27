Эксклюзив 27 февраля 2024, 13:28 Кирилл Макаров: молодежь ДНР готова во всем поддержать президента Министр Макаров: молодежь ДНР всецело поддерживает президента России пресс-служба Министерства молодежной политики ДНР

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Министр молодежной политики Донецкой Народной Республики Кирилл Макаров в преддверии послания президента России Федеральному собранию рассказал «360», к чему стремится и чего ждет от ближайших лет молодежь Донбасса.

Далее — прямая речь.

Работа с молодежью

Мне выпала огромная честь присутствовать на прошлогоднем обращении президента. Тогда он выразил уверенную позицию нашей страны, которую народ Донбасса всецело поддерживает.

Для нас главные решения уже приняты: мы стали частью России. Будем поддерживать президента и дальше во всех его действиях.

Мы уже построили работу с Росмолодежью. Сотрудничество не только налажено, но и дает отличные результаты. За 2023 год наша молодежь получила на реализацию своих проектов порядка 29 миллионов рублей от Росмолодежь.Гранты. У республики три амбассадора, которые будут помогать остальным разобраться в грантовой деятельности. Помимо этого, 285 наших ребят посетили различные форумы линейки Росмолодежь.События.

Мы получили субсидию по итогам участия во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» на строительство современных молодежных центров и пространств. По итогам участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» 2023 года получили субсидию из федерального бюджета на развитие добровольчества.

Наши молодые ребята уже стали важной частью России. Например, руководитель «Молодой республики» и МГЕР ДНР Сергей Добровольский вошел в состав генерального совета ВПП «Единая Россия», Екатерина Семенова стала первой в рейтинге лучших амбассадоров «Таврида.АРТ», Владимир Тараненко возглавил молодежное крыло Народного фронта. А сколько представителей молодежи Донбасса за это время успели встретиться с Владимиром Путиным — и не счесть.

пресс-служба Министерства молодежной политики ДНР

Будущее — за молодежью

Чуткое внимание получаем от главы ДНР. Денис Пушилин еще сам достаточно молодой, при этом он стоял у истоков создания республики. Видел и был непосредственным участником самых исторических моментов ее становления. Конечно, ему приходится нелегко.

Но он хорошо понимает, что молодежь — это и есть то будущее, за которое мы сейчас сражаемся.

Каждый месяц Денис Владимирович обязательно находит время, чтобы встретиться с молодежью республики, разобраться в ее проблемах.

На что надеется и чего хочет молодежь Донбасса? Мирной жизни, спокойствия, возможности просто жить и учиться.

Я бы выделил еще один момент: аполитичности. Иногда я очень завидую тем ребятам, которые могут вот так просто сказать: «А я не смотрю новости, они мне неинтересны». Наша же молодежь является героями этих новостных сюжетов, поэтому и не может от политики отстраниться.

Из-за военных действий молодежи приходиться становиться во главе многих государственных процессов и брать в руки будущее республики.

Сейчас молодежь ведет работу по очень большому количеству направлений, где, приложив достаточно усилий, может построить карьеру. Например, мы реализуем программу «ГосСтарт.Стажировки», в рамках которой молодые специалисты могут пройти стажировку в органах власти. Очень ценятся сейчас активисты, ведь это трудолюбивая и целеустремленная молодежь. Студотряды, например, летом участвовали в восстановлении Мариуполя, где смогли приобрести множество навыков, необходимых для будущего нашей республики.