Общество 01 апреля 2024, 23:56 Крысиный яд и противорвотные средства. Как уберечь собак от догхантеров Зоозащитник Еремеева назвала догхантеров психически неуравновешенными людьми Unsplash

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Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил, что в России активизировались так называемые догхантеры. Эти люди целенаправленно убивают собак, при этом расправы над животными приобрели массовый характер. Кто такие догхантеры, чем они травят домашних питомцев и как помочь четвероногим — в материале «360».

Кто такие догхантеры и в чем мотивы их агрессии на животных

Догхантерами называют людей, которые по собственной инициативе убивают безнадзорных собак. Многие участники догхантерских групп в Сети поддерживают идею уничтожения животных, но не являются ее исполнителями, отметил автор «Питомцев Mail.ru» Евгений Рожков.

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По словам депутата Бурматова, сейчас наблюдается всплеск активности злоумышленников. Они травят не только бездомных собак. Догхантеры разбрасывают яды весь год, но с таянием снега в парках и скверах опасность интоксикации животных возрастает.

«Разбрасывать эту гадость активнее догхантеры, может, и не станут, но, поскольку люди будут активнее гулять, то жертв будет больше», — предупредил Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он посоветовал хозяевам в случае отравления питомца «пулей» ехать в ветклинику и носить с собой сорбенты. Если животное отравили, стоит обратиться в полицию.

Однако доказать тот факт, что конкретный человек разбросал яд с целью отравить собак, очень сложно, рассказала «360» зоозащитница Ольга Еремеева.

«У нас есть 245-я статья [УК] о жестоком отношении к животным и статьи разных видов, которые я вам сейчас там не назову как юрист, но в нашем законодательстве животное приравнивается фактически к личному имуществу», — отметила специалист.

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Если личному имуществу причинили ущерб, это нужно доказать. Всегда есть шанс добиться справедливости, но людям зачастую жалко времени. Любая боль утихает, и ответственности никто не несет.

«Я понимаю, у людей не хватает сил бодаться и бороться с этой довольно сложной бюрократической системой. Если бы тебе шли навстречу, и были бы какие-то отдельные люди, созданные для решения подобных <…> конфликтных ситуаций, наверное, было попроще. А когда это все сваливается несчастному участковому на голову в виде „алкаши подрались, а тут эти же алкаши пошли, раскидали отраву“, всегда на это смотрится сквозь пальцы», — отметила собеседница «360».

По ее словам, отравления собак происходят регулярно. При этом догхантеры никогда не молчат — они громко обсуждают свои действия, создают чаты и развешивают на домах предупреждения.

«Если человек идет на такой шаг, он явно не в себе, с комплексом Наполеона, когда тебе просто очень скучно и совсем нечего делать, жизнь твоя похожа на какой-то грустный сериал. <…> Как правило, мы имеем дело с какими-то психически неуравновешенными людьми», — объяснила Еремеева.

Если прецеденты случаются, нужно настаивать на том, что эта отрава может навредить детям, посоветовала эксперт.

Кто-то гуляет с малышами, и бог его знает, что там ребенку придет в голову поднять, не дай бог, с земли и взять в рот. То есть если упомянуть о таком потенциальном риске, безусловно, кто-то на что-то отреагирует. Ольга Еремеева зоозащитница

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Чем догхантеры убивают собак

Догхантеры стали достаточно хитры, рассказала «360» врач сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяна Гольнева. По ее словам, они раскладывают отраву в небольшие кусочки очень вкусного для собак сыра. Питомец может проглотить его незаметно для владельца.

Многие злоумышленники накачивают еду не только ядом, но и противорвотным препаратом. Он не дает животному избавиться от токсинов естественным путем. Две самые распространенные отравы — это крысиный яд и изониазид.

«Они совершенно разные по действию, и по последствиям, и по скорости проявления», — подчеркнула специалист.

Как уберечь свою собаку от догхантеров

В первую очередь животное нужно дрессировать так, чтобы оно вообще никогда ничего не подбирало с земли, отметила Гольнева. Однако существуют собаки-пищевики, которые очень любят поесть.

«Таких собак рекомендовано выгуливаться в наморднике, чтобы они не подобрали [отраву]. Особенно если вы знаете, что в вашем районе участились случаи отравления собак», — посоветовала врач.

По ее словам, догхантеры убивают не только бездомных животных, но и домашних. И таких случаев очень много.

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Что делать, если собака отравилась

Изониазид представляет собой очень быстродействующее вещество. Собака может погибнуть еще до того, как хозяин довезет ее до клиники. Это один из самых страшных ядов, предупредила Гольнева.

«Собаку начинают бить очень сильные судороги, и она погибает в этом случае. У владельца всегда должно быт противоядие — инъекционный витамин В6 <…>. Передозировка этого препарата не опасна. Поэтому, даже если это был другой яд, ничего страшного от этого не будет», — подчеркнула специалист.

Крысиный яд действует по-другому. Симптомы отравления появляются через несколько дней. Под действием вещества кровь становится очень жидкой и наступает большое количество внутренних кровотечений, от которых животные погибают. В качестве противоядия используют витамин К.

«К сожалению, лицензированного антидота в России нет. Раньше его ввозили, сейчас с ним проблемы. И, к сожалению, сейчас это достаточно проблематичная ситуация», — отметила врач.

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К симптомам отравления крысиным ядом собеседница «360» отнесла ухудшение общего состояния, вялость, появление крови в кале и моче, пожелтение слизистых оболочек. Также собака отказывается от еды.

«Отравление крысиным ядом очень тяжелое. И даже если ввести противоядие, не всегда удается организму справиться с теми повреждениями, которые яд уже оказал», — добавила Гольнева.

В сентябре 2023 года догхантер выстрелил из винтовки в беременную женщину при попытке убить ее собаку. Оказалась, что пострадавшая — не первая, кто столкнулся с подобным. До этого мужчина расстрелял из пневматического оружия семью с детьми.