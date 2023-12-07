Общество 07 декабря 2023, 12:33 Как нефть меняла столицу. В Музее Москвы рассказали о прошлом и будущем нефтедобычи Цикл лекций об истории нефти провели в Музее Москвы

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Серия бесплатных научно-популярных лекций о нефти прошла в Музее Москвы. Проект организовал Московский НПЗ «Газпром нефти». На встречах специалисты знакомили участников с любопытными фактами из истории отечественной добычи и переработки нефти, а также особенностями новейших технологий в этой сфере.

«Мы рассказываем, какой, на первый взгляд, незаметный вклад вносит предприятие в жизнь города: это энергия для миллионов моторов, это топливо для автомобилей и самолетов, битум для строительства дорог», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

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По его словам, проект получилось реализовать как действительно интересное историческое путешествие, позволяющее окунуться в атмосферу прошлых лет, узнать необычные факты о нефти, ознакомиться с тем, какие продукты изготавливают из нее, а также, как она влияла на становление Москвы.

«Завершающая лекция нашего цикла посвящена истории нефти в Москве и России, и мы постепенно хотим разобрать этот блок, эту большую тему. Посмотреть на Москву и на Россию под этой неочевидной интересной призмой», — поделилась научный сотрудник Музея Москвы Анна Меньших.

В 30-е годы прошлого века именно Москва стала одним из драйверов процесса индустриализации, в столице набирали обороты развитие авиации и темпы строительства дорог. Все это во многом стало возможным благодаря московскому нефтеперерабатывающему заводу. К слову, именно на этом НПЗ выпустили первый в СССР полипропилен — основу всего пластика.

Огромным был вклад предприятия и в оборону Москвы в 1941 году. Причем фашисты хотели уничтожить объект. Но его смогли хорошо замаскировать, поэтому противнику не удалось нанести повреждения зданию завода.

Познавательные лекции МНПЗ провел в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти». Просветительские, образовательные, спортивные и экологические проекты компания организует и в других регионах присутствия.

Кроме того, в своем родном районе в столице МПНЗ также совместно с Музеем Москвы проводит экскурсии об истории Капотни.