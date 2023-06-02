Общество 02 июня 2023, 19:53 Дефицит отменяется. Как российская экономика справляется с новой реальностью Экономист Дудчак: кризис можно побороть грамотными мерами ЦБ Freepik

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России предрекают экономический кризис, однако эксперты уверены, что до него далеко. Хотя в современной модели рынка есть что исправить с поправкой на международное положение, голод и нищета никому не грозят. В дефиците будут разве что автомобили представительского класса.

Экономический кризис не за горами

Аналитики ЦБ посчитали, что динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от спроса. Если не закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта, экономика может оказаться в фазе перегрева, сообщил «Интефакс».

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Нужно нарастить внутреннее производство и импорт, чтобы не возникло дефицита ряда товаров, ведь их стоимость вырастет. Во втором квартале экономика остается на траектории роста на фоне возросшего спроса со стороны госсектора, оживления потребительского и инвестиционного поведения частного сектора.

Часть товаров доступна только благодаря параллельному импорту — их все еще не удается импортозаместить. Прежде всего это чипы и все, что касается электроники. Цены на них предсказуемо начали увеличиваться, а это может вызвать дефицитом холодильников и смартфонов, уточнила «Свободная пресса».

Больше ответственности государства

Экономист Александр Дудчак рассказал «360», что параллельный импорт и импортозамещение не могут и не должны замещать все необходимое. Это задача Центрального банка — сделать так, чтобы предложение товаров на рынке соответствовало спросу.

Все, что делает правительство, оно делает из имеющихся ресурсов, а они ограничены бюджетом. ЦБ вполне мог бы предпринять меры, которые от него зависят. Например, снизить ключевую ставку, так как нынешняя не способствует развитию предпринимательства и появлению новых производств. Александр Дудчак

Банк России также мог бы предоставить доступные кредиты, финансировать в соответствии с целевыми задачами и направлениями то, что как раз необходимо сейчас в первую очередь, то, что идет по параллельному импорту.

«В принципе, мы могли бы многое делать и сами, но для этого нужны стимулы для развития», — подчеркнул экономист.

Избежать кризиса в российской экономике не так уж трудно, уверен он. Достаточно трезво относиться к возможностям рынка и не преувеличивать возможности их, особенно в сложных условиях.

«Государство должно брать больше ответственности в свои руки: рыночные механизмы, конечно, замечательная вещь, но не в этих условиях. Сейчас важны увеличение госзаказа, снижение ключевой ставки, предоставление дешевых кредитов на развитие и производство», — резюмировал экономист.

Время создавать свое

По словам Дудчака, Россия сможет увеличить импорт даже в нынешней ситуации в мире — пути обхода есть. Но это будет дороже, чем раньше. Те же европейские производители находятся в сложной ситуации: у них дорожают энергоресурсы.

Свято место пусто не бывает — производителей, ушедших с отечественного рынка, заместили представители компаний из Китая, Ирана и других стран. Но это тоже не окончательный выход из положения, а лишь временная мера.

Желательно по ключевым направлениям создавать все-таки самостоятельное производство. В первую очередь это радиоэлектроника, машиностроение. Над этим работа идет, мы видим, но можно было бы ускорить процесс. Для этого есть возможности, ресурсы, необходимо только соответствующее административное решение. Александр Дудчак

Дефицит будет в «роллс-ройсах»

Дудчак не стал подтверждать или опровергать заявления некоторых экспертов о том, что россияне вспомнят о дефиците уже к Новому году. По его словам, многое зависит от запросов: кому-то, как известно, жемчуг мелкий, а кому-то — супчик жидкий.

«Может, кто-то испытает дефицит в Rolls-Royce или Bentley. Но с голоду у нас никто не умирает, наоборот, в плане производства продуктов питания все замечательно, даже излишки колоссальные. Голыми никто не ходит, крыша над головой есть — рекордные объемы строительства. Социальные программы все реализуются», — перечислил экономист.

Но можно было бы улучшить ситуацию с морепродуктами: Азовское море, которое сейчас полностью стало российским, при СССР давало 60% в ценовом измерении рыбы на столах, подытожил собеседник «360».