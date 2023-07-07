Общество 07 июля 2023, 18:07 💑 Объединяя сердца и укрепляя узы. Как провести День семьи, любви и верности Психолог Дугенцова рассказала, как провести День семьи, любви и верности Unsplash

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Институт семьи — то, на чем строится жизнь почти каждого человека на планете. И неудивительно, что для напоминания об этом в России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Об атмосфере праздника, истории и том, как провести его, — в материале «360».

Когда отмечают День семьи, любви и верности в России

День семьи, любви и верности — сравнительно молодой праздник, который связан с памятью святых Петра и его жены Февронии — покровителей брака в Русской православной церкви. Его ежегодно отмечают 8 июля.

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Легенда о Петре и Февронии: история праздника

В Муроме правил князь Павел. Однажды случилась беда: дьявол в облике змея-искусителя стал являться к его жене и соблазнять ее. Змий оборачивался Павлом, но княгиня разоблачила его.

Младший брат князя Петр решил помочь Павлу. В молитвах он обрел легендарный меч и убил змея. Но испачкался в его крови и тяжело заболел из-за этого. Все тело молодого человека было покрыто незаживающими ранами, ни один лекарь не мог спасти его.

В поисках лекарства князь отправился в рязанскую землю, славившуюся своими знахарями. В деревне Ласково он повстречал необыкновенную девушку по имени Феврония. Она была дочерью простого пчеловода-бортника, отличалась мудростью и обладала даром исцеления. Правда, вылечить князя согласилась только с условием, что тот возьмет ее в жены.

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Князь схитрил: пообещал жениться, но, выздоровев, попытался откупиться дарами. Однако заболел вновь. С покаянной головой вернулся Петр к обманутой девушке. Та без упрека снова исцелила его. Петр взял ее в жены.

Жили они долго и счастливо, а в старости постриглись в монахи. Умерли муж с женой в один день и час. Усопших, вопреки завещанию, хотели похоронить в разных монастырях, но, по сказаниям, Петр и Феврония чудом воссоединились в едином гробу.

В итоге Петр и его жена Феврония, жившие в XIII веке, стали идеалом христианской семьи. За это они удостоены церковного почитания и уже более восьми веков служат примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к другу.

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Как отметить День семьи, любви и верности дома: традиции

Традиционный центр празднования — Муром. На набережной Оки проводят масштабные народные гуляния и концерты, организовывают торговые и ремесленные ярмарки.

Символом праздника День семьи, любви и верности выбрали ромашку — полевой цветок, самый распространенный в летний период в России, ассоциирующийся с чистотой и мечтами о любви и верности. В этот день из ромашек, или февронек, плетут венки, дарят букеты и открытки с их изображением.

Участники Молодежного крестного хода, посвященного Дню семьи, любви и верности, во время молебна у памятника святым Петру и Февронии в Нарымском сквере в Новосибирске. / РИА «Новости»

Психолог Марсель Сультеев рассказал «360», что самая главная традиция праздника — провести его в кругу семьи. Вообще, его отмечают по всему миру, а объединяет всех одно желание — насладиться единением.

Как супруги могут поздравить друг друга с Днем семьи, любви и верности

Этот праздник наполняет наши сердца радостью, теплом и напоминает о важности близких людей. Марсель Сультеев рекомендовал как минимум сходить в кино, а как максимум — полетать на воздушном шаре. Но самое главное — вспомнить, о чем давно мечтали сделать вместе, и исполнить это.

«360» составил список с идеями о том, как можно поздравить любимого человека и укрепить связь.

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Спа-день вдвоем

Создайте атмосферу спокойствия и релаксации, организовав спа-день у себя дома. Зажгите ароматические свечи, наполните ванну теплой водой с маслами и пеной, помассируйте друг другу спины и насладитесь уютной обстановкой.

Пикник

Подготовьте корзину со вкусностями и любимыми закусками, возьмите плед и отправляйтесь на пикник в парк или на берег реки. Любуйтесь природой, наслаждайтесь общением и вкусной едой, делясь мыслями и планами на будущее.

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Романтический ужин

Приготовьте вместе особый ужин по любимым или оригинальным рецептам. Оформите стол свечами и цветами, создав романтическую атмосферу.

Семейный психотерапевт Инна Паустовская отметила в разговоре с «360», что супруги часто забывают, каково это — быть вдвоем, так как отвлекаются на быт и детей.

Прекрасно было бы сходить на свидание, оставить детей бабушка и дедушкам. Провести время вместе и вспомнить интересные моменты. Инна Паустовская

Путешествие в прошлое

Вспомните вашу историю любви, просмотрев старые снимки и видеозаписи. Посетите места, где пережили особенные моменты совместной жизни: например, место первого свидания или где была сделана первая фотография.

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Культурный день

Сходите в музей, галерею или театр, чтобы насладиться искусством. Потом можно отправиться на ужин в ресторан, чтобы за бокалом вина обсудить увиденное и поделиться эмоциями.

Семейный творческий проект

Проведите день, посвященный творчеству и рукоделию. Например, сделайте коллаж из семейных фотографий или поделки на определенную тему. Пусть каждый член семьи внесет свой вклад и помогает другому. Это не только развлекает, но и укрепляет семейные узы.

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«Я рекомендую сделать так, чтобы каждый в семье мог сделать для кого-то приятное и получить в ответ то же самое. Обращая внимание на каждого члена, мы можем поддерживать семейный очаг и слышать друг друга», — рассказала «360» психолог Дарья Дугенцова.

Она также предложила каждому члену семьи написать на бумажке свои пять идей о том, как провести досуг, и положить в шляпу. После этого каждый должен исполнить по одному желанию другого 8 июля.