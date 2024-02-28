Эксклюзив 28 февраля 2024, 12:59 Мошенники шлют письма о «налоге на СВО». Как не стать жертвой аферистов Россиянам объяснили правила безопасности при получении подозрительных писем Unsplash

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Мошенники придумали новый предлог для обмана россиян. Речь идет о рассылках писем, в которых потенциальных жертв извещают о несуществующем «налоге на СВО». Как уберечь себя от уловок злоумышленников, в беседе с «360» объяснил директор по информационной безопасности ГК «Элемент», эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Мошенники прибегают к любому инфоповоду

«Схема [с рассылкой писем] не новая, просто мошенники используют любой инфоповод в своих целях», — отметил специалист.

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По его словам, при получении подозрительных посланий на почту, стоит соблюдать несколько простых мер безопасности. Во-первых, обязательно обратить внимание на адрес отправителя и проверить его.

Нужно понимать, что это за адрес, перепроверять. То есть если [письмо] пришло от какой-то структуры — зайти на ее сайт, но не по ссылке, которую присылают, а самостоятельно вбить его в браузере, потому что фишинговые ссылки в письме ведут на ненастоящий сайт. Александр Дворянский эксперт по кибербезопасности

При самостоятельной проверке адреса можно удостовериться, есть ли на сайте организации какая-либо информация, которую прислали в письме, уточнить контакты, в том числе электронный адрес.

Nikolay Gyngazo / Global Look Press

Соблюдение гигиены в Сети

«Второе — надо все-таки надо стараться соблюдать некую гигиену в Сети и не использовать для регистрации в разных программах лояльности свою основную почту, проще завести отдельный ящик для разных рассылок», — добавил собеседник «360».

В-третьих, по словам Дворянского, всегда нужно включать внутреннего критика — не переходить ни по каким ссылкам из письма, а задуматься, почему вдруг вам в принципе могли его прислать, как эта тема относится к вам, почему письмо пришло с какого-то непонятного адреса.

«Надо перепроверять информацию, не бросаться отвечать на это письмо. И при минимальном уровне сомнения, лучше максимально все проверить, не переходить по ссылкам, указанным в письме, каким-то адресам, потому что серьезные уведомления могут приходить на Госуслуги, например», — пояснил специалист.

РИА «Новости»

Не светить свою почту в интернете

Отдельно Дворянский отметил, что использование двухфакторной защиты для почтового ящика сможет обезопасить его от взлома, а вот от спама — нет.

«Люди свою почту разбрасывают во всем интернете, какие-то программы лояльности, лотереи, анкеты, поэтому двухфакторная аутентификация — это хорошо, то есть вашу почту не взломают, но не спасет от фишинга и спама, которые злоумышленники рассылают в надежде, что одна из 100 потенциальных жертв на это клюнет», — предупредил он.

С учетом этого Дворянский еще раз обратил внимание на необходимость по возможности «не светить» свою почту, к которой привязан аккаунт на Госуслугах, личные кабинеты в тех или иных важных приложениях, а для регистрации в каких-то рекламных акциях, розыгрышах, лотереях и программах лояльности завести второй — «мусорный» — адрес, на который будут приходить разные рассылки и спам.

Pxhere

Уловки преступников с «налогом на спецоперацию»

О мошеннической схеме с использованием «налога на СВО» ранее сообщили специалисты банка «Тинькофф».

По данным финансовой организации, злоумышленники стали рассылать предупреждения якобы от имени банков, в которых указывают, что со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на спецоперацию. Чтобы отказаться от уплаты, мошенники предлагают перейти по ссылке на поддельный сайт банка, а там войти в личный кабинет.

Похитив данные человека, который может поверить этой уловке, преступники (при условии обхода банковской защиты) способны лишить пострадавшего средств и оформить кредит на его имя.