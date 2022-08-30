Общество 30 августа 2022, 23:41 Поделиться Telegram

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Viber Из крестьян — в президенты. Как Михаил Горбачев стал отцом перестройки Жизнь и карьера Михаила Горбачева: главное

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Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни. Незадолго до этого СМИ сообщали, что состояние здоровья политика ухудшается. У Горбачева были серьезные проблемы с почками, он несколько лет наблюдался у московских врачей.

Первый и единственный президент СССР, обладатель Нобелевской премии мира, самый долгоживущий правитель России в истории, — Горбачев прошел длинный путь и запомнился нескольким поколениям россиян.

Трудолюбивый ученик

Михаил Горбачев родился в простой крестьянской семье в Медвеженском районе Северо-Кавказского края (теперь — Ставропольский край). Отец был русским, мать — украинкой. Обоих дедов репрессировали в 1930-е. Когда Михаилу было 10 лет, его отец ушел на фронт. Вернулся героем — получил два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу».

Михаил Горбачев с детства был трудолюбивым: уже в 13 лет периодически работал в колхозе, с 15 лет был помощником комбайнера. А в 1949 году, еще школьником, удостоился ордена Трудового Красного Знамени за ударную уборку зерновых.

Горбачев прилежно учился и хорошо зарекомендовал себя перед учителями. Благодаря этому уже в десятом классе стал кандидатом в члены КПСС — рекомендации дали директор и педагоги. Школу Горбачев окончил с серебряной медалью и благодаря правительственной награде поступил на юрфак в МГУ без экзаменов. Через два года его приняли в КПСС.

Начало пути

Окончив с отличием вуз, Горбачев поехал по распределению в ставропольскую краевую прокуратуру, однако проработал там всего 10 дней. После этого по собственной инициативе занял освободившийся пост заместителя завотделом агитации и пропаганды местного крайкома ВЛКСМ. В следующем — 1956 году — Горбачев стал уже первым секретарем Ставропольского горкома комсомола, а в 1962-м — первым секретарем крайкома ВЛКСМ. Далее — продвижение за продвижением. В 1966 году Горбачева избрали первым секретарем Ставропольского горкома КПСС.

В 1967 году Горбачев заочно окончил экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института по специальности «агроном-экономист». Уже в те времена молодого Горбачева называли одним из самых перспективных партийных работников, в Москве хлопотали о его дальнейшем росте. При этом сам Горбачев тогда хотел «уйти в науку» и даже написал диссертацию.

В 1970 году Горбачев дослужился до должности первого секретаря Ставропольского крайкома КПСС. В 1971 году стал членом Центрального комитета КПСС.

Горбачева дважды рассматривали для работы в КГБ, в том числе заместителем председателя. Позже его прочили на пост Генпрокурора СССР, но кандидатуру Горбачева не утвердили. Также ему предлагали пост зампреда Госплана по вопросам сельского хозяйства, но, по-видимому, Михаил Сергеевич отказался.

После комиссии по делам молодежи — в 1979 году — Горбачев возглавил комиссию законодательных предложений, затем — комиссию по иностранным делам. В период с 1979 по 1989 год избирался депутатом двух созывов Верховного Совета РСФСР.

Первый кандидат

Поворотной точкой в судьбе Горбачева стало избрание секретарем ЦК КПСС в 1978 году.

«В разговоре со мной Брежнев стал перебирать по памяти возможные кандидатуры на освободившееся место секретаря ЦК и первым назвал Горбачева», — рассказывал бывший министр здравоохранения СССР, кардиолог Евгений Чазов, лечивший первых лиц страны.

После назначения Горбачев переехал с семьей в Москву. На новом посту он курировал вопросы сельского хозяйства.

Карьерный рост продолжался. Член Политбюро ЦК КПСС, председатель Российского бюро ЦК КПСС, наконец — генсек ЦК КПСС. К марту 1985 года Горбачев уже был фактически вторым лицом в государстве. На новый пост его выдвинул тогдашний министр иностранных дел Громыко.

В 1988 году Горбачев стал председателем президиума Верховного Совета СССР и совмещал высшие посты в государственной и партийной иерархии. В том же году пост председателя президиума упразднили из-за изменений в Конституции, и в 1989 году Горбачева избрали председателем Верховного Совета.

Президентом СССР Михаил Горбачев стал в 1990 году. Его избрали на внеочередном съезде народных депутатов. В тот же день он принес присягу и выступил с программной речью на заседании съезда в Кремлевском дворце съездов.

До декабря 1991 года Горбачев одновременно являлся председателем Совета обороны СССР и Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами СССР.

Чем запомнился Горбачев

С именем Горбачева тесно связан период, названный перестройкой. Именно Михаил Горбачев считается главным инициатором этого процесса, целью которого было расшевелить страну. Были провозглашены три лозунга — «перестройка», «гласность», «человеческий фактор».

«Это линия на ускорение социально-экономического развития страны, на совершенствование всех сторон жизни общества», — объявил молодой лидер.

«Гласность» подразумевала прозрачность принятия решений и свободный доступ к информации. Некоторые аналитики считают, что именно этот процесс сыграл главную роль в распаде СССР — иллюзия новизны стала рушить устоявшуюся систему. Как бы то ни было, для многих перестройка стала подарком: наконец о многих вещах можно было говорить открыто, улучшились отношения с Западом, появилась вера в светлое будущее.

В 1990 году принят Закон о печати, упразднивший государственную цензуру. В 1985–1990 годах Горбачев провел первую масштабную антиалкогольную кампанию. За три года производство всего алкоголя в СССР сократилось вдвое, выросла цена на водку, продавали ее только с 14:00 до 19:00, а пойманных в нетрезвом виде могли исключить из партии.

«Из-за допущенных ошибок хорошее дело закончилось бесславно», — так потом вспоминал Горбачев о том периоде.

Бюджету СССР был нанесен громадный ущерб.

Отставка

В августе 1991 года в результате государственного переворота Горбачева якобы временно отстранили от должности руководителя СССР. Будущий президент Борис Ельцин назвал отстранение Горбачева «правым реакционным, антиконституционным переворотом». Через четыре месяца, после принятия соответствующей декларации, СССР прекратил существование как единое государство.

Новый президент не стал обделять Горбачева: в 1994 году ему назначили пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 40 минимальных госпенсий. Например, в 2018 году эта сумма составляла примерно 700 тысяч рублей.

На 80-летие Горбачев получил орден Святого апостола Андрея Первозванного. Указ издал занимавший пост президента России Дмитрий Медведев.

Единственная любовь

Еще во время учебы в МГУ Горбачев познакомился на танцевальном вечере в студенческом клубе со студенткой философского факультета Раисой Титаренко. В своих воспоминаниях он отмечал, что друзья буквально затащили его на танцы, хотя Горбачев планировал готовиться к семинару.

Осенью 1953 года Михаил и Раиса сыграли свадьбу в столовой студенческого общежития на Стромынке. Жить вместе пара начала только после того, как переехала в общежитие МГУ на Воробьевых горах.

В 1954 году жена Горбачева ждала ребенка, но из-за проблем с ее здоровьем — осложнения на сердце, возникшего после ревматизма — беременность пришлось прервать. В следующем году Раиса и Михаил окончили МГУ и переехали на Ставрополье. Климат благотворно сказался на здоровье молодой жены Горбачева, и в 1955 м году у них родилась здоровая дочь.

Сейчас она живет и работает в Москве. У Михаила Горбачева две внучки — Ксения Вирганская-Горбачева и Анастасия Вирганская — и двое правнуков, Александр и Никита.

Раиса Максимовна умерла от лейкоза в 1999 году. Она осталась единственной любовью Михаила Горбачева.

Хобби и награды

Михаил Горбачев — обладатель более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Вопреки мнению многих, Горбачев был не только выдающимся политиком и партийным деятелем, но и писателем. Он создал несколько десятков книг, среди которых — «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» (1987), «Жизнь и реформы» (1995), «Наедине с собой» (2012), «После Кремля» (2014).

В 2000-х годах Горбачев по-прежнему оставался на виду и на слуху — участвовал в рекламных кампаниях, озвучил музыкальную сказку Сергей Прокофьева «Петя и волк», за что получил Grammy, а в 2009 году вместе с музыкантом Андреем Макаревичем записал аудиодиск «Песни для Раисы».

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