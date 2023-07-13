Эксклюзив 13 июля 2023, 14:31 Получили миллионы, не нарушая закон. Как работает популярная схема заработка на защите авторских прав фотографов Адвокат Ярмуш: доказать авторство фото крайне сложно, компании пользуются этим Pxhere

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Новая схема заработка на фотографиях в Сети обретает популярность, ее жертвами чаще всего становятся СМИ и крупные организации. Схема позволяет выбивать большие штрафы за якобы недобросовестное использование фото. Бизнес поставлен на поток и формально не противоречит законодательству. Хотя истцы нередко требуют деньги за несуществующие нарушения.

Телеканал «360» получил сразу два фейковых обвинения в нарушениях, касающихся использования фото. После тщательной проверки претензий мы выяснили, что в обоих случаях желание обратившихся подзаработать ничем не подкреплено. «360» уже направил обращение в прокуратуру и МВД России — и об этом мы расскажем далее.

Зарабатывают миллионы

Одним из хедлайнеров направления несколько лет является Александр Лаврентьев. Совладелец компании «Антипиратские технологии» в 2022-м стал крупнейшим истцом в сфере «интеллектуальной собственности фотографов».

«Выручка „Антипиратских технологий“ за тот год, по собственным данным компании, составила 50 миллионов рублей, а прибыль — 25 миллионов рублей (документы, подтверждающие эти показатели, Лаврентьев предоставить не смог). В 2023 году он рассчитывает выручить уже 80-100 миллионов рублей», — писал Forbes.

В адрес СМИ и крупных компаний приходят иски о защите авторских прав. Чаще всего под удар попадают медиа, вузы и научные организации, которые публикуют значительное количество материалов и постоянно нуждаются в релевантных иллюстрациях. Их обвиняют в якобы использовании фото без разрешения правообладателей.

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В суд обращаются различные организации и индивидуальные предприниматели: они заявляют, что занимаются защитой авторских прав независимых фотографов. Если раньше юристы представляли интересы своих клиентов, жаловавшихся на незаконное использование фото, то теперь все немного сложнее.

Дельцы все чаще различными способами получают у фотографа права на снимки, которые на протяжении длительного времени гуляют по Сети. Затем находят всех, кто использовал эти изображения, и предъявляют претензии.

«Судя по всему, они просто находят свои иллюстрации с помощью поиска изображений в интернете и массово отправляют иски всем СМИ, которые угораздило использовать их новоприобретенные продукты. И далее уже с разной степенью успеха собирают со СМИ в судах разный улов», — рассказал «360» один из медиаменеджеров, который оказался в подобной ситуации.

При этом правообладатели не требуют просто удалить изображение. Их интересует совсем другое: крупная компенсация за использование фото.

В России авторские права защищены хорошо, сообщила «360» специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.

Гражданский кодекс дает право автору, который полагает, что его авторское право нарушено, подать иск и требовать компенсацию за то, что авторские права были нарушены. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Статья 1301 Гражданского кодекса «Ответственность за нарушение исключительного права на произведение» предусматривает штраф от 10 тысяч до пяти миллионов рублей или в размере двукратной стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Стоимость «нарушения», которую требуют у ответчиков, чаще всего колеблется от 10 тысяч до пары сотен тысяч рублей: все зависит от того, насколько крупная компания присвоила фото. Окончательную сумму определит суд — после оценки характера нарушения. В итоге она может быть в несколько раз ниже, чем требует истец.

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«Во многих случаях суды взыскивают компенсация 10, 20, 30 тысяч рублей. Это, конечно, может на порядки отличаться от того, что требуют в претензиях и своих исках сами эти вот массовые профессиональные истцы», — рассказал «360» управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко.

Схема поставлена на поток

Проблема начинает приобретать массовый характер, отметил Кравченко. Пять лет назад таких исков были десятки, три года назад — сотни. Теперь есть ощущение, что почти каждое крупное медиа уже столкнулось или вот-вот столкнется с подобными претензиями. Некоторые СМИ платят такие штрафы многократно.

Проблема становится все острее. Конца края этого не видно, потому что бизнес освоен, подобные дела рассматриваются чаще всего в порядке упрощенного производства. Все ограничивается электронной фиксацией, электронной отправкой доказательств, подготовкой типовых, шаблонных исков и опять-таки электронной претензией и иском в суд. Поэтому себестоимость копеечная, поставлена она на промышленное производство, если можно так сказать. Федор Кравченко Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ

Главная цель подобных исков не в том, чтобы восстановить права, а в том, чтобы получить компенсацию за использование фотографий другими. Формально закон не нарушен, но это сложно назвать классической юриспруденцией, подчеркнул Кравченко. Это, скорее, построенный на нарушениях бизнес, поскольку юриспруденция должна быть направлена не на собственный заработок юриста, а на защиту чужих прав.

Все те же лица

Компаний, которые зарабатывают на нарушителях авторских прав, не так много, отметил столкнувшийся с ними медиаменеджер.

«Судя по всему, по этому механизму работает небольшое количество „бригад“ — мне известны две-три. Иски приходят самым разным СМИ — лично знаю случаи и по федеральным, и по региональным, причем последние — из самых разных субъектов России», — уточнил он.

С подобными исками столкнулся и «360». На имя редакции их подавали четыре различных истца: ООО «Пейзаж» (прежнее наименование ООО ФАПФ «Пейзаж»), ООО «Восьмая заповедь», ИП Лаврентьев Александр Владимирович и ИП Расстрыгин Игорь Петрович. В общей сложности редакция получила 14 исков на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей. Пока суд отказал только в одном — остальные или на рассмотрении, или удовлетворены.

По данным из открытых источников, ИП Лаврентьев Александр Владимирович, ИП Расстрыгин Игорь Петрович и ООО «Антипиратские технологии» входят в группу компаний «Антипиратские технологии», которая обещает защиту авторских прав под ключ и утверждает, что на ее долю приходится 21% всех судебных споров по защите интеллектуальной собственности в России. Также на сайте приведена статистика: из 1662 дел проиграны всего 11.

ИП Лаврентьевым Александром Владимировичем в 2022 году было подано 706 исков на общую сумму исковых требований 98 732 500 рублей, а за шесть месяцев 2023 их количество составило 1437 на общую сумму исковых требований 222 595 000 рублей. ООО «Пейзаж» в 2022 году подало 590 исков на общую сумму исковых требований 114 041 258 рублей, за шесть месяцев 2023-го их количество составило 672 на общую сумму исковых требований 37 602 466 рублей.

«Самое главное, что с юридической точки зрения к этим бригадам не придерешься — закон полностью на их стороне. А они пользуются этим и разными серыми схемами, чтобы получить деньги от СМИ», — отметил собеседник «360».

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Нарушение есть не всегда

Под удар часто попадают фотографии, которые сайт использовал несколько лет назад, рассказал оказавшийся в такой ситуации медиаменеджер. К тому моменту у издания может меняться большая часть команды, в том числе главный редактор, поэтому сложно узнать, кто и зачем поставил «опасную» картинку.

Собеседник «360» объяснил, что такие фото могут оказаться на сайте несколькими способами. Первый — автор или бильд-редактор (сотрудник, который отвечает за иллюстрацию материалов) берет изображение из социальных сетей, считая, что оно находится в свободном доступе.

«Однако в соцсети могли загрузить чьи-то фотографии, ответственность в этом случае ложится, конечно, на СМИ в итоге», — добавил медиаменеджер.

Второй способ: изображение берут у пресс-служб ведомств разного уровня, думая, что снимки принадлежат им. Однако позже выясняется, что ведомства просто назвали фото своими, вводя журналистов в заблуждение. В такой ситуации ответственность вновь ложится на СМИ.

РИА «Новости»

Возможность заработать часто появляется из-за того, что СМИ и другие сайты действительно некорректно цитируют фотографии, отметил управляющий партнер Коллегии юристов СМИ Федор Кравченко.

Цитировать фотографии можно, но только обязательно указывать источник заимствования и имя автора Федор Кравченко Управляющий партнер Коллегии юристов СМИ

Кроме того, СМИ могут использовать фото с подходящими лицензиями. Например, для All Rights Reserved необходимо получать разрешение, а для Creative Commons (СС) — нет. Но важно учитывать нюансы: даже при использовании фото с лицензией СС иногда необходимо указать автора и источник или запрещено изменять изображение.

«Соответственно, если СМИ будут аккуратными — в первую очередь будут указывать имя автора и источник заимствования, — то вероятность того, что они проиграют это дело, ну, скажем, разумная, она не велика», — добавил Кравченко.

Однако не все иски оправданны. В адрес «360» поступили сразу два обвинения в нарушениях, которых не было. В первом случае ИП Лаврентьев заявил, что на сайте телеканала размещена фотография, которой там на самом деле нет.

Во втором ООО «Пейзаж» потребовало у редакции «360» 50 тысяч рублей за использование фото, право использования которого якобы принадлежит ему. Но сотрудники редакции скачали этот снимок с сайта Pixabay — автор разрешил его использовать как в некоммерческих, так и в коммерческих целях, причем без указания своего имени.

Если бы «360» не проверил информацию об источнике фотографии, ООО «Пейзаж» могло бы получить неосновательное обогащение. По этим фактам «360» направил обращение в прокуратуру и МВД для проведения проверки и привлечения автора фото и ООО «Пейзаж» к уголовной ответственности.

РИА «Новости»

Закон легко обмануть

Авторство фотографа на конкретный снимок может быть сомнительным, отметила Мария Ярмуш.

«Но доказать обратное в суде СМИ не могут, поскольку взяли это из свободного доступа, из Сети», — сказала она.

Адвокат уточнила, что раньше авторы подтверждали свои права на снимок с помощью наличия фотопленки или материального носителя. Доказать же, когда первый раз появилась эта фотография в цифровом виде, крайне сложно.

При этом суды обычно не просят у фотографов даже исходники — снимки до обработки. Достаточно бумаги от нотариуса, в которой тот подтвердит авторство фотографа. Из-за этого «авторами» часто становятся люди, которые не имели никакого отношения к фото.

Если же суд потребует исходник, автор всегда может сказать, что тот был на старом телефоне, который сломался, — закон не обязывает авторов хранить такие файлы. В итоге желающие легких денег компании активно этим пользуются.

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Проблемой уже заинтересовались в верхней палате российского парламента. Сенаторы захотели ликвидировать популярную схему и предложили несколько вариантов дальнейших действий.

Первый зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко отметил, что предельный штраф необходимо существенно снизить — с пяти миллионов до 100 тысяч. Тогда иски перестанут приносить выгоду.

Также можно прописать в законе, какие снимки можно свободно публиковать, а какие — нельзя. Например, фото пожара, взрыва, ДТП или других событий, которые могут снимать сразу несколько человек, должны относиться к первой категории. А вот кадры, которые представляют собой продукт творческого труда автора, должны подлежать специальной защите.

РИА «Новости»

Ярмуш предложила еще один вариант решения проблемы: создать банк данных фотографии, куда авторы могли бы размещать свои снимки, если они не против разрешать их использование СМИ и другим компаниям.

«Плюс, конечно, каждое средство массовой информации может само запастись желанием и организовать себе собственную базу данных фотографий, чтобы не брать откуда-то эти фотографии из свободного доступа, из Сети», — заключила адвокат.