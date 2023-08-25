Эксклюзив 25 августа 2023, 14:20 Как антироссийская пропаганда перепрошивает мозги. Разбор полетов Корреспондент «360» Кононова: антироссийская пропаганда сработала на украинцах Телеканал «360»

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Что ни трагедия в России — то у Украины праздник. Атака беспилотников, взрыв и пожар в Дагестане — комментаторы в соцсетях исходят желчью, украинские СМИ преподносят это как очередную «перемогу» Незалежной, пытаясь создать видимость всесилия своих спецслужб. Почему люди все еще ведутся на манипуляции, известные уже не одно столетие? Как украинская пропаганда «перепрошивает» мозги? И вообще, пропаганда — это хорошо или плохо? Об этом рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

Далее — прямая речь.

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Подготовка информационной кампании против России велась годами

В конце декабря 2014 года украинские власти объявили о создании Министерства информационной политики, на которое официально возложили задачу по формированию имиджа страны за рубежом.

Главой ведомства стал украинский журналист и политик Юрий Стец — родственник Порошенко, кстати. Впоследствии он анонсировал создание Информационных войск Украины — эдакое добровольческое движение на общественных началах. По сути, сайт, где мог зарегистрироваться любой человек, чтобы помогать в борьбе против России на информационном фронте.

Работало это так: заполняешь анкету, и на почту приходит ЦУ. Штаб присылал ссылки на новости антироссийского толка. Эти выпады надо было распространять в соцсетях, в комментариях новостных сайтов.

С 2014-го Украину прокачали еще на порядок: тут тебе и фейковые аккаунты, и страницы-дублеры реальных людей из городов новых регионов России.

Все это — инструмент антироссийской пропаганды. К пропаганде мы привыкли относиться как к негативному явлению. Но чего лукавить — есть украинская пропаганда, а есть российская. И кто сказал, что в России ничего не пропагандируют?

Вопрос в инструментах и смыслах, которыми пользуется пропаганда

Во время Великой Отечественной всяких там интернетов не было — мемы не рисовали, посты не публиковали. Зато были листовки.

Двадцать седьмого июня 1941 года была составлена первая советская агитка — «К немецким солдатам!». Она призывала бойцов вермахта кончать бессмысленную войну и переходить на сторону Красной армии. Все в традициях советской идеологии. Мол, пора очнуться, давайте будем бороться за общее правое дело. Советскому человеку было привычно бороться за правое дело. А немцу — нет.

Впрочем, немцы тоже не сразу поняли, на каком языке разговаривать с населением Советского Союза.

Фронтовики вспоминали лозунги на листовках: «Сталинград возьмем бомбежкой, в Астрахань войдем с гармошкой». Цинично. И провоцирует народный гнев, а не страх.

Если провести параллель с событиями наших дней, мы тоже увидим промахи пропаганды. Правда, к этим промахам Украина отношения, скорее всего, не имеет.

В начале СВО активно распространялся миф о российских военных, которые воруют унитазы и стиральные машины, потому что в России такого богатства не видели. Очевидно, что это легенда, прописанная западными кураторами. Из разряда медведей, разгуливающих у Кремля.

Левитан был инструментом советской пропаганды

Листовки, фото и публикации — раньше в газетах, а сейчас в интернете — не единственные инструменты пропаганды. Давайте опять вернемся в прошлое.

По словам политолога Наталии Елисеевой, Гитлер считал Левитана своим личным врагом. Его голос, посылы, образ — то влияние, которое оказывал он на советского человека, не нравилось Гитлеру.

В годы войны никто не знал, как выглядит Юрий, его местонахождение также не было известно. Зато голос. Голос знали все.

«По сути, он доносил до народа мысли Сталина, которого всегда слушали с интересом, но который не обладал актерскими и ораторскими способностями. А вот за счет дикторского мастерства Левитана любой текст приобретал особую эмоциональную окраску. Его уникальная дикция всегда вселяла в советских людей веру в победу, даже в самые тяжелые времена», — заявил доктор исторических наук Александр Оришев.

Подача информации на Украине и в России сегодня заметно отличается

В современной России, если речь и идет о методах пропаганды, чувствуется наследие СССР. Обратите внимание, как делится сводками с фронтов Министерство обороны: факты, цифры, короткое описание подвигов бойцов. Текст без лишних украшательств. Короткие предложения.

Украинская пропаганда, за каждой буквой которой чувствуется влияние всем известных учителей, давит на эмоции. Послушал, посмотрел — и будто в кино на голливудский фильм сходил. Зеленского в бункере снимают на профессиональные кинокамеры! Вам любой оператор покажет примеры. Давят на базовые эмоции: счастье, грусть, испуг, отвращение, страх. Так действуют технологии центров информационно-психологических операций ВСУ.

В открытом доступе вы можете найти учебное пособие, подготовленное для ВСУ в 2018 году. Называется «Информационные операции». Часть терминов дублируется на английском. То есть методичка была прописана по стандартам аналогичных подразделений НАТО или заимствована оттуда.

Искусная антироссийская пропаганда сработала на части населения Украины

Жить на Украине несладко, и так было задолго до начала спецоперации. Вот твое правительство рассказывает про кровожадную Россию, в которой так плохо. Другое дело — Украина. Страна-борец за свободу. Честная, смелая, богатая, хранимая своими защитниками. Так написано, так говорят. А по факту — жизнь в Незалежной, мягко говоря, нестабильна, все время в ожидании неких побед, ничего не меняется.

Да и российские солдаты при столкновении с гражданскими патриотами Украины оказываются неожиданно другими — не собираются спиливать чугунную ванную, чтобы на танке отправить ее любимой жене. Ужасные качели для психики. Поэтому одни принимают реальность. А другие реагируют как умеют.

В начале спецоперации, да и по сей день многие сетуют — мол, Россия проигрывает в информационный войне. Но если проигрышем считать нежелание, да и неумение пользоваться грязными приемами… В таком поражении не стыдно признаться. Как думаете?