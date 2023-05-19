Эксклюзив 19 мая 2023, 21:09 «Будто я фрик, и мне здесь не место». Учительницу билингвального детского сада уволили за публикацию хоррор-рассказа Учительницу в Москве уволили за публикацию рассказа в жанре «хоррор» Pxhere

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Работавшую в столичном билингвальном детском саду учительницу Анну Елькову уволили за публикацию рассказа в жанре хоррор. В разговоре с «360» женщина рассказала подробности истории и призналась, что хочет поменять профессию.

Анна проработала в билингвальном детском саду год. По ее словам, никаких нареканий и проблем за это время не было. У нее есть хобби — женщина увлекается ужасами и ведет тематический блог в социальной сети «ВКонтакте», где публикует свои хоррор-рассказы.

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«И вот буквально в эти выходные, как мне передала информацию старшая воспитательница, моя начальница, зайдя на мою страницу в ВК, пришла в неописуемый „лавкрафтовский ужас“ и послушала мой рассказ. И, цитирую, „очень встревожилась, что это увидят родители“», — рассказала Елькова.

Она поняла, что ее хобби может навредить работе и самой компании. Поэтому женщина решила закрыть страницу от лишних глаз и обсуждений. Но это не помогло.

Спустя сутки ко мне лично обратилась сама директриса и, достаточно туманно выражаясь, сказала, что закрытие страницы — это хорошо. Но раз я не только публикую всякие ужасы, я еще о них и пишу. Значит, это у меня в голове. А это с работой с детьми, на ее взгляд, не сочетается. Анна Елькова Уволенная из билингвального детского сада за хоррор-рассказы

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Ее попросили отработать положенные две недели и уволиться из детского сада. Анна призналась, что опешила от происходящего. Она сразу уточнила, не видел ли ее публикации кто-то из родителей и не будут ли у компании из-за этого проблемы. Но перечить и пытаться доказать свою правоту не стала.

«У меня как-то больше слов не было. Я буквально переводила ее слова о том, что я как бы фрик, и мне здесь не место. И как-то у меня „в зобу дыханье сперло“. Я особо ничего не смогла возразить. Я видела, что человек решительно настроен. И просто не стала спорить, потому что понимала, что это бесполезно. Мои коллеги пытались меня отстоять, пытались объяснить. Они со мной все-так близко год проработали. Им есть, что сказать. Но их никто не послушал. Так что не видела смысла возражать», — пояснила женщина.

Кроме того, она работала там неофициально. Елькова знает, что этот момент можно оспорить. Но делать это отказалась. Свое решение она объяснила тем, что, если маленькая компания несет финансовые потери, то рублем также наказывают и сотрудников.

Меньшее, чего я хочу, чтобы пострадали финансово коллеги. Они тоже все мамы, многие — многодетные. Я не хочу для них проблем. Анна Елькова Уволенная из билингвального детского сада за хоррор-рассказы

Елькова подчеркнула, что для детей это заведение — райское место. Но будущим сотрудникам порекомендовала официально трудоустраиваться и помнить, что их могут уволить в любой момент.

«Пусть люди, которые в дальнейшем будут рассматривать это заведение как место для работы, <…> обязательно оформлялись и были в курсе, что начальство с интересными взглядами на жизнь, и их по щелчку пальцев могут оттуда попросить [уйти]. <…> Мне еще предстоит как-то поставить в известность ребенка, что ей предстоит менять третью по счету школу. Что тут все ее друзья останутся, и она больше не будет с ними учиться», — высказалась учительница.

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Сама женщина тоже хочет прийти в себя и искать другое место работы. Но Анна не спешит снова связывать свою жизнь с учебно-воспитательной деятельность. После случившегося она задумалась о том, чтобы сменить сферу труда.

«Мне кажется, что, наверно, хватит. Есть такое желание потише работу выбрать, где нет людей, которые могут возмутиться моим внешним видом или творчеством. Возможно, из профессии уйду, там посмотрим», — добавила Елькова.

Директор детского сада в беседе с «360» заявила, что все произошло не просто так. Она усмотрела. этом корыстную цель Анны.

Понимаете же, что все просто так не бывает. Просто ей, видимо, хотелось, так это услышать. Ну она так это услышала. Я вообще думаю, что это некорректно обсуждать таким образом. <…> Может, это продуманная реакция, чтобы привлечь внимание к своему творчеству. Директор детского сада

Женщина заверила, что сейчас многие заходят на страницу учительницы и хотят узнать, что такого она написала. При этом директор не подтвердила увольнение Ельковой.

«Ничего не подтверждаю», — сказала она, засмеявшись.

Директор извинилась и уточила, что у нее уже поздняя ночь, потому что она находится в другом часовом поясе.