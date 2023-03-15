Эксклюзив 15 марта 2023, 18:08 Катапультирование Украины поможет Европе встать на путь суверенизации Экономист Межевич: для суверенизации Европе и США надо забыть о помощи Украине РИА «Новости»

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Британское издание The Independent выпустило материал о том, что российская экономика пережила санкции Запада «лучше, чем многие ожидали». К примеру, нет массовой безработицы, пустых полок в магазинах и очередей в банках. Доктор экономических наук, профессор и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал «360», может ли Европа сосредоточиться на своих проблемах и тоже встать на путь суверенизации.

Далее — прямая речь.

В Европе, в том числе в Соединенном Королевстве, сохраняются незначительные остатки демократии. Другими словами, если та или иная политическая партия, заняв четкую и недвусмысленную позицию по Украине, привела свою страну к экономическим проблемам, но не смогла помочь Украине, которая проигрывает в конфликте, то вторая группа партий старается перехватить повестку, заявить какую-то иную позицию.

Разумеется, это будет не позиция поддержки России — не будем преувеличивать. Но, может быть, действующий президент, премьер, сенат и так далее неправильно понимали интересы Франции, Германии, Великобритании?

Может, стоит сосредоточиться на своих интересах, а не на украинских? Для России будет очень хороший и важный знак, когда этот процесс выйдет на следующий уровень.

Мы будем понимать, что идет суверенизация Европы. Катапультирование Украины вызовет вопрос у европейцев: а в чем была позиция США, почему они нас втянули?

Начинать надо с Соединенных Штатов. Как только американские элиты, не переставая ругать Россию и Владимира Путина, начнут аккуратно выходить из конфликта, то же самое произойдет в Европе.