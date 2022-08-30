Как изменится авторынок в России: прогнозы | 360°

Общество 30 августа 2022, 13:50 Поделиться Telegram

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Viber Не роскошь, а средство передвижения. Как изменится российский авторынок Автоэксперт Попов: ушедшие из России производители автомобилей могут вернуться в 2023 году

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Российский авторынок начал восстанавливаться, вскоре продажи легковых машин могут достичь 42 тысяч штук в месяц. К тому же покупательский интерес подогревают госпрограммы льготного кредитования. Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал «360», что ожидает отрасль и какие транспортные средства сейчас выгоднее приобретать.

Рынок легковых автомобилей продолжил рост в августе: с начала месяца россияне купили 37,5 тысячи машин. Не исключено, что продажи достигнут 41,5 тысячи легковушек. Тем не менее августовские показатели все еще на 47% ниже того, что было в марте. В начале весны на фоне дефицита и падения курса рубля наблюдался ажиотажный спрос, писал «Коммерсант».

Источник фото: РИА «Новости»/Мария Девахина

Интерес покупателей подогрет возобновление госпрограмм льготного кредитования, которое распространяется на автомобили. С июля можно получить скидку 20% на авансовый платеж при покупке машин стоимостью до двух миллионов рублей.

В то же время запасы автомобилей у дилеров сокращаются, больше всего это ощущается в премиум-сегменте. По мнению специалистов, параллельный импорт вряд ли изменит ситуацию.

Будущее авторынка

Росту продаж автомобилей способствовало не только возобновление госпрограмм льготного кредитования, но и психологический фактор. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов объяснил «360», что после экономических потрясений у россиян появилась потребность повышать уровень жизни и обновлять парк своих автомобилей.

«Рост продаж не экономический показатель. Он символизирует стабилизацию по отношению к геополитическим и геоэкономическим процессам. Люди потихоньку возвращаются в свое русло», — рассказал Попов.

Тем не менее, по мнению специалиста, сейчас спрос все равно низкий под давлением экономических реалий. Но постепенно он восстановится.

Источник фото: РИА «Новости»/Мария Девахина

Попов считает, что сейчас выгоднее покупать машины, которые имеют в стране производственную поддержку, то есть их должны выпускать на заводах в России. Таким образом у автовладельца будут шансы на дальнейшее обслуживание.

Также стоит понять для себя, от каких опций в автомобиле лучше отказаться. Выбор может пасть на Lada, Hyundai и китайский Haval.

В силу экономической ситуации автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения. Выбирать его надо не из премиальных соображений. Лучше покупать автомобиль бюджетного сегмента — не важно, российского он производства или нет Дмитрий Попов автоэксперт.

Собеседник «360» уверен, что отечественный авторынок возродится. Грамотный компенсационный механизм при санкциях должен помочь отрасли, тогда произойдет возврат к старым объемам производства и продаж. К тому же Попов не исключил, что к середине следующего года ушедшие из России автопроизводители вернутся.

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