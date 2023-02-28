Общество 28 февраля 2023, 20:50 Капля виски в бочке водки. Индия заместит западную продукцию на российском рынке Эксперт Шапкин: виски из Индии найдет нишу на российском рынке, если людей устроит цена Pxhere

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Один из крупнейших в мире производителей виски выйдет на российский рынок. Индийская компания претендует на нишу, освободившуюся после ухода западных брендов. У новой продукции есть все шансы стать популярной у россиян. Виски должен не только попасть в ценовой сегмент, который устроит большинство потребителей, но и сохранит качество благодаря хорошему сырью.

Виски из Индии

Индийская компания Allied Blenders & Distillers (ABD) владеет правами на третий по популярности в мире бренд виски. О ее планах выйти на российский рынок сообщил «Коммерсант» со ссылкой на дистрибьютора. По данным СМИ, компания заключила контракт об эксклюзивной дистрибуции с Алкогольной сибирской группой (АСГ).

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Товаров ABD в России раньше не было. Партнерству помог кризис 2022 года, когда крупнейшие международные производители покинули отечественный рынок. Оставшиеся бренды значительно подорожали, в том числе из-за сложностей с параллельным импортом.

Pxhere

В беседе с «Коммерсантом» представители АСГ заявили, что контракт на поставку действует до октября 2025 года, однако объемы продаж не согласованы. По информации дистрибьютора, за бутылку 0,75 литра двух наиболее популярных торговых марок ABD нужно будет заплатить от тысячи до полутора тысяч рублей.

Такая ценовая политика может помочь индийскому виски занять значительную долю рынка. По подсчетам АСГ, после ухода крупных мировых производителей в России освободилось до 25% рынка виски в среднем ценовом сегменте.

Кризис нанес удар

WineRetail подсчитала, что в 2022 году самой пострадавшей категорией на российском алкогольном рыке стал именно виски. Бутылочный импорт сократился в два раза, до 11-12 миллионов литров, поставки наливом увеличились на 25% — до пяти миллионов литров.

Из-за риска дефицита правительство в прошлом году разрешило параллельный импорт алкогольной продукции. В список попали товары брендов Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bushmills и Jim Beam.

По оценкам «Коммерсанта», число импортеров растет. Наиболее крупную партию зарегистрировала в декабре 2022-го структура Beluga Group «Синергия импорт». С прошлого года наблюдался рост числа наименований и местных брендов. По данным NielsenIQ, их количество достигло 36 за девять месяцев 2022-го.

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Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал «360», что в целом замещение ушедших производителей с помощью параллельного импорта можно считать успешным. Контрафактной продукции на прилавках не стало больше, хотя риск столкнуться с поддельным алкоголем в интернете довольно высок.

«Если зайти на „Авито“, можно увидеть массу предложений по продаже пустых бутылок [известных зарубежных марок]. Понятно, что это покупают не нормальные люди, а бутлегеры. И понятно для чего», — уточнил эксперт.

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Продукт найдет свою нишу

Если говорить об индийском виски, то речь в большинстве случаев идет о купаже шотландского и местного сырья, объяснил Шапкин. За счет этого производители могут сочетать высокое качество c относительно приемлемой стоимостью их продукта, а покупатель в большинстве случаев руководствуется именно ценой.

Если цена укладывается в рамки того, что могут позволить себе потребители, то, наверное, какая-то ниша найдется. Павел Шапкин

Сейчас на российском рынке заметен рост популярности именно местных марок.

«Потребитель переключился на то, что здесь разливается и продается по ценам, которые значительно ниже импортных. Все больше производителей стали разливать под английскими названиями российскую продукцию», — добавил собеседник «360».

РИА «Новости»

С этим согласен директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. По его словам, благодаря подорожанию иностранной продукции открылось окно возможностей для локальных производителей.

«Увеличился ассортимент, начали осваивать [новые сегменты]. Раньше никто не делал ром, например, а сейчас уже разливают», — заключил Тузмухамедов.