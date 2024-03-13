Эксклюзив 13 марта 2024, 21:26 Аполитичность — тоже лицемерие. Какие изменения нужны русской литературе прямо сейчас Поэт Наталья Макеева рассказала о создании и целях «Союза 24 февраля» РИА «Новости»

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Исторический период, который сейчас проживает Россия, и новые вызовы, на которые отвечает страна, ставят вопросы о необходимости реформирования литературной сферы. С этой целью часть писательского сообщества объединилась в «Союз 24 февраля». Ее участники сохранили верность Родине и хотят развивать русскую словесность с любовью к своему Отечеству. О задачах объединения в беседе с «360» рассказала поэт и прозаик Наталья Макеева.

Далее — ее прямая речь.

Сейчас все должно работать на победу

Как мне кажется, сама ситуация, сложившаяся в современной культуре, литературе, продиктовала необходимость создания какой-то новой писательской и культурной инициативы.

Дело в том, что сейчас мы находимся в том моменте истории, когда абсолютно все должно работать на победу.

И делая что-то более-менее крупное за рамками каких-то бытовых вещей, нужно задавать себе вопросы — это приближает победу или нет? Или работает против достижения нами победы?

Глядя сейчас на культурную и литературную среду, мы понимаем, что есть откровенные враги, есть либералы, которые в разной степени, — кто-то скрытно, кто-то открыто — противодействует борьбе Русского мира против коллективного Запада, и в этой цивилизационной битве играет на стороне врага.

А есть те, кто старается приблизить победу, воспевает идею Русского мира в своем творчестве. Причем это может быть не обязательно творчество, посвященное боевым действиям. Речь, скорее, об общей направленности. У человека должна быть позиция и общая направленность, общий вектор его творчества.

Отдельно отмечу исторические писательские структуры. Я отношусь к ним со всем уважением, сама состою в одной из них. Но тем не менее, на мой взгляд, они в недостаточной мере отвечают на вызовы времени.

Да, эти люди тоже издают патриотическую литературу, собирают гуманитарку, возят ее в зону СВО, ездят туда сами с выступлениями, самыми различными миссиями. Но дело в том, что литература, помимо сиюминутной роли, выполняет еще роль историческую. Большой вопрос — что останется в русской литературе?

Мы сейчас читаем тот же Серебряный век, а что будут читать через 100 лет? То есть у меня есть большое сомнение, что-то творчество, которое сейчас выпускается (да, патриотическое, при содействии некоторых старых структур, при всем моем к ним глубоком уважении), но что это — то, что останется в истории литературы.

Зачем был нужен «Союз 24 февраля»

Возвращаясь к теме создания нового союза, его задача, как мне кажется, в хорошем смысле слова революционная. Этот союз не ставит перед собой целью что-то ломать, крушить, разрушать, ни в коем случае.

Что касается либералов, там просто люди должны отвечать по закону, если они что-то делают или допускают заявления, противоречащие закону. Но главная задача — это создать нечто принципиально новое.

РИА «Новости»

И новое в том числе в книжном бизнесе, в области толстых журналов, в области литературных мероприятий. И много-много другого. То есть фактически заново построить целый сегмент гуманитарной сферы.

Потому что у нас эта сфера, к сожалению, с одной стороны прочно прошита и оккупирована пятой и шестой колоннами, а с другой стороны там находятся люди, которые в силу возраста, в силу определенных своих жизненных обстоятельств уже не могут в полной мере отвечать на вызовы времени.

И на фоне этого необходимо что-то в этой области делать. И задача союза именно такая — работать на победу. Не зря и название такое — «Союз 24 февраля».

Это переломная дата русской истории. Хотя я считаю, что надо подчеркивать, что конфликт начался в апреле 2014 года. А если считать не с момента объявления Украиной так называемой «антитеррористической операции», а с Майдана, то все идет уже больше 10 лет.

Но вызовы времени новые. Нельзя отвечать на вызовы времени старыми методами и старыми форматами. Ими тоже, но они не должны быть преобладающими.

Сейчас действительно решается судьба Русского мира, в принципе судьба будущих конфигураций мира. Каким он будет — многополярный, однополярный? Что в нем будет происходить?

И в этой ситуации я считаю, что писатели не должны корчить из себя красавчиков в башне из слоновой кости, что, мол, мы все такие аполитичные. Все равно это лицемерие.

Поэтому мы собрались, учреждаем «Союз 24 февраля». Мы ставим задачу поддержать победу, принести себя культуре, искусству, Русскому миру, принести себя победе. Кто как может — своим творчеством, своей деятельностью.

Я, например, помимо того, что пишу стихи, езжу как лектор, читаю лекции по геополитике нашим бойцам в зоне спецоперации и в различных регионах, где стоят наши части. Уверена — каждый на своем месте должен приближать победу.

И здесь, знаете, любые интеграционные патриотические инициативы — это хорошо. Объединение энергии всегда дает в хорошем смысле взрывной эффект.

РИА «Новости»

Отмечу, что среди членов «Союза 24 февраля» достаточно много известных имен. Среди них — Елена Заславская, Анна Долгарева, Александр Пелевин, Игорь Крылов. Это уже известные поэты, которых принимают на ура на всех площадках в любом городе.

Я считаю, что у союза большое будущее, что мы можем что-то изменить в лучшую сторону, создать что-то новое. В любом случае — победа будем за нами. И ее должен приближать каждый своим, пусть небольшим, личным участием.