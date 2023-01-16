Общество 16 января 2023, 13:57 Киевская партия войны втянет Европу в глобальный конфликт. Выход — возродить оппозицию на Украине Украинский политик Медведчук заявил, что украинский конфликт может перекинуться на Европу Telegram

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Украинский экс-депутат Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой постарался найти корни и решение нынешнего украинского конфликта. Он отметил роль Запада в разжигании противостояния Украины и России и предложил украинцам, невзирая на угрозы смерти и тюрьмы, создать оппозицию — возможно, мир услышит их голоса.

Выступление в СМИ

Лидер оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал действия как прошлого, так и нынешнего руководства Украины и дал оценку позиции Запада и его вмешательства в украинский конфликт.

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Сам Медведчук имеет самое прямое отношение ко многим событиям, о которых он рассуждал в статье. После развала СССР во главе Украины оказались советские функционеры, в ряды которых влился и Медведчук. Его называли серым кардиналом.

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После Евромайдана 2014 года политик ушел в открытую оппозицию. В 2022 году он был арестован СБУ — не помогли ни связи, ни внушительный банковский счет. Позднее Медведчука обменяли на украинских военнопленных. Сейчас он проживает в России, лишен украинского гражданства.

Виктор Медведчук после ареста СБУ, 2022 год / Telegram

Корни — в холодной войне

Медведчук отметил, что «начало любой новой войны обычно лежит в конце минувшей». В данном случае речь идет о холодной войне. Финал этого противостояния страны Запада восприняли как свою победу, приведшую к исчезновению СССР — их главного противника.

В России уверены, что выход из холодной войны был вызван демократическими реформами политики и экономики, а военное противостояние заменили торговля и интеграция с Западом. Это помогло ослабить напряжение во всем мире.

Если ваш бывший враг стал сегодня другом, то разве это не победа? При этом СССР, а потом Российская Федерация ставили целью не победу в холодной войне, а выход из военного противостояния Востока и Запада, который мог окончиться ядерной катастрофой. Виктор Медведчук украинский политик

Американцы же начали рассматривать новые независимые государства, появившиеся в результате распада Советского Союза, как свои провинции. Мнения и интересы этих «провинций» никто учитывать не собирался. Яркий пример тому — судьба Югославии.

Пожарные пытаются спасти здание во время бомбардировки НАТО Белграда, 1999 год / Telegram

Строительство «анти-России»

Поначалу разделение на суверенные государства никак не сказывалось на отношениях большинства украинцев и россиян, напомнил Медведчук. Все искренне считали друг друга не просто братским, а единым народом — все-таки 300 лет культурных и ментальных связей.

Однако с 1991-го на Украине существовала и «анти-Россия» — искусственное порождение определенных политических сил. И с первой революции в 2005 году в стране уже на государственном уровне начали строить антироссийскую политику и идеологию.

Интеграцию с Россией Украине однозначно диктует экономика. Ведь если рядом такой огромный рынок и ресурсы, то не пользоваться этим, а тем более блокировать, может только очень недалекая власть. Виктор Медведчук украинский политик

Большинство украинцев не хотели жить в «анти-России». Поэтому президент-русофоб Виктор Ющенко, пришедший на волне протестов 2005 года к власти, очень быстро потерял доверие народа. То же самое случилось и с «выдвиженцем» Евромайдана Петром Порошенко.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал мир в Донбассе и добрососедские отношения с Россией. Озвучь он свою нынешнюю политическую позицию, люди никогда бы не отдали за него свои голоса.

Сегодня противостоять украинским властям практически некому. Еще до столкновения Зеленский по указке Запада задавил любую оппозицию, репрессировав политиков, журналистов и активистов, которые говорили о мире с Россией.

Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева / РИА «Новости»

Миротворцы с руками в крови

Последствия этой политики сегодня известны всему миру. Виновников вооруженного противостояния встречают овациями в Европе и США. Западная пресса формирует образ Зеленского и его соратников как искренних и правдивых миротворцев.

Никого не смущает, что «миротворцы» требуют больше оружия и денег для армии. Никто не хочет обращать внимание, что эти люди подняли международные рейтинги на крови и горе своего же народа, построили на этом политику, бизнес.

Украинский конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу, другие страны, либо будет локализован и разрешен. Но как его разрешить, если на Украине безраздельно властвует партия войны, нагнетая истерию, которая уже вышла за пределы страны, а Запад почему-то упрямо называет это демократией? Виктор Медведчук украинский политик

Медведчук призвал создать политическое движение из тех, кто не сдался, кто не отрекся от своих убеждений под страхом смерти и тюрьмы, кто не желает, чтобы Украина стала местом геополитических разборок. Мир должен услышать их голоса.

Украинская ситуация катастрофически сложная и опасная, но она не имеет ничего общего с тем, что каждый день говорит Зеленский, резюмировал политик.