Общество 13 января 2023, 19:07 😿 Удаленные фаланги с когтями и подрезанные голосовые связки. Почему владельцы животных решаются на калечащие операции Депутат Бурматов: ветклиники навязывают владельцам животных калечащие операции freepik

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В Госдуме предложили запретить проводить животным калечащие операции типа удаления когтей и подрезания связок. Авторы инициативы уверены, что ветклиники навязывают услуги, а люди соглашаются на них по незнанию. Однако врачи заметили, что порой такие процедуры неизбежны — но только по медицинским показаниям.

Госдума защитит животных

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов анонсировал рассмотрение законопроекта о запрете операций, которые калечат животных. В частности, речь идет об онихэтомии — удалении когтей.

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Инициатором проекта выступила Мосгордума. Прошлую версию их законопроекта в правительстве не одобрили и предложили отклонить. Комитет отправил документ на доработку. Проблему операций также обсудили с юристами.

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Удаление когтей давно запрещено в большинстве стран ЕС в рамках Европейской конвенции по защите домашних животных. В России такого запрета пока нет, причем многие ветеринары сами отказываются от ее проведения.

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Ветклиники навязывают удаление когтей

В разговоре с «360» Владимир Бурматов заметил, что далеко не всем хозяевам животных известно, что удаление когтей — калечащая операция. Зачастую такую услугу навязывают клиентам ветклиник, которые приносят своих любимцев, чтобы подстричь когти.

Услужливый ветеринар и говорит: «Что вы их каждый раз будете подстригать, давайте мы их навсегда удалим! Есть такая операция — онихэтомия. Да, будет стоить чуть дороже, нужна реабилитация, зато больше подстригать не надо!» Владимир Бурматов

На это предложение половина хозяев поведется просто по незнанию, подчеркнул депутат. Владелец кошки, которая ободрала ему диван, может не знать, что после удаления когтей у нее начнутся проблемы с позвоночником, лапами, будет неправильно перераспределяется вес. В итоге питомец рискует стать инвалидом.

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Собак оставляют без голоса

Парламентарий уверен, что спасти животных можно только с помощью полного запрета на онихэтомию для ветклиник. Врачи будут лишь подстригать когти на положенную длину, чтобы не повредить сосуды и капилляры, и посоветуют правильную когтеточку.

«То же самое касается собак. Когда хозяин говорит: „Что-то она лает, подрежьте ей голосовые связки“, ветеринарная клиника должна давать отворот поворот. Ведь лай у собаки — способ сигнализировать человеку о проблемах, опасностях, неудобствах и так далее», — напомнил Бурматов.

После подобного оперативного вмешательства собака становится инвалидом: ее сигнальная система больше не работает.

«В России порядка 20 миллионов собак и 40 миллионов кошек, хозяевами которых являются 57% граждан нашей страны. Законопроект будет в интересах большинства россиян, которые хотят, чтобы их животные были здоровыми и не сталкивались потом с необратимыми проблемами. Владимир Бурматов

Операции имеют свои причины

Ветеринарный врач-хирург высшей категории Михаил Шеляков заявил, что еще знаменитый хирург Николай Пирогов говорил: лучшая операция это та, без которой получилось обойтись. Впрочем, любое вмешательство хирургов должно иметь показания, в том числе онихэтомия. Просто так, по личной инициативе, никто животное калечить не станет, убежден медик.

«Сейчас уже редко купируют даже хвосты и уши. Онихэтомия же — лечебная операция, показанием к ней может быть, например, врожденный дефект роста когтя, который травмирует ногу. Но мы говорим не о глобальном удалении, а лишь об удалении пораженного ногтя», — объяснил он в беседе с «360».

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Помимо этого, животные порой страдают неизлечимыми грибковыми либо бактериальными заболеваниями. Когтями они могут нанести себе различные травмы при, например, судорожных расстройствах, ведь те же кошки тоже подвержены эпилепсии.

Судороги бывают настолько столь сильными, что питомец может неосознанно выдрать себе глаз или травмировать его, рассказал врач. Несколько раз зашив рану, доктору действительно придется предложить удалить коготь, чтобы сохранить орган зрения.

«Нельзя однозначно сказать, какие операции травмирующие, а какие, наоборот, сохраняющие жизнь. Каждый случай — индивидуален», — подытожил Шеляков.