Эксклюзив 24 февраля 2024, 07:30 Дротики в Пушкина и виселицы для русских. Как Украина пыталась колонизировать Донбасс Дончанка Смирнова: Украина всегда ненавидела Донбасс Пророссийский митинг в Донецке, 2014 год / Romain Carre / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Донбасс всегда отличался от остальной Украины. Его жители говорили на русском, но с уважением относились и к украинскому языку, и к культуре. Западная Украина тем временем ненавидела этот регион за исторические связи с Россией. Окончательный раскол произошел в конце 2013 года. Наиболее остро его ощутили студенты Донецкого национального университета: ряд профессоров агитировали студентов выходить на проукраинские митинги и запрещали говорить на лекциях на русском. Были среди них и те, кто считал, что против русскоязычных жителей региона нужно применять военную технику. О том, как Украина пыталась колонизировать Донбасс, «360» рассказала выпускница исторического факультета ДонНУ Елена Смирнова.

Далее — прямая речь.

Я родилась в смешанной семье: папа — русский, мама — украинка с польскими корнями. Украинский знаю с рождения, каждое лето проводила у бабушки на Западной Украине. Когда папа был маленький, у них в школе на выбор можно было изучать украинский, бабушка с дедушкой отказались от этого, и он украинского языка практически не знает.

Семья по маминой линии владеет им в совершенстве. В нашей библиотеке много книг классиков на украинском языке, дедушка очень любил читать и коллекционировал такие издания. Что самое интересное, в советской Украине было сложно иногда найти издания на русском, но на украинском они были в общем доступе. При этом многие всерьез говорили, что украинский язык в годы СССР ущемляли в правах.

Celestino Arce Lavin / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Первые звоночки раскола

В начале 2000-х я была еще маленькой и на многие вещи не обращала внимания. В то время мы постоянно ездили к родственникам, и я крутилась в западноукраинской среде (разговаривали мы на русском, родственники отвечали на украинском, все друг друга понимали).

Однако со временем я начала замечать странные тенденции.

Нас постоянно называли москалями (по причине того, что прабабушке нужно было переехать из Польши из-за операции «Висла» 1947 года, когда многих украинцев насильственно выселяли с их земель), в магазинах продавались футболки с надписями «Дякую, тобi, Боже, що я не москаль» («Спасибо, Господи, что я не москаль» — прим. ред.).

Когда я подросла, заметила напряжение между Западной и Восточной Украиной еще больше. Как-то в 2012 году мы ехали с мамой в автобусе в Ивано-Франковск, и я случайно услышала разговор молодой девушки и пожилого мужчины. Она говорила различные гадости о Донецке, называла родной мне город отвратительным и грязным, а всех дончан — бандитами.

С течением времени эти различия нарастали и усугублялись. В 2013-м моя знакомая ехала поездом во Львов. Внезапно он остановился на станции, из вагонов выбежали люди и начали прыгать и кричать: «Хто не скаче, той москаль» («кто не прыгает, тот москаль» — прим. ред.).

Русский под запретом

В лицее при ДонНУ нам упразднили русскую литературу как отдельный предмет и включили во всемирную. Русский язык убрали из программы.

Когда по истории Украины мы проходили Вторую мировую войну, Украину записали в ту сторону, которая воевала за Германию, что меня очень удивило, ведь мой прадед сражался за СССР.

Курсовые работы нельзя было защищать на русском языке. Преподаватель объяснял это тем, что мы учимся в украиноязычном лицее. За русский язык снижали оценки.

Но когда звенел звонок на перемену, тот же самый преподаватель моментально переходил на русский язык, и в целом весь лицей разговаривал исключительно на русском.

Мой друг в 2010-х учился в Луганской государственной академии культуры и искусств. Украинскую литературу у его курса вела 80-летняя профессор, внучка авиаконструктора Игоря Сикорского. В ее кабинете висели портреты Пушкина, Чехова и Толстого. Она считала своим долгом кидать в них дротики прямо на парах. Она ненавидела все, что связанно с Россией.

Облитый красной краской памятник А. С. Пушкину в Одессе / Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Черное пятно на репутации

В университете преподаватель отказывался вести лекции на русском языке, а тех, кто отвечал на нем во время экзамена, или вообще не хотел слушать, или снижал оценки.

К слову, один такой преподаватель работал еще, когда моя мама училась на истфаке. В то время он спокойно читал лекции на русском, но как только защитил звание профессора, сразу стал украиноязычным. Всем, кто просил читать лекцию на русском, говорил: «У цю сторону навіть не дивіться» (в эту сторону даже не смотрите — прим. ред.).

Историю нам подавали очень выборочно, перекрученно, многие вещи не рассказывали и умалчивали. Наш преподаватель по истории Украины на полном серьезе говорила, что Путина похитили инопланетяне. Она же в 2014 году, когда наш вуз официально переехал (в 2014 году вузы Донбасса разделились на два лагеря: первая часть уехала на Украину, вторая — осталась в родных городах — прим. ред.), звонила мне и агитировала переезжать в Винницу.

Когда я отказалась, она привела аргумент: «Не оставайтесь в этом университете, вы же не хотите черное пятно на вашей репутации?»

«Сначала — виселицы, потом — школы»

Проукраинская профессор с кафедры истории России, которая получила «Русскую премию» как иностранный писатель, пишущий на русском языке, призывала нас вместо пар ходить на проукраинские митинги, потому что «в эти дни вершится история», а мы, студенты, «просто сидим и ничего не делаем».

Эта же профессор пренебрежительно относилась к коллегам, называя их «специально обученные люди». Но это ей не помешало взять несколько сотен тысяч гривен на «развитие Винницкого ДонНУ» и поливать Донецк помоями.

Во время выступлений на международных конференциях она всерьез говорила, что нашему региону нужны «сначала виселицы, а потом школы». По ее мнению, в Донбассе необходимо было провести новую колонизацию.

Она же говорила, что вспоминать о воевавших в Великую Отечественную советских воинах — чудовищно.

Michal Burza / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Еще одна профессор, но уже с другой кафедры, говорила в адрес дончан, что «ця бидлота розуміє тільки мову гармат» (это быдло понимает только язык пушек — прим. ред.) и что она въедет сюда на танке. Притом что ее отец был партийным работником.

Еще с лицея у нас тянулось негласное правило, что, если ты проукраинский, ты модный. Так было не только на историческом факультете, но и на украинской филологии. Практически все студенты с этого направления считали себя элитой и людьми высшего класса.

Проблема с языком постепенно усугублялась, хотя сейчас на Украине ее и отрицают. После 2 мая, когда произошла трагедия в Одессе, проукраински настроенные люди заявляли, что ничего страшного не произошло. Именно в этот момент мы поняли, что дальше будет только хуже.

Пророссийский митинг в Донецке, март 2014 года / Romain Carre / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Донбасс решил с этим не мириться. Наши предки воевали против фашизма, а нам начали навязывать его. Нас заставляли забыть нашу историю и перестать праздновать День Победы.

Мы поняли, что так дальше продолжаться не может. Именно поэтому мы и пошли на референдум 11 мая.