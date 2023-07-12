Общество 12 июля 2023, 15:25 Красное лето, Петровка, Петр-рыболов, Петров день — разговенье. Как отмечают День Петра и Павла Священник Савченко: почитание апостолов в Православной церкви всегда было сильным «Беседа апостолов Петра и Павла» — картина Рембрандта / Викимедиа

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После Петрова поста православные отмечают День Петра и Павла, также известный как Красное лето, Петровка, Петр-рыболов, Петров день — разговенье. Об истории праздника и традициях — в материале «360».

Когда отмечают День Петра и Павла в 2023 году

День святых апостолов Петра и Павла отмечают 12 июля, после Петрова поста. По юлианскому календарю дата выпадает на 29 июня — в этот день празднуют католики.

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Именно 12 июля, по церковным книгам, Петр и Павел стали мучениками и погибли: первого апостола арестовали за чтение проповедей в Риме и распяли вниз головой, второму отрубили голову.

Почитание апостолов в Православной церкви всегда было сильным. Когда у католиков развился культ папы римского, стали забывать апостола Павла в пользу Петра. Это было сделано, чтобы представить папу римского как наследника прав Петра. Николай Савченко священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне

Эзотерик Аделина Панина рассказала «360», что День Петра и Павла в некоторых поверьях — интерпретация Солнцестояния. По традиции в этот день водят хороводы, жгут костры, в чем прослеживаются языческие корни.

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История апостолов Петра и Павла

Симон — имя Петра при рождении — рос в семье рыбаков. По примеру отца он стал рыбаком — одна из причин, почему в Петров день можно есть рыбу. Жизнь Симона изменилась, когда брат Андрей познакомил его с Иисусом.

Петр был участником евангельских событий: в частности, в Гефсиманском саду защищал Христа от тех, кто пришел с Иудой. В ту ночь сын рыбака трижды отрекся от своего наставника, но покаялся в предательстве. Христос простил его. После Воскресения Учителя и сошествия Святого Духа Петр отправился по миру, чтобы рассказывать людям о Христе.

В книге «Деяния апостолов» указано, что больных выносили на улицы, чтобы хотя бы тень Петра коснулась их — такой необычайной силой обладал последователь Христа. Петра считают первоверховным апостолом — он первым провозгласил Иисуса сыном Божьим.

«Апостол Петр» — картина Рубенса / Википедия

Второй святой, о которым принято говорить, — Павел. При рождении его назвали Савлом. Он появился на свет в семье почетных римских граждан.

Изучал в Иерусалиме Моисеев закон и был противником учения Иисуса. Более того, врывался в дома последователей Сына Божьего и жестоко отправлял их в темницу. Некоторые считают, что Савла переименовали в Павла при крещении.

Обращение Савла по дороге в Дамаск — картина Караваджо / Википедия

Однажды в Дамаске мужчину ослепил свет с неба, и он услышал голос Господа: «Встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Он потерял зрение, но прозрел духовно. Его исцелил от слепоты Анания — один из числа семидесяти апостолов.

Священник Николай Савченко отметил, что многие не доверяли Павлу поначалу, когда он принял учение Наставника, но мужчина не отступил от пути и был предан Христу до конца. Позже он стал апостолом, чье имя до сих пор важно для Церкви и верующих.

Молитвы в апостольский праздник

Молитва помогает верующим укрепить связь с Богом и попросить прощения за грехи. Церковь рекомендует проводить больше времени в храмах, участвовать в богослужениях и следовать принципам праведной жизни верующих.

В День Петра и Павла лучше читать утренние и вечерние молитвы, а также перед приемом пищи. Можно обратиться к апостолам и попросить их заступничества и помощи. На Руси молились об исцелении от болезней, безумия и изгнания бесов.

«Распятие Святого Петра» — картина Караваджо / Википедия

Традиции в День апостолов Петра и Павла

Празднику предшествует пост, который называется апостольским. После него Петр и Павел выходили на проповедь и расходились по разным землям, странам, народам, чтобы нести миру слово Божье. Они делали это, чтобы люди спасали свои тело и душу от грехов, страстей и болезней.

Важно много и честно трудиться, поскольку оба апостола были очень трудолюбивыми. Работа должна быть во благо не только в материальном смысле, но и для души. Не стоит вредить себе излишествами, которые разрушают человека и физически, и морально.

Наш труд должен быть благословенным от Бога, тогда труд и его плоды будут под божьим покровом. Тогда мы не окажемся в страшной беде или разорении. Мы ходим и трудимся под Богом. Николай Савченко священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне

Священник добавил, что апостол Павел не оставлял свою светскую работу. Его работа была направлена на малое предпринимательство — об этом есть упоминания в писаниях Святых апостолов. В одном из городов апостол вел свою работу наряду с учениями Христа.

«Петр и Павел день убавил». Народные приметы на Петров день

«Петр-Павел день убавил»

Одна из наиболее расхожих поговорок, связанных с праздником. Она означает, что примерно с этого дня продолжительнось светового дня постепенно идет на убыль.

Ягоды и фрукты

В старину в Петров день запрещали есть сезонные ягоды и фрукты. Считалось, что так можно навлечь в дом беду.

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Погода в праздник

Когда в этот день трижды начинается и идет дождь, урожай будет обильным; если дважды — хорошим; один раз — умеренным. Если день выдался жарким, на Рождество будет мороз. Ясная погода сулит предстоящий хороший год и тепло до конца лета.

Природные явления

Пение соловья после Петрова дня означает, что зима начнется в октябре. Обильная роса — к жарким дням.

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Что можно делать на Петров день

В этот праздник можно молиться об успешном улове, чтобы получить снисхождение от Петра — он слышит мольбы рыбаков и исполняет их просьбы.

В день Петра и Павла принято ждать солнца. На Руси верующие жгли костры, пели песни и ждали восхода. «Если встретишь рассвет, будешь счастливым», — считали предки.

Те, кто праздновали в Петров день свадьбу, оставались счастливыми на всю жизнь, поэтому, считается, что этот день благоприятен для соединения судеб. Однако Аделина Павлова предупредила, что чувства должны быть истинными и настоящими, иначе примета брак не укрепит.

В этот день также принято ходить в бани, принимать ванны, посещать бассейны, пруды — любыми способами. Девушки умывались из трех ключей: по преданию, такие процедуры приносят молодость и здоровье.

В день Красного лета принято молиться, чтобы избавиться от хандры и сумасшествия. Если терзают головные боли, депрессия, усталость, разочарование или просто плохое настроение, обращение к божественным силам в этот день поможет от них избавиться.

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Что нельзя делать на Петров день

День посвящен духовному очищению — молитвам, познанию себя и связи с Богом, поэтому лучше отложить уборку на другое время.

В день святых апостолов нельзя ругаться и взращивать дурные мысли. Рассуждения о негативных поступках плохо влияют на человеческую душу. Церковь рекомендует стремиться к прощению и примирению с внутренними конфликтами.

Предки считали, что в Петров день можно создавать что-то руками, реализовываться творчески, а также заниматься растениями, собирательством, ловлей рыбы, приготовлением пищи.

Брать что-то взаймы — будь то деньги или еда — нельзя. В этот день принято быть щедрым и нести в мир милостыню.

Также запрещается заниматься бесчестными делами. Например, употреблять слишком много алкоголя, переедать, ссориться с кем-то по пустякам.