Эксклюзив 20 июня 2023, 16:38 Шампанское, пивко, кровь. Как умерли Козырев и Полозкова Писатель Беседин: Михаил Козырев и Вера Полозкова мертвы морально YouTube

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Уехавшая из России поэтесса Вера Полозкова в интервью журналисту и телеведущему Михаилу Козыреву* заявила, что отметила покушение на Захара Прилепина — «пивком», так как до шампанского «не дотянуло». О том, как персонажи с подобными взглядами стали популярны у россиян и что нужно делать с мракобесием, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Михаил Козырев* и Вера Полозкова мертвы. Да, их оболочки, которые они называют телами, ходят, бродят по планете, даже участвуют в интервью. Но морально, духовно они мертвы. Ибо, как сказано в Писании, какой прок человеку, если, приобретя весь мир, он потеряет свою душу?

А то, что Миша* и Вера души свои потеряли, стало очевидно после их слов о Захаре Прилепине. Напомню, в интервью Козыреву* Полозкова заявила, что она ограничилась «пивком», отмечая покушение на Прилепина. На шампанское, мол, такое не тянет.

Далее, конечно, можно долго и пламенно вещать о том, какие мерзавцы Козырев* и Полозкова, мракобесы. Однако нам с вами это и так очевидно.

Потому что только мракобес может говорить о трагедии другого человека — той, где-либо смерть, либо близко к смерти — в цинично-издевательском тоне. Только черт может радоваться убийству другого.

Мне сейчас возразят: но ведь и сам Прилепин говорил об убийстве украинцев. Но Захар, к которому у меня, на самом деле, масса вопросов (и он это знает), никогда не говорил, что необходимо уничтожать украинских писателей или режиссеров, не говорил об убийствах простых украинцев.

Речь шла о боевых действиях. За что ратуют Козырев и Полозкова, воткнувшись задницами в плюшевые диваны? Совсем о другом.

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Это черти — и только так к ним можно относиться. Чертей гоняют и изгоняют. Других вариантов тут нет.

Как там у Лескова? «Вот и называется чертогон, „иже беса чужеумия испраздняет“». Оттого к этой истории важно сделать небольшое послесловие вне обсуждения двух бесовских личностей.

К слову, небольшой постскриптум уже обозначила Госдума. Там попросили Генпрокуратуру проверить Веру Полозкову на оправдание и пропаганду терроризма. Очень хорошо. И пусть проверят. И пусть реальный срок нависнет над Верой, точно дамоклов меч. Потому что всему есть пределы.

Но важнее сказать все-таки о другом. Как так получилось, что вот такие, как Козырев*, Полозкова и прочие, стали интересны огромному числу россиян? Неужели в том повинен исключительно талант этих господ и дам?

Или система была выстроена так, что возносила на вершинки персонажей с такими взглядами? Неужели не было других? Или просто делалось так, чтобы другие не находились?

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Ладно, то в прошлом, скажете вы. СВО сдвинула тектонические плиты истории, и теперь все будет по-другому. Но будет ли? Вот вопрос. А быть должно!

Потому что победа над Украиной, даже над Западом, вторична, если мы не победим внутреннего врага. И одна из его личин — такое мракобесие, то, что Достоевский называл смердяковщиной. Пока не будет задавлена она, не ждите перемен и лучшей жизни. Победим смердяковщину, тогда и вздохнут люди, тогда и вознесется страна.

Так что резюме тут будет следующее. Пусть Козырев*, Полозкова и прочие мракобесы остаются в своей преисподней. Пусть существуют они за пределами России, там, где они никому не нужны.

Здесь, в нашем Отечестве, мы должны создавать систему координат с новыми героями, новыми лидерами, и тогда Полозковы и Козыревы* станут не отмечать чью-то смерть пивком и шампанским, а заливать ими собственные неудачи.

Да, чертогон начат — и он должен продолжиться.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.