Общество 31 мая 2023, 19:03 Чужой среди чужих. Как уроженка Чечни с тремя детьми бежала из ЕС Адвокат Минаев: семью из Чечни, сбежавшую в Белоруссию, могли преследовать из-за русофобии РИА «Новости»

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Россияне прорвалась на автомобиле через границу из Польши в Белоруссию. Несмотря на проколотые шины, им удалось доехать до середины моста. Мужчину задержали, но мать с тремя детьми сумела добежать до границы Белоруссии. Почему семья отчаянно пыталась вырваться из «польских оков» и что стоит за всей этой ситуацией — в материале «360».

Трудная жизнь в Швеции

В интервью телеканалу «Брест» Зулихан Лулаева рассказала, что ее семья переехала в Европу еще в 2014 году. На тот момент мужу предложили работу в Швеции, и россияне отправились туда на ПМЖ.

Сначала все было в порядке: взрослые работали, младший ребенок ходил в детский сад, а старший — в школу. Казалось, жизнь прекрасна и переезд в другую страну не принесет никаких последствий. Однако спустя некоторое время началась череда проблем.

РИА «Новости»

В один день женщину с мужем задержали, детей изъяли и позже передали опекуну. По информации телеканала, это произошло по одной роковой ошибке. Какой именно — неизвестно. С того момента надежда на спокойную жизнь в европейской стране оборвалась.

«Когда мы переехали в Швецию в 2014 году, правительство было другое. На сегодня правит партия, у которой еще восемь лет назад было около 6% голосов, а теперь именно она стоит у власти. Эта националистическая партия с очевидными взглядами», — объяснила Лулаева.

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В беседе с «360» адвокат правового центра «Человек и закон» Руслан Минаев заявил, что задержание могло быть связано с русофобией и предвзятым отношением к россиянам из-за СВО. По его словам, аналогичные действия шведских властей в отношении жителей Евросоюза отсутствуют.

Зулихан отметила в интервью, что лично на себе не ощущала особых изменений после победы действующей партии. Однако все усложнилось, когда родители пытались вернуть детейв семью. В частности, по словам женщины, опекун запрещал подросткам молиться. После продолжительных судебных тяжб все члены семьи все же воссоединились.

Когда разбирательства в шведском суде закончились, Лулаевы перебрались в Польшу, чтобы избежать возможных повторений истории.

«Швеция полностью закрыла это дело. По сути, мы могли бы вернуться обратно, но после всего того, что пережили там, я не хочу туда возвращаться. Не хочу, чтобы мои дети находились в таком месте, где из-за глупых стереотипов в один миг может перевернуться жизнь с ног на голову. Для них это слишком тяжело», — поделилась женщина.

РИА «Новости»

Запрет на выезд

В Польше семья провела чуть меньше года — с августа 2022 года. Зулихам подчеркнула, что они очень хотели вернуться домой, в Чечню.

«Пока у нас не было всех правовых документов на руках, мы не пытались незаконно проезжать через границу. Когда все собрали, нас просто не выпускали из страны без объяснения какой-либо причины. Мы обращались к правозащитникам, но по делу нам ничего не говорили», — сообщила Лулаева.

РИА «Новости»

По словам Минаева, законные основания для запрета покинуть Польшу отсутствовали.

«В Польше зашкаливает русофобия. Об этом часто дают комментарии представители МИД России. Недружественность польских властей проявляется во всех сферах взаимоотношения с Россией. Вопрос выезда из Польши — не исключение», — объяснил адвокат «360».

Побег из Польши

Утром 30 мая российская семья подъехала к границе Польши и Белоруссии. Пока польские пограничники проверяли паспорта всех членов семьи, муж Зулихан нажал на газ. Машина протаранила шлагбаум и устремилась в белорусскую сторону.

Однако шипы, установленные на границы, прокололи шины. В итоге автомобиль смог доехать лишь до середины моста.

Глава семейства развернул авто поперек дороги. Затем женщина с тремя детьми вышли и бросились бежать к белорусскому КПП. Мужчина, в свою очередь, пытался помешать польским пограничникам преследовать Зулихан и детей, его задержали.

По данным «Бреста», при прохождении контроля в польском пункте пропуска «Тересполь» у Лулаевых-старших возникло подозрение, что двоих несовершеннолетних с шведским гражданством не выпустят из Евросоюза.

Из-за опасений, что детей вновь могут попытаться забрать, супруг и предпринял попытку прорыва в Белоруссию.

РИА «Новости»

После пересечения границы польские службы не имели права задерживать женщину с детьми, подтвердил адвокат Руслан Минаев.

«При пересечении государственной границы Белоруссии граждане попадают под действие ее юрисдикции. Применение силы с польской стороны в этом случае недопустимо», — подчеркнул собеседник «360».

Как только Зулихан добежала до белорусской границы, она почувствовала себя в безопасности.

«Когда я увидела пограничников, то сначала испугалась. Потом они начали у меня спрашивать, все ли в порядке, и узнавать всю ситуацию. Я поняла, что передо мной стоят белорусы, и теперь весь кошмар закончится», — подытожила женщина в интервью с «Брестом».

РИА «Новости»

Сначала мать с тремя детьми отправили в Генеральное консульство России в Бресте. С белорусской стороны им сейчас оказывают необходимое содействие в восстановлении документов, чтобы наконец вернуться на родину.