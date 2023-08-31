Эксклюзив 31 августа 2023, 10:10 Японские эксперименты не подойдут России. Как бороться с нетрезвыми водителями Депутат Толмачев: эксперименты Японии по борьбе с пьяной ездой не подходят РФ Unsplash

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Японские эксперименты по борьбе с нетрезвой ездой, в рамках которых водителей угощают спиртным и предлагают сесть за руль под контролем инструктора, не подходят для России. Такое мнение в комментарии «360» выразил депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. По его мнению, бороться с этой проблемой нужно не столь экзотическими способами.

«У нас угощение водителей алкоголем может привести к самым непредсказуемым последствиям. Некоторые пробуют езду под градусом самостоятельно, без автошкольного эксперимента по-японски», — указал Толмачев.

Депутат напомнил, что нетрезвое вождение — одна из самых частых причин аварий, в том числе с погибшими и ранеными.

Бороться с этим надо не столь экзотическими способами, как японский. Нам ближе и нужнее продвижение стопроцентно трезвой езды. Александр Толмачев депутат Госдумы

Что представлял собой эксперимент с нетрезвой ездой в Японии? Водителям предложили поучаствовать в полицейской кампании на базе автошколы Chikushino в городе Фукуока.

Эффект нетрезвой езды проверили на себе два репортера газеты Mainichi Shimbun. Хьелим Ха была водителем, а Рокухей Сато наблюдал за коллегой как трезвый пассажир. Езда проходила под контролем автоинструкторов.

Сначала Хьелим Ха в трезвом виде проехала три участка дороги — слаломом, с S-образным поворотом и серией крутых поворотов.

Затем она в течение часа выпила 350 миллилитров пива и по чашке сливового вина умэсю и спиртного напитка сетю. Крепкие напитки при этом смешивали с водой.

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Журналистка заверила, что может вести машину. Однако при проверочном заезде ее коллега Рокухей Сато обратил внимание, как она то ускорялась, то замедлялась на прямом участке дороги.

При этом женщина успешно объехала все столбики на слаломе, но перед S-образным поворотом ее остановили. Заместитель директора автошколы Шоджиро Кубота указал, что водитель вошла в поворот на повышенной скорости и в какой-то момент выехала на встречную полосу. Это очень удивло Хьелим Ха, потому что ей казалось, что она едет нормально.

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Шоджиро Кубота подчеркнул, что в этом как раз заключается главная опасность вождения в нетрезвом виде: пьяные водители уверены, что справятся с управлением автомобилем.

Эксперимент с нетрезвой ездой в автошколе в Фукуоке посвятили 17-й годовщине гибели трех детей из этого города. Два мальчика и их сестра погибли в результате ДТП — их сбил муниципальный служащий, севший за руль пьяным. Детям было четыре, три и один год.