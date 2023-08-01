Общество 01 августа 2023, 00:00 Внедрение цифрового рубля, повышение пенсий и утильсбора. Как изменится жизнь россиян с 1 августа Россияне перейдут на цифровой рубль, а работающим пенсионерам повысят выплаты с 1 августа РИА «Новости»

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Последний месяц лета 2023 года вступил в свои права, а вместе с ним — и новые законы, правила и изменения в жизни россиян. Центробанк начнет тестирование цифрового рубля. Работающим пенсионерам повысят выплаты. Цены на иномарки вырастут из-за повышения утилизационного сбора. О главных нововведениях августа 2023 года напомнил россиянам «360».

1 Рубль уйдет в цифру Закон о внедрении цифрового рубля вступит в силу с 1 августа. Пока Центробанк в качестве главного оператора новой формы российской валюты запустит его тестирование на базе кредитных учреждений и частных организаций. Хранится цифровой рубль станет также в базе финансового регулятора и продолжит действовать наряду с безналичными и наличными расчетами. Единственное отличие виртуальной валюты от других форм — ее пока нельзя использовать для открытия вкладов и депозитов. Тестовый режим продлится до 2025 года. После цифровой рубль станет доступен для всех россиян в качестве средства платежей и переводов. РИА «Новости»

2 Перерасчет пенсий Работающим пенсионерам проведут традиционный перерасчет выплаты за счет накопленных коэффициентов за предыдущий год. Это не индексация, а надбавка к обычной выплате, которая станет регулярной. Максимальное повышение составит не более трех коэффициентов или 371,31 рубля. Окончательную сумму для каждого работающего пенсионера рассчитают индивидуально. Никаких заявлений писать не требуется. Перерасчет проведут автоматически. Также, начиная с августа, индексацию пенсий проведут россиянам, которые отметили в июле 80-й юбилей. Они получат удвоенную фиксированную часть выплат, которая сейчас составляет 7567 рублей. На весь размер последней индексации увеличат выплаты для пенсионеров, которые окончательно завершили свою трудовую деятельность. РИА «Новости»

3 Утильсбор для дилеров Продавцы иностранных автомобилей с 1 августа начнут оплачивать повышенный утилизационный сбор. Новую норму распространят на все виды транспорта, начиная от легковушек и заканчивая грузовиками и автобусами. Меньше всего пострадают дилеры легковых автомобилей, для которых сбор вырастет в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. Самое серьезное повышение коснется автобусов и электрического общественного транспорта. Им придется платить в 8,7 раза больше. Для россиян, которые ввозят не более одной машины для личного пользования с двигателем не более трех литров, сбор на утилизацию останется прежним и составит 3,4 тысячи рублей. РИА «Новости»

4 Туристический вопрос Система электронных въездных виз заработает в России для приезжающих иностранцев. Зарубежные туристы и гости смогут подать заявку для получения необходимого документа онлайн, но не позднее, чем за четыре дня до въезда. Действовать электронная виза станет 60 дней, но находиться по ней в России иностранцам разрешат только 16 суток. Получить электронную визу для въезда уже могут жители 55 стран. Последними в список включили Мьянму, Камбоджу и Вьетнам. РИА «Новости»

5 Лечение на расстоянии Частные медицинские клиники России с 1 августа смогут оказывать онлайн-консультации пациентам, которых уже принимали очно. Это поможет пациентам, которые в силу различных причин уехали из своего города. Также новые правила позволят россиянам обратиться в любое подразделение медицинского учреждение в любом регионе. Кроме онлайн-консультаций, врачи также дистанционно смогут выписывать рецепты для покупки различных лекарств. Пока в эксперименте принимают участие 15 сетевых медицинских компаний. Pxhere

6 Коррупционное жилье уйдет с молотка Перешедшую в собственность государства недвижимость пойманных на коррупции чиновников выставят на продажу. Речь идет о жилье, полученном незаконными путями через коррупцию или незаконно нажитые доходы. Все средства поступят в государственный бюджет. Раньше деньги за продажу имущества нечистоплотных чиновников передавали в Социальный фонд России. РИА «Новости»

7 Водителям дали месяц До конца августа водители такси, общественного транспорта, а также машинисты метро должны подать работодателю справку об отсутствии судимости или прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. В противном случае их ждет увольнение. Документы необходимо предоставить до конца лета, которым заканчивается переходный период закона, по которому лицам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления нельзя заниматься частным извозом или водить общественный транспорт.