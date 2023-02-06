Эксклюзив 06 февраля 2023, 15:11 Огромный экономический потенциал. Каким станет Донбасс после восстановления Политолог Ярошенко: Донбасс, Херсонская и Запорожская области станут донорами России Строители восстанавливают крышу одного из жилых домов в Мариуполе / РИА «Новости»

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ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области не будут реципиентами России, а, наоборот, станут ее донорами. Однако в первые несколько лет новые регионы нужно будет развивать во многих направлениях. Таким мнением с «360» поделился политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

Переход на законодательство и нормы России

В Луганской Народной Республике идет активная интеграция в политико-правовое пространство России, активно налаживают и восстанавливают экономические мощности ЛНР.

Молодежь активно интегрируется в молодежное политическое пространство России. Для школьников и студентов создают возможности, равные тем, которые есть у ребят на «большой земле». Пока основная часть России называется так — «большая земля».

Учащиеся средней образовательной школы № 2 Луганска и их родители / РИА «Новости»

Идет переход социальных объектов и всей социальной структуры на российские нормы и законодательство. Это и центры занятости, и медицинские, и школьные, и образовательные разные учреждения.

Внедряют российские льготы и пособия, в полной мере начинает реализовываться социальная политика президента, направленная на комплексное повышение качества и уровня жизни.

Женщина смотрит в сторону морского торгового порта Мариуполя / РИА «Новости»

Новые регионы обладают большим экономическим потенциалом

Надо понимать, что новые регионы — ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская области — обладают колоссальнейшем экономическим потенциалом. В частности, ЛНР — богатейшая земля. Там развита угольная промышленность, добываются редкоземельные металлы.

Надпись «Мир Луганщине» на холме у дороги между Луганском и Донецком / РИА «Новости»

Но добыча угля подтолкнула и спровоцировала серьезное развитие базы металлургического производства. В ЛНР очень много комбинатов, заводов. Многие из них, конечно, разрушены после боевых действий, но в целом это колоссальный потенциал.

Новые регионы, субъекты точно не будут реципиентами России. Они будут донорами страны. Может, не в первые несколько лет, но потенциал — колоссальнейший.

ДНР и ЛНР были самыми развитыми частями Украины и Украинской ССР. В том числе по этой причине когда-то большевики запихнули Донбасс в Украинскую ССР. Потому что надо было перекос в сельскохозяйственной сфере в экономике Союза сбалансировать развитой промышленностью. Развитая промышленность в этих регионах будет давать нам серьезный прирост ВВП в целом.