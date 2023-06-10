Общество 10 июня 2023, 14:30 Кириенко приехал в Шебекино и пообщался с жителями Белгородский губернатор Гладков рассказал о поездке Кириенко в Шебекино РИА «Новости»

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Поездку по населенным пунктам Шебекинского городского округа Белгородской области совершил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. В регион он приехал с рабочим визитом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что вместе с главой округа Владимиром Ждановым сопроводил представителя администрации президента в поездке по пострадавшим от обстрелов украинских боевиков населенным пунктам. Первой остановкой стал областной центр.

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«Прошли по городу, пообщались с жителями. На сегодняшний день в Шебекине остается 2703 человека. Гуманитарная помощь есть — администрация и волонтеры подвозят воду и необходимые продукты питания», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что вместе с Кириенко и Ждановым уговаривал жителей уехать в Белгород, но большинство отказались. В качестве примера он привел рассказ пожилого мужчины, который объяснил, что не может оставить больную жену. От предложения перевести ее в больницу местный житель отказался, но попросил привезти лекарства.

Еще один шебекинец заявил, что не может оставить шесть кошек. Глава округа пообещал, что во время следующей поездки доставит корм для животных. Пенсионерка, которую встретили гости города, заявила, что не уедет, потому что это ее родное место.

«Единственное, о чем попросила, — помочь с окнами. От взрывной волны выбило стекла, самостоятельно бабушка их забила мешковиной, но так как свет дневной мешковина полноценно не пропускает, а в городе электричество есть пока только частично, привезем и забьем ей временно окна пленкой», — рассказал Гладков.

Губернатор добавил, что количество разрушенных и поврежденных зданий, а также машин пока подсчитать не удалось. В ходе последнего обстрела со стороны украинских боевиков один из снарядов попал в здание торгового центра, которое загорелось. Гладков подчеркнул, что, как только позволит обстановка, город приведут в порядок.