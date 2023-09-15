Общество 15 сентября 2023, 19:08 «Статистическая погрешность». Как удаленная работа влияет на экономику Экономист Качалов: далеко не все люди способны работать удаленно Freepik

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Пандемия коронавируса вынудила многих отправиться на самоизоляцию и работать из дома. С тех пор удаленка перестала быть диковинкой, и множество сотрудников разных компаний больше не вернулись в офисы. Но, как оказалось, это привело к череде определенных изменений, которые могут перевернуть экономику с ног на голову.

«Тотальная перестройка Великобритании»

Специалисты из Великобритании пришли к выводу, что удаленная работа миллионов людей непременно приведет к «тотальной перестройке» экономики и инфраструктуры страны. Об этом газете The Times заявил профессор Стэнфордского университета экономист Ник Блум.

Дистанционный формат работы нагрузил достаточное количество секторов деятельности. Так, по прогнозам Блума, работодателям в сфере образования и медицины придется увеличивать зарплаты работникам — просто для того, чтобы люди не уходили в сферы онлайн-деятельности.

Более того, очевидно, что удаленка может мотивировать на переезд в другую страну. Ведь, когда сотрудник не посещает офис, он может работать из любой точки мира.

По словам экономиста, изменения, вызванные пандемией, уже «заложены в основу». Компаниям, которые пытаются заставить вернуться в офис на полный рабочий день, будет сложно набирать и удерживать сотрудников.

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Плюсы и минусы удаленки

К другим, более положительным изменениям профессор отнес разгруженность на дорогах. Теперь британцам не нужно стоять в утренних и вечерних пробках, так как большой процент жителей работает из дома. Пандемия до сих пор продолжает перекраивать жизнь в стране, подчеркнул Блум.

«Сейчас около 25% британцев работают из дома, хотя до 2020 года этот показатель составлял около 5%. Таким образом, люди меньше ездят на машине, в общей сложности один день в неделю. Это хорошо сказывается не только на снижении числа водителей и стресса, уменьшении количества аварий на дорогах, но и на экологии», — сказал эксперт.

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Несмотря на неплохую ситуацию на дорогах, профессор задался вопросом: какое будущее ждет транспортный сектор? Если британцы постоянно работают из дома, то и общественный транспорт станет менее востребован?

«Поездки по количеству сильно упали, а приобретение абонементов и социальных карт для британцев уже не так важно. Боюсь, страна будет вынуждена сократить работу железных дорог», — предположил Блум.

Сферы развлечения, досуга и спорта в Великобритании, напротив, стали более популярны. Профессор отметил большой скачок в посещаемости торговых центров, спортивных клубов и секций, которые раньше «стояли в тени». Теперь у британцев появилось дополнительное время для отдыха, в том числе активного, которое раньше они тратили на дорогу домой с работы.

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А что в России?

Порой «ужасающие» показатели числа сотрудников, работающих из дома, бывают сильно завышенными. Об этом «360» заявил профессор Института бизнеса и делового администрирования Игорь Качалов.

«Разговоры об удаленной работе несколько преувеличены с точки зрения своей важности. В реальности количество людей, которые работали в дистанционном формате, не превышает 10%, а иногда и меньше», — заверил он.

РИА «Новости»

Собеседник «360» подчеркнул, что трудно представить водителей транспорта или токарей, которые работают дистанционно. А число профессий и специальностей в этих секторах достаточно большое.

Практически все работы требуют тесного взаимодействия. Недаром говорится, что человек — социальное существо, которое требует контакта. Игорь Качалов

Эксперт напомнил, что многие компании, где сотрудники раньше работали из офиса, радовались внезапно появившемуся удаленному формату в период пандемии. Но, по его словам, за последний год организации начали возвращать людей в офлайн. Или хотя бы пытаться это сделать.

«Работа на удаленке ломает корпоративную культуру, снижает атмосферу и мотивацию к работе. На самом деле, очень маленькое число людей может работать удаленно. Еще сложнее — учеба в онлайн-формате», — заверил Качалов.

Удаленщики сломают экономику?

По данным специалистов по трудовому процессу, число людей, работающих из дома, — это 10% или максимум 15%, добавил Качалов.

Раньше количество удаленщиков составляло около 5%, поэтому разница не критична и не принципиальна. Игорь Качалов профессор Института бизнеса и делового администрирования

То есть все не так страшно, как может показаться. У 10% работников попросту появилось больше свободного времени, и это абсолютно незаметно для общего состояния экономики, подчеркнул профессор.

«Большинство работников, которые должны были ходить на завод или в автопарки, так туда и ходят. Если у некоторых людей появились дополнительные, условно говоря, четыре часа в неделю, то для всей экономики это уровень среднестатистической погрешности», — заключил эксперт.