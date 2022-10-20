Украинские дипломаты продолжают безнаказанно оскорблять политиков. ООН не пытается приструнить их | 360°

Общество 20 октября 2022, 23:44 «Яка страна — така и „дипломатия“!» Украинские послы стали примером хамства и бескультурия Экс-дипломат Корчмарь: безнаказанность украинских дипломатов идет от США РИА "Новости"

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Представители украинской дипломатии продолжают удивлять своей бестактностью. На заседании Совбеза ООН по ситуации с иранскими дронами постпред Украины при организации Сергей Кислица перешел границы и опустился до личных оскорблений в сторону российских дипломатов. Подобное поведение отражает суть украинской дипломатии и общую риторику Запада, считает дипломат в отставке Василий Корчмарь. Он объяснил «360», почему ООН не может или не хочет приструнить беспардонных украинских дипломатов.

Корчмарь заявил, что таких, как Кислица, Мельник или Врублевский сложно назвать дипломатами. В этой сфере непозволительно использовать «вульгарно-злобный» тон в отношении людей, которые выполняют свою дипломатическую функцию. Поведение украинских послов не укладывается в рамки дипломатических норм, однако оно отражает общую риторику Запада в отношении России и российских дипломатов на фоне событий на Украине.

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Хотел «убить как можно больше русских», но лишился поста

Примечательна история украинского посла в Казахстане. В августе Петр Врублевский спровоцировал международный скандал, когда в интервью блогеру заявил, что «киевский режим старается убить как можно больше русских». Это высказывание взбудоражило не только российскую, но и казахскую общественность.

Экс-посол Украины в Казахстане Петр Врублевский / РИА "Новости"

Совет Ассамблеи народа Казахстана назвал это высказывание недопустимым и противоречащим принципам мира и единства.

«Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях», — совет Ассамблеи призвал граждан не поддаваться на провокации, «сеющие вражду и недоверие».

МИД Казахстана выразил протест Врублевскому из-за его националистических высказываний. Несмотря на принесенные извинения, посла Украины выдворили из Казахстана. В октябре президент Владимир Зеленский уволил оскандалившегося дипломата.

Немцы не простили Бандеру и «ливерную колбасу»

Ранее такая же участь постигла посла Украины в Германии. Однако Андрея Мельника на посту терпели гораздо дольше, и он успел не только обозвать канцлера Германии Олафа Шольца «ливерной колбасой», но и назвал пособника гитлеровцев Бандеру «борцом за свободу».

С конца февраля Мельник не переставал раздражать немцев своим хамским поведением, завышенными требованиями и некорректными высказываниями. Парламентский госсекретарь Серен Бартоль назвал посла Украины «невыносимым».

Канцлер Германии Олаф Шольц / РИА "Новости"

Мельник дошел до оскорбления первых лиц страны, в которой он числился послом.

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил украинский посол в ответ на отказ Шольца посетить Украину.

Это имело последствия — немцы возмутились наглостью украинского дипломата и потребовали выдворить его из страны.

Последней каплей стало интервью Мельника, где он заявил, что Бандера был «борцом за свободу». Убийства мирных поляков посол оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

МИД Украины открестился от Мельника, заявив, что слова посла не отражают позицию ведомства.

В июле Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с поста посла Украины в Германии. С инициативой о переводе посла на новую работу выступил МИД Украины.

Однако это не охладило пыл экс-посла, и он продолжил оскорблять первых лиц иностранных государств. Мельник нахамил премьеру Саксонии Михаэлю Кречмеру, когда тот предложил Украине возобновить дипломатический диалог с Россией.

«Извините, господин Кречмер, украинцы выступают за то, чтобы вы засунули голову в холодильник, чтобы охладить свои фантазии о России», — написал в соцсети Мельник.

Для немцев имя Мельника стало нарицательным, они с недоверием отнеслись к новому чрезвычайному послу — сработал «эффект Мельника».

Храбрые, пока США за спиной

Василий Корчмарь объяснил, почему украинским «дипломатам» все сходит с рук.

«Все дело в том, что сейчас американцы из Организации объединенных наций сделали свой инструмент влияния. И во всех структурах у них очень большое влияние», — отметил специалист.

Флаг ООН / РИА "Новости"

Показательной была Генассамблея ООН, когда на сессии обсуждали вопрос принятия Россией четырех новых субъектов. На голосовании против выступили 143 страны, воздержались 35 представителей.

«Вот яркий пример того, что американское влияние в этой организации очень большое», — пояснил экс-дипломат.

Корчмарь считает, что именно от этого американского прикрытия украинские дипломаты черпают свою наглость и безнаказанность. Их поведение по мнению собеседника издания, не соответствует статусу дипломатов.

«Все-таки дипломатический язык элегантный, он не терпит никаких оскорблений в отношении других людей. Тем более дипломата», — заявил Корчмарь.

Он напомнил про Мельника и Врублевского и отметил, что именно США за спиной дает им такую власть.

«Вот под этим прикрытием они себе позволяют все. Назвать их дипломатами нельзя, функционеры администрации киевской, которые не стесняются в своих выражениях», — добавил Корчмарь.

Дипломатия на новый лад

Собеседник «360» отметил, что сейчас дипломатический язык становится более жестким, что видно по выступлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Мы пытаемся парировать высказывания политических деятелей других стран. Но пока мы держимся в рамках, с пониманием, что дипломатия — это особая наука, где могут дипломаты выражать свое отношение свои мысли интеллигентным образом», — подчеркнул Корчмарь.

МИД РФ / РИА "Новости"

Похожую позицию высказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ответ на высказывания Кислицы. Украинский постпред назвал Полянского «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН». Российский дипломат заявил, что «до дна осталось еще немного» и напомнил коллеге о профессиональной этике. Полянский отметил, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских и иже с ними» ему даже не хочется отвечать.

«Яка страна — така и „дипломатия“! Бог им, убогим духом и воспитанием и пышащим злобой, судья! И их собственный народ», — заключил Полянский.