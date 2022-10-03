Японцы снова захотели заключить мир с Россией. Но этого не будет | 360°

Общество 03 октября 2022, 21:31 Поделиться Telegram

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Viber Япония вводит санкции, но просит мира. Такие переговоры нам не нужны Востоковед Вода заявила, что сейчас неподходящее время для переговоров с Японией «Викимедиа»

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Япония по-прежнему хочет решить территориальный спор с Россией и заключить мирный договор — вопреки разногласиям и ухудшению отношений из-за спецоперации на Украине. Однако перспектив положительного развития отношений между странами нет — и Япония приложила для этого все усилия.

Стремление к миру

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство будет и дальше придерживаться политики, направленной на заключение мирного договора с Россией и урегулирование территориальных споров относительно части Курильских островов, сообщил ТАСС. При этом политик подчеркнул, что отношения России и Японии «находятся в тяжелом состоянии» и сильно ухудшились из-за ситуации на Украине. Тем не менее он пообещал продолжить работу по преодолению конфликта.

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Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, востоковед Кристина Вода подчеркнула в беседе с «360», что заявление японского премьера рассчитано исключительно на внутреннюю аудиторию и не имеет реального веса.

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«У премьер-министра снижается рейтинг одобрения, поэтому ему необходимо продемонстрировать решимость в исправлении тех проблем, которые его правительство создало во внешней политике», — объяснила она.

РИА «Новости»

В сентябре Япония в очередной раз расширила санкции против России, на этот раз под ограничения попали организации, связанные с оборонной промышленностью, научно-исследовательской работой и торговлей. До этого под санкциями уже были сотни граждан России, Белоруссии ДНР и ЛНР, активы крупнейших российских банков. Япония также запрещала экспорт полупроводников, оборудования для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, программное обеспечение и многое другое.

Кристина Вода добавила, что речь идет не только о серьезном ухудшении отношений с Россией, но и напряженности между Японией и Китаем, а также дипломатического тупика с Республикой Корея.

Мирному договору быть?

Россия и Япония ведут переговоры относительно заключения мирного договора с середины прошлого века — официально страны так и не завершили Вторую Мировую войну, потому что не смогли договориться о взаимовыгодных условиях. Основная причина — права на южные Курильские острова, которые после войны целиком отошли к России, но Япония по-прежнему претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и несколько мелких необитаемых островов.

МИД России неоднократно заявлял, что вопрос территориальной целостности страны и отчуждения каких-либо ее частей не обсуждается. Сейчас, по мнению Воды, наименее подходящий момент для переговоров относительно Курил.

Что касается контактов, а тем более возврата к обсуждению вопроса мирного договора — сейчас для этого в целом очень негативная ситуация и не очень оптимистичный прогноз Кристина Вода.

Отношения с момента начала специальной военной операции России на Украине действительно сильно испортились. Ключевую роль в этом сыграла позиция Японии, которая присоединилась к антироссийским санкциям — такой шаг МИД РФ признал враждебным. В результате в конце сентября 2022 года Россия вышла из переговорного процесса по заключению мирного договора, а также приостановила действие договоров, которые устанавливали облегченный режим поседения Курильских островов бывшими жителями из Японии.

«Японской стороной введен целый ряд санкций, которые затронули все сферы взаимодействия. В российско-японских отношениях сейчас глубокий кризис, которого не было многие десятилетия», — подчеркнула Кристина Вода.

Тем не менее, по словам политолога, диалог между странами не остановился окончательно, так как сотрудничество в сфере рыболовства и ликвидации чрезвычайных ситуаций на границе России и Японии продолжается. Тем не менее подвижки в отношениях стран стоит ждать только после окончания украинского кризиса, уверена Вода.

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