25 марта 2024, 23:08
«Нельзя замалчивать». Как разговаривать с ребенком о терактах
Психолог Дугенцова: нужно вызывать у детей эмпатию к жертвам терактов
После трагедии в Crocus City Hall пользователям Telegram, зачастую несовершеннолетним, стали приходить однотипные сообщения с предложениями совершать теракты за вознаграждение. Эти рассылки, по данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, в подавляющем большинстве случаев делают новые аккаунты, созданные на территории Украины. О том, как обезопасить своего ребенка и куда обращаться после получения такого сообщения, — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников «360».
Владимир Комсолев, правозащитник, судья в отставке: главное — профилактические беседы
Дети — внушаемые, доверчивые, их можно завлечь как игровым способом, так и за деньги. Уже были подобного рода инциденты, когда в минировании путей железнодорожного сообщения участвовали несовершеннолетние. В дальнейшем их приговаривали к уголовной ответственности.
Это крайне тяжелые ситуации. Безусловно, родителям необходимо проводить профилактические беседы со своими детьми, чтобы исключить какое-либо воздействие со стороны третьих лиц — незнакомых, малознакомых или даже знакомых.
Дети должны незамедлительно сообщать взрослым о случаях, когда им предлагают за деньги сделать что-то. Родители, в свою очередь, должны сообщать в органы внутренних дел, которые будут принимать необходимые меры.
Конечно, есть достаточно сознательные молодые люди, которые сразу обратятся в полицию, но есть и те, которые, допустим, могут не понять, что им предлагают совершить за деньги — не обязательно же будут сразу говорить, что речь идет о минировании.
Единственное из ключевых условий, которое необходимо на сегодня, — профилактические беседы с детьми. Мы должны реагировать и защищать их от подобных прецедентов.
При получении такого рода сообщений нужно обязательно обратиться в органы. Такой канал, вероятно, будет заблокирован, а правоохранительные органы примут меры.
Если злоумышленники связались со взрослым человеком — написывают, названивают ему, то нужно как минимум заблокировать этот контакт и держаться подальше от подобных дискуссий и всего, что с ними связано.
Дарья Дугенцова, детский психолог: важно вызвать эмпатию
В первую очередь, если вдруг ребенок приходит и рассказывает о таком случае, его нужно поблагодарить, сказать, что он большой молодец. Молодец, что готов рассказывать родителям о своих личных переписках. Это ценно.
Крайне важно подкрепить поступок ребенка, чтобы в будущем, если что, он обращался к вам по аналогичным поводам. Сдержите свои эмоции — да, это ужас, кошмар, но сначала похвалите.
Второй момент. Необходимо объяснить, если вдруг не объясняли ранее, что такое теракт. Что, да, в современном мире такое, к сожалению, происходит.
В пример можно привести трагедию в Crocus City Hall, не вдаваясь в подробности. Просто рассказать. Нет смысла скрывать от детей такие вещи, потому что рано или поздно в школе они это обсудят.
Лучше родителю обсудить это с ребенком, чем другие дети расскажут ему ненужные подробности, приукрасят. Нужно, чтобы в первую очередь об этом говорили взрослые.
Также важно вызвать эмпатию у ребенка — она развивается уже в младшем школьном возрасте. Чаще всего помогают примеры.
Можно спрашивать: «Произошел теракт. Как ты думаешь, как себя чувствуют те люди, которые потеряли близких?» Стоит рассуждать на эту тему, не бояться.
Но не предоставляйте ребенку ненужные, кровавые подробности, не наводите страх и панику. Можно погрузить его в ту атмосферу, вызвать грусть, печаль, чтобы он ни в коем случае и никогда на подобные вещи не согласился, ни за какие деньги.
По итогу вашего разговора должен последовать вывод, что никакие деньги не могут заменить близкого человека.
Наконец, было бы замечательно, если бы еще посодействовала школа, во время тех же «Разговоров о важном» подняла бы тему терроризма. Нужно, чтобы ребята все-таки знали о том, что такое может быть. Точно нельзя это замалчивать.
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Стрельба в Crocus City Hall
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