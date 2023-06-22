Эксклюзив 22 июня 2023, 17:24 Качество медпомощи в России не упадет из-за сокращения бесплатных услуг по ОМС Доктор наук Максимов: сокращение бесплатных услуг по ОМС не повлияет на качество медицины РИА «Новости»

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Вступающие в силу в сентябре новые правила по оказанию платных и бесплатных услуг по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) не окажут влияния на качестве медицинской помощи в России. Об этом «360» сообщил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Максимов.

Он напомнил, что основным принципом ценообразования в медучреждениях является покрытие издержек и рентабельность, обычно не более 20%.

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«С учетом такого общего подхода так устанавливаются цены в медицинских учреждениях сегодня. На качество медицинских услуг возможное сокращение бесплатных услуг по ОМС не повлияет, оно регулируется не ценой, а клиническими рекомендациями протоколами, стандартами оказания медпомощи», — сказал он.

Максимов напомнил, что врачи могут брать деньги и за плохую медицинскую помощь. В России есть четкий и строгий регламент, какой именно минимум исследований предписан при определенном заболевании.

Врач принимает решение, исходя из поставленного диагноза и интересов пациента, но мнение больного при этом и сегодня не учитывается Александр Максимов доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения

Максимов обратил внимание, что из анонса не совсем понятен механизм правомерности назначения платных услуг. По его словам, в России есть действующий приказ Минздрава о внутреннем контроле качества оказания медицинской помощи.

«Если исходить из него, то, скорее всего, контроль правомерности назначения платных услуг может быть возложен на уполномоченных лиц самой организации — заместителя главного врача по клинико-экспертной работе, заведующих отделениями», — подчеркнул доктор наук.

Также Максимов напомнил, что внешний контроль могут провести некоммерческие медицинские организации или Национальная медицинская палата, опираясь на жалобы и обращения пациентов.

Ранее в СМИ появилась информация, что система обязательного медицинского страхования будет ограничивать обслуживание пациентов.

Издание «Новая Версия» сообщило, что бесплатно пациенты получат первичную медицинскую помощь, специализированную помощь, стационарное лечение, а также паллиативную и скорую помощь при условии, что оказание медицинских услуг назначил лечащий врач. Если направления врача нет, то пациенту предложат заключить договор на оказание платных услуг.