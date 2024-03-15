Общество 15 марта 2024, 01:36 Спорт, тематические лагеря и «окультуривание». Как провести весенние каникулы с пользой Психолог Дугенцова: на весенних каникулах устройте мозгу школьника перезагрузку РИА «Новости»

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Весенние каникулы у большинства российских школьников в 2024 году начнутся 25 марта и продлятся неделю. Как провести эти дни насыщенно и с пользой, чтобы дети отдохнули от школьной рутины и насладились свободным временем, получили новые умения и навыки, восстановили силы для дальнейшей учебы и расширили свой культурный кругозор, — разбирался «360».

Что нужно успеть на весенних каникулах

Для родителей вопрос о том, что делать с детьми на каникулах, является той еще головной болью. Психолог Анна Глушнева в беседе с «360» заметила, что не каждый может позволить себе несколько раз в год брать отпуск, чтобы отправиться с ребенком в путешествие. Но и в этом случае есть возможность максимально полезно использовать свободное время для отдыха и развития детей.

Лучший отдых для человека — смена деятельности. Я категорически против того, чтобы дети сидели в гаджетах. И здесь важно родителям позаботиться о том, как бы детей не развлечь, но отвлечь от учебы. С одной стороны, переключить их, с другой — придумать какое-то полезное дело, которое не только отвлечет, но и поспособствует развитию. Анна Глушнева психолог

Идеальным вариантом она назвала путевки в детские лагеря, где ведут практические и творческие занятия — к примеру, по актерскому мастерству или блогингу. Также принесет пользу участие ребенка в спортивных или оздоровительных мероприятиях, прыжки на батуте или поход на каток.

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Психолог добавила, что не стоит забывать и про культурную составляющую. По ее словам, для того, чтобы у ребенка было максимально широкое мировоззрение, «важно окультуривать детей». Можно сходить с ними на выставки, в музей, на концерт или организовать экскурсию.

Детский психолог Дарья Дугенцова также рекомендовала устроить мозгу школьника перезагрузку.

Я сейчас скажу, наверное, даже приятную вещь для родителей. Лучше всего убрать максимально гаджеты для того, чтобы отдохнул мозг. Можно просто полежать на диване, даже без книги, потому что это тоже информация. Дарья Дугенцова детский психолог

Специалист объяснила, что можно лежать на диване и в это время заниматься какими-то монотонными действиями, расслабляющими тело. Например, собирать конструктор LEGO или пазлы.

Ребенку нужно физически и интеллектуально отдохнуть, заниматься тем, что ему нравится, причем важно, чтобы как можно чаще менялись виды деятельности. Это могут быть игры, прогулки, помощь родителям и прочее.

Как не проспать каникулы

Психолог Глушнева объяснила, что ребенок может заявить, что хочет выспаться на каникулах и встать позднее, но это приведет к тому, что потом ему будет сложно влиться в нормальный учебный режим. Потом это скажется и на детском самочувствии, и на результатах учебы.

«Рушить режим дня категорически не советую. Если ребенок встает в шесть-семь утра в школу, то может и не нужно его в этих рамках придерживать. На каникулы можно дать небольшой бонус — вставать в восемь, но и не позднее», — подчеркнула собеседница «360».

Ее коллега Дугенцова отметила, что максимум — это вставать и ложиться спать позже на час. Желательно не дать ребенку выбиться из режима, особенно младшим школьникам. Что касается подростков, то они в любом случае «порушат режим».

«Когда ребенок переходит в пубертат, ему нужно действительно дольше спать. То, что подростки спят до обеда, абсолютная норма. У них просто такая физическая особенность организма», — объяснила она.

Учебе — нет!

На каникулах школьников не стоит заваливать уроками и занятиями, загружать учебой, пытаясь наверстать упущенное. По словам Глушневой, максимум можно выделить один день с репетиторами.

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Дугенцова тоже считает, что нужно не учебой заниматься, а расслабиться и разгрузить мозг, чтобы организм ребенка смог полноценно отдохнуть. Исключение — сложности в плане учебы, в частности, имеющиеся двойки.

«Первое — это смена деятельности. Второе — это поддержание режима, возможно, смещение на один час, но не позже. И третье — максимальный акцент на физические нагрузки, на спорт и на так называемое окультуривание. Если есть возможность, то самое оптимальное — отправлять ребенка в какие-то тематические лагеря, где он узнает что-то новое, познакомится с другими ребятами», — подвела итог психолог Глушнева.

Как с пользой провести весенние каникулы-2024 в Москве

Куда сходить

Занять ребенка в каникулы, чтобы ему было интересно, а полученные знания не ограничивались сюжетами фильмов и видеоиграми, вполне реально. Столица России богата на культурные достопримечательности — музеи, галереи и театры.

Можно, например, посетить Третьяковскую галерею, музей Победы или Дарвиновский музей. Здесь дети узнают об истории, искусстве и культуре, о том, как анализировать произведения искусства и истолковывать их смысл, какие были исторические эпохи и какие существовали животные.

В Москве много театров и кинотеатров, где можно посмотреть интересные детские спектакли или фильмы, развлечься и научиться чему-то новому. Можно посетить Театр имени Маяковского или Московский театр кукол. Кроме того, в Российском академическом молодежном театре 23 марта покажут спектакль «Черная курица».

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Не стоит забывать и про экскурсии, посетив Кремль, Собор Василия Блаженного или киностудию «Мосфильм».

Как отдохнуть

Провести время с пользой помогут занятия спортом, а также посещение аквапарков, кафе и клубов, где можно играть в шахматы, головоломки и другие интеллектуальные игры. Это развивает логическое мышление и помогает анализировать различные ситуации. Из интересного можно выбрать и картинг-клуб, где почувствовать себя гонщиками смогут и шестилетние дети.

Где погулять

Прогулки на свежем воздухе полезны не только для физического, но и для умственного развития ребенка. При появлении свободного времени можно посетить Московский зоопарк, парк «Зарядье», Городской парк культуры и отдыха имени Горького или парк птиц «Воробьи». Это поможет не только прекрасно провести время, но и больше узнать о природе и экологии, о мире птиц и животных.