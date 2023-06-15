Общество 15 июня 2023, 00:34 Изолировать нельзя дружить. ПМЭФ — 2023 может стать оскоминой в горле Запада ПМЭФ — 2023 в первый день показал, что Западу не удалось изолировать Россию РИА «Новости»

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Петербургский международный экономический форум — 2023 уже прогремел на весь мир. И это только первый день. В Северную столицу России приехали представители 130 стран. Заметно вырос интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама. Как форум доказал, что Россию не удалось изолировать от мирового сообщества, и какие перспективы сотрудничества с другими странами он открывает — в материале «360».

ХХVI Петербургский международный экономический форум официально стартовал 14 июня на полях конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Впереди еще несколько дней для экономических и инвестиционных свершений, интересных активностей и новинок. Продлится ПМЭФ — 2023 до 17 июня. Но главным событием, несомненно, станет выступление президента России Владимира Путина. Оно состоится 16 июня в рамках пленарного заседания форума.

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Как сообщил советник главы государства, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, ПМЭФ — 2023 станет способом взаимодействия общества и власти, «определяющим темп и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений».

В настоящий момент на Петербургский международный экономический форум подтвердили участие более чем 17 тысяч [человек] из 130 стран и территорий. Антон Кобяков Ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ

Вероятно, такое количество стран-участниц сбило спесь с недружественных государств, которые надеялись оставить Россию в одиночестве. ПМЭФ — 2023 стал показателем того, что попытка изолировать РФ провалилась, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Петербургский форум уже завоевал авторитет как важнейшая международная площадка для делового мира. И несмотря на все попытки изолировать Россию, ничего не получилось», — сказала она в ходе встречи с лидером Алжира Абдельмаджидом Теббуном, написал ТАСС.

РИА «Новости»

Она поблагодарила алжирского президента за то, что тот нашел время для встречи. Матвиенко также отметила, что переговоры с Путиным, запланированные в рамках форума, будут содержательными.

Сотрудничество Ирана с Самарой

На полях ПМЭФ — 2023 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в России Джалали Каземом. Они обсудили торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционный потенциал региона и участие республиканского бизнеса в проектах российской губернии.

По словам Азарова, встреча станет хорошим толчком для развития взаимовыгодных и дружественных отношений, в частности, в культурной и образовательных сферах. Он показал наиболее важные проекты региона. В том числе создание в Самарской области федерального портово-логистического хаба.

Иранский посол поблагодарил Азарова за встречу и подчеркнул, что несмотря на давление стран Запада, отношения двух государств развиваются поступательно.

Съемки в Арктике с индийскими киностудиями

На ПМЭФ — 2023 прибыла делегация Никарагуа. Представители страны планируют провести на полях саммита ряд встреч с российскими компаниями, в том числе с сотрудниками института биотехнологии Мечникова, сообщил РИА «Новости» специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

У нас очень плотная программа, мы также участвуем в сессиях, посвященных здравоохранению, городскому транспорту, экономике и конечно, в сессиях, посвященных отношениям России и Латинской Америки. Лауреано Факундо Ортега Мурильо Спецпредставитель президента Никарагуа

Генеральный директор «Арктикуголь» Ильдар Неверов в беседе с «Известиями» заявил, что российская сторона ведет активные переговоры с индийскими киностудиями о съемках сериалов в Арктике.

РИА «Новости»

«Сейчас мы активно ведем переговоры со знаменитыми индийскими продюсерами, чтобы Болливуд пришел на Шпицберген, чтобы в наших поселках снимались интересные, захватывающие сериалы», — подчеркнул он.

Карта «Мир» шагает по планете

Также на форум прибыли представители Шри-Ланки. По данным РИА «Новости», делегаты уже договорились с Росатомом о строительстве атомной электростанции мощностью до 300 мегаватт. А Мьянма планирует присоединиться к Банку развития БРИКС.

«Мы рассматриваем и обдумываем возможность вступления в банк развития БРИКС, это нам интересно. Мьянма также поддерживает инициативу БРИКС и России по продвижению дедолларизации и торговли на местных валютах», — рассказала глава Центробанка Мьянмы Тан Тан Све на полях ПМЭФ — 2023.

Кроме того, по ее словам, страна будет принимать карты российской платежной системы «Мир». Они будут доступны для пользования в Мьянме к декабрю 2023 года. Тан Тан Све уточнила, что Центробанки обеих стран уже обсудили нюансы и подписали меморандум о взаимопонимании.

РИА «Новости»

До конца лета «Мир» будут принимать и на Кубе, сообщил «Известиям» глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. По его словам, благодаря системе быстрых платежей уже сейчас можно переводить деньги в Белоруссию по номеру телефона. В перспективе подобная функция будет доступна в некоторых других стран ближнего зарубежья, уточнил он на полях ПМЭФ.

Россия — один из главных партнеров Италии

На форум приехали бизнесмены из Италии. Соучредитель компании EP World Джузеппе Эспозито заявил, что всегда считал российский рынок привлекательным с точки зрения инвестиций. А в сложившейся кризисной обстановке, как отметил итальянский предприниматель, есть множество возможностей.

По словам президента ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико, трудности не повлияли на статус России. Страна остается одним из главных партнеров Италии.

«Благодаря собственному видению, собственному взгляду в будущее мы можем обеспечить действительно эффективное взаимодействие наших производственных систем», — заявил Фаллико.

Впереди еще несколько дней ПМЭФ — 2023. А это значит, что нас ждет много интересных событий, встреч и важные решений.