Общество 01 сентября 2023, 19:14 📚 Сквозь воду и снег. Как российские регионы встретили 1 Сентября Снег выпал в Якутии в День знаний РИА «Новости»

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Не все российские школьники и их родители встретили День знаний в комфорте и нежась под солнцем. Маленьким жителям некоторых регионов пришлось добираться до классов вплавь, кое-где — идти сквозь снег и метель, а кто-то вовсе остался дома.

Заплыв на линейку

Накануне 1 сентября из-за сильных осадков в Приморском крае рухнули четыре из шести бетонных пролетов Пуциловской дамбы на местном Малоказаченском водохранилище в районе Уссурийска.

Из-за ЧП власти перенесли начало занятий. У старшеклассников уроки начнутся 4 сентября, младшие пойдут учиться 11-го числа.

Однако торжественные линейки в школах решили не отменять. Так что на праздник знаний большинство детей добирались вплавь.

Погода в Свердловской области тоже решила как следует намочить студентов, школьников, их родителей и учителей.

Причем к некоторым учебным заведениям было не так-то просто подойти. Например, так произошло в школе № 68 в Екатеринбурге.

Якутское лето решило напоследок громко хлопнуть дверью. И получилось: День знаний начался со снега.

Хотя еще в середине последней недели августа температура воздуха во многих районах республики достигала +28 градусов.

Ученики из пяти районов Курской области участвовали в праздничных линейках дистанционно. С нового учебного года более тысячи школьников, живущих в населенных пунктах вблизи границы с Украиной, будут учиться удаленно.

Аналогичные меры приняли в Брянской области. Как отмечал губернатор региона Александр Богомаз, школьники из приграничных районов смогут начать учебный год в лагерях и санаториях.

«Ребята из Климова и других приграничных районов по желанию родителей могут начать учебный год в наших оздоровительных лагерях и санаториях, там будет организован полноценный учебный процесс. В других районах Брянской области линейки пройдут в штатном режиме», — написал он в своем Telegram-канале.

РИА «Новости»

Однако в большинстве регионов России 1 Сентября прошло без происшествий и празднично. В Подмосковье открыли сразу 27 новых школ, в том числе уникальный лицей для инженеров и айтишников, а в одной из московских школ урок математики провел премьер-министр Михаил Мишустин.