Эксклюзив 05 декабря 2022, 19:21 «Рано или поздно они начнут возвращаться». Как в Казахстане относятся к тем, кто уехал из России Публицист Новоселов: рано или поздно уехавшие в Казахстан начнут возвращаться в Россию Мечеть Нур-Астана в Астане / РИА «Новости»

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Казахстан стал пунктом назначения для многих россиян, покинувших страну в 2022 году по различным причинам. Свободное прохождение границы, простые миграционные процедуры и повсеместное использование русского языка в повседневной жизни сыграли большую роль в популярности именно этой страны среди тех, кто решил выехать из России. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал о нескольких типах российских «эмигрантов» в республике.

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Далее — прямая речь.

Первая волна миграции прошла весной, и в нее в основном входили две категории людей. Во-первых, это были так называемые либералы, выступавшие против спецоперации на Украине, а во-вторых — IT-специалисты и другие вольные художники, которые работали в международных проектах и у которых из-за санкций возникли серьезные проблемы с получением денег и международным сотрудничеством.

Большинство «либералов» не остались в Казахстане, а использовали его как пересадочную станцию на пути в «цивилизованный мир». Как говорится, скатертью дорога. Местные отмечают их надменность, презрение к обычаям и традициям и сильно раздутое ощущение собственной значимости.

Из IT-специалистов некоторые остались в Казахстане или вернулись в Россию. Многие зарегистрировали компании в специальных налоговых зонах, таких как Астана. Эти компании работают как с Западом, так и с Россией.

Хотя Казахстан не занял безоговорочно российскую позицию в санкционной войне, пока у них еще есть возможности для работы в правовом поле. Многие из айтишников вернулись в Россию, организовав схемы, позволяющие обходить западные санкции.

Некоторые айтишники нашли работу в Казахстане, хотя уровень дохода по сравнению с родиной их не очень радует. Третьи, так называемые цифровые кочевники, последовали за «либералами» в Европу или уехали дальше в Азию.

Во время осенней волны миграции в Казахстан поехали совсем другие люди. Если либералов еще можно было считать «борцами за идею», а айтишники просто хотели и дальше зарабатывать хорошие деньги, в сентябре и октябре из России уезжали в основном уклонисты.

Местные научились различать всех этих мигрантов, причем это относится и к казахстанским русским. Уклонистам не рад никто. Многие из них буквально побираются на вокзалах или живут на помощь родных из России. Мало кто готов работать за казахстанские зарплаты, так что большинство планируют вернуться, когда «опасность» призыва минует.

Отношение казахстанцев к СВО довольно смешанное, и это относится как к русским, так и к казахам. Однако практически все они презирают здоровых мужиков, бегущих от своего долга, не хотящих работать, пьянствующих и считающих, что им все вокруг что-то должны.

Также на отрицательном отношении к осенним эмигрантам сказались экономические последствия. Стоимость аренды квартир в более-менее крупных городах с лета существенно выросла, и местным студентам было непросто подыскать доступное жилье.

Рано или поздно уклонисты начнут возвращаться в Россию. Хотя правительство вряд ли будет применять против них какие-то репрессии, им не стоит надеяться, что дома к ним будут относиться лучше, чем в соседней стране.