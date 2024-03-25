После трагедии в Crocus City Hall пользователям Telegram, зачастую несовершеннолетним, стали приходить однотипные сообщения с предложениями совершать теракты за вознаграждение. Эти рассылки, по данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в подавляющем большинстве случаев делают новые аккаунты, созданные на территории Украины. О том, как обезопасить своего ребенка и куда обращаться после получения такого сообщения, — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Владимир Комсолев, правозащитник, судья в отставке: главное — профилактические беседы

Дети — внушаемые, доверчивые, их можно завлечь как игровым способом, так и за деньги. Уже были подобного рода инциденты, когда в минировании путей железнодорожного сообщения участвовали несовершеннолетние. В дальнейшем их приговаривали к уголовной ответственности.

Это крайне тяжелые ситуации. Безусловно, родителям необходимо проводить профилактические беседы со своими детьми, чтобы исключить какое-либо воздействие со стороны третьих лиц — незнакомых, малознакомых или даже знакомых.

Дети должны незамедлительно сообщать взрослым о случаях, когда им предлагают за деньги сделать что-то. Родители, в свою очередь, должны сообщать в органы внутренних дел, которые будут принимать необходимые меры.

Конечно, есть достаточно сознательные молодые люди, которые сразу обратятся в полицию, но есть и те, которые, допустим, могут не понять, что им предлагают совершить за деньги — не обязательно же будут сразу говорить, что речь идет о минировании.

Единственное из ключевых условий, которое необходимо на сегодня, — профилактические беседы с детьми. Мы должны реагировать и защищать их от подобных прецедентов.

При получении такого рода сообщений нужно обязательно обратиться в органы. Такой канал, вероятно, будет заблокирован, а правоохранительные органы примут меры.

Если злоумышленники связались со взрослым человеком — написывают, названивают ему, то нужно как минимум заблокировать этот контакт и держаться подальше от подобных дискуссий и всего, что с ними связано.