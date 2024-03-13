Эксклюзив 13 марта 2024, 13:53 У Зеленского уже горит земля под ногами, но полыхнет сильнее. Какое возмездие ждет ВСУ Журналист Витязева: у Зеленского земля горит под ногами Global Look Press

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Минувшей ночью и утром 13 марта дежурные средства ПВО сбили почти 60 беспилотников над шестью регионами России. За день до этого украинские ДРГ попытались вторгнуться на территории Курской и Белгородской областей, но их попытки провалились. С чем связана причина наращивания террористической активности ВСУ, в беседе с «360» объяснила известный журналист, публицист и блогер Юлия Витязева.

«Знаете, когда крыса загнана в угол, она способна на самые отчаянные поступки. Поэтому сейчас на фоне роста провокаций, конечно, требуется бдительность, и я думаю, что все это уже усвоили. Легко точно не будет, но как говорит наш президент, все поставленные цели будут выполнены. Обязательно. Без оглядки на кого-либо», — отметила Витязева.

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Говоря о возможных ответных мерах на действия ВСУ, публицист напомнила, что российская армия всегда наносила и будет наносить удары только по военным объектам Украины. Хотя противник неоднократно пытался устраивать вбросы и провокации, стремясь скрыть работу собственной «криворукой» ПВО.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Отдельно она назвала еще один фактор, который влияет на решения Киева. Речь об отсутствии успехов у ВСУ.

Здесь никаких перемен нет, а украинским властям нужны средства. Им нужно показать какие-то результаты ради получения денег и оружия от своих покровителей.

У Зеленского сейчас земля горит под ногами, ему кровь из носа нужно вернуть внимание и интерес [спонсоров], потому что каждый день на протяжении последнего месяца выходят панические западные статьи о том, что если Украине не дадут деньги, она проиграет, будут «новые Авдеевки» и так далее. Юлия Витязева

Неприятная новость для киевского режима заключается в том, что США уже поняли, что вливания в Украину были крайне неудачной инвестицией, убыточной и нерентабельной, добавила журналист. Теперь Вашингтону очень хочется спихнуть эту ношу на Европу.

«Благо там есть дурачок Макрон, благо там есть другие милитаристы, наподобие Польши и Прибалтики. Те, кого не волнует, каковы будут последствия эскалации. А что до американцев — им чем больше будет полыхать, тем лучше. Ведь ВПК — один из главных источников их доходов, так что для них пожарище — просто подарок», — констатировала собеседница «360».

Thierry Stefanopoulos / Keystone Press Agency / Global Look Press

С учетом этого, подчеркнула Витязева, для Штатов не имеет значения, какая фамилия будет у украинского президента, поменяется он или нет. Им важно, чтобы конфликт продолжался.

Поэтому американцы будут наблюдать, как Европа истощает сама себя, продолжая спонсировать Киев. Потому что относительно России США уже поняли одно: государство не разрушить не извне, не изнутри, указала она.

White House

Возвращаясь к действиям ВСУ, направленным против приграничных районов России, Витязева предупредила, что результат будет совсем не тот, на который рассчитывает противник.

Чем больше будет подобных провокаций, попыток атак на приграничные районы страны, запусков череды беспилотников, тем сильнее, по мнению публициста, российское общество будет сплачиваться, становясь непримиримее.

Это же тоже влияет. Моя аудитория, например, все больше соглашается с тем, что с этим нарывом в нашем подбрюшье надо что-то делать. Потому что в противном случае эта инфекция разрастется. И антибиотиками здесь не обойтись. Нужны решительные действия. Юлия Витязева

Какими могут быть эти решительные действия? Конечно, никто не говорит о применении ядерного оружия, подчеркнула собеседница «360», напомнив, что Россия не размахивала ядерной дубиной и никого ей не пугала.

«И ни в коем случае не использовали это как средство принуждения. Но если действительно дойдет до того, что придется [применить ЯО], то, как сказал Владимир Владимирович, „ мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют“. Но, опять-таки, это уже самая крайняя мера», — добавила Витязева.

РИА «Новости»

По ее словам, высказывания и действия некоторых «оголтелых» лидеров европейских стран создают впечатление, будто они живут только одним днем, не думая о последствиях своих шагов, о том, каким будет будущее, наступит ли оно.

Тем не менее это волнует простых людей, напомнила Витязева. В Европе все чаще задаются вопросом: а оно им вообще надо? Это втягивание в вооруженный конфликт, вливания денег в другое государство.

РИА «Новости»

«Ведь жили себе хорошо, нормально более-менее, а теперь оказались экономически в это все втянуты, потому что поддержка Украины требует больших вложений, а у Европы не такой большой доход. А теперь еще и перспектива, что их „мальчики пойдут на войну“. Что они получат взамен? Русские танки снова будут в Париже — в лучшем случае, а что будет в худшем случае — лучше даже не задумываться», — предупредила журналист.