Общество 12 июня 2023, 13:22 Из чего это сделано? Компании Подмосковья приняли участие в инсталляции «Девочка с персиками» РИА «Новости»

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Московская область является регионом — лидером промышленного суверенитета страны. Подмосковные бренды — лицо России. Если сложить их вместе, получится «Девочка с персиками». Да-да, та самая, написанная в усадьбе Саввы Мамонтова Абрамцево, которую он приобрел у дочери писателя Сергея Аксакова в 1870 году. На портрете изображена 11-летняя дочь хозяина усадьбы Вера Мамонтова. Каждый из нас знает и представляет, как она выглядит: девочка за столом, в розовой блузке с темно-синим бантом, а на столе нож, листья и четыре персика. А теперь представьте, что эта картина собрана из всего, что есть в Московской области, из того, что производится с гордостью и любовью.

« Черноголовка »

Еще несколько лет назад этот бренд знали как производителя бутилированной воды и безалкогольных напитков. Однако в 2016 году компания изменила бизнес-стратегию и начала производить собственную линейку снеков. В нее вошли чипсы, орешки и сухарики. Уже в 2019 году «Черноголовка» купила фабрику в Алтайском крае, что помогло ей выйти на рынок кондитерской продукции.

В 2020 году компания запустила собственный бренд детского питания под названием «Черноголовка бэйби».

Сегодня на долю продуктового сегмента приходится 17% бизнеса группы. Совокупная выручка ГК «Черноголовка» в 2021 году составила 13,7 миллиарда рублей. Это помогло ей получить звание системообразующей для экономики страны.

« Cьěсс »

«Сьесс» — это бренд средств для волос, которые разработали и протестировали совместно с профессиональными стилистами. Ассортимент компании представлен широкой линейкой средств для ухода, окрашивания и стайлинга волос. Для их производства бренд использует последние тренды и новейшие технологии.

ООО « Звезда »

ООО «Звезда» — ведущий производитель сборных масштабных моделей и настольных игр в России с 1990 года. Главная цель, которую преследует компания, заключается в том, чтобы повысить интерес россиян к моделизму и настольным играм. Представители «Звезды» уверены, что это семейное хобби укрепляет дружбу и доверие между родителями и детьми.

Продукция этой компании помогает покупателям расширять кругозор, повышать интеллектуальный уровень и организовывать разносторонний досуг. Кроме того, она прививает гордость за отечественную историю и популяризирует продукцию современного ВПК России.

« Котофей »

Фабрика АО «Егорьевск-обувь» беспрерывно работает с 1936 года. Начиная с 2001 года, продукцию она выпускает под брендом «Котофей».

Сегодня ТМ «Котофей» — это 3,5 миллиона пар обуви и два миллиона единиц одежды и аксессуаров в год. Компания предлагает юному потребителю продукцию на все сезоны, а размерная сетка позволяет обеспечить детей от первых шагов до подросткового возраста. Продукцию «Котофей» можно приобрести в фирменной розничной сети в России и СНГ, а также на сайте kotofey.ru.

Viola

ООО «Виола» — российский производитель молока и молочной продукции с финскими корнями. Сегодня основное направление деятельности компании — производство и продажа продукции, изготовленной на собственном заводе в Московской области, а также на партнерских площадках.

К 2023 году ассортимент компании представлен более чем 110 наименованиями. Это молоко, сливки, густые и питьевые йогурты, сметана, творог, творожные, плавленые, свежие, твердые и полутвердые сыры. Основным объектом для инвестиций и развития компании в РФ остается собственный завод Viola, расположенный в Ершове (Московская область). Совокупный объем инвестиций в проект превысил 70 миллионов евро.

« Михневская керамика »

ООО «Михневская керамика» производит и реализует кирпич керамический более 20 лет. Сегодня продукция этой компании является одним из лидирующих строительных материалов. Изготавливают ее из экологически чистого сырья. Кирпич пластического формования производят по итальянской технологии на высокоточном итальянском оборудовании. Вся выпускаемая продукция соответствует ГОСТу 530-2012.

Сырье, используемое для изготовления кирпича, добывают в собственных карьерах, находящихся на территории завода. Это помогает снизить себестоимость продукции.

Московский пивоваренный завод

Московская Пивоваренная Компания появилась на российском рынке напитков с собственным продуктом осенью 2008 года.

Сегодня в состав компании входят современный пивоваренный завод, а также собственные дистрибьюторский и логистический центры, расположенные в семи километрах от МКАД (город Мытищи) в экологически чистом районе.

Изначально производственная мощность предприятия составляла 2,4 миллиона гектолитров в год. Сегодня это число увеличилось до восьми миллионов гектолитров в год.

Компания предлагает рынку широкий ассортимент пива и безалкогольных напитков собственного и лицензионного производства, а также большой выбор импортной продукции.

ООО «Гельтек» Медицинские изделия и косметика

Компания «Гельтек» является одним из крупнейших российских производителей профессиональной косметики и сред для ультразвуковой и функциональной диагностики.

Появилась компания в стенах НИИ Медполимер в 1994 году. За время существования на рынке она не только разработала, но и внедрила серию изделий медицинского назначения на основе современных полимерных технологий.

Компания преследует цель создавать продукты, которые помогают решать проблемы с кожей, а также снижать вред, наносимый окружающей среде путем оптимизации производства и упаковки. Для этого сотрудники «Гельтек» постоянно обновляют оборудование и используют современные реакторы. Кроме того, компания регулярно следит за рынком сырья и экспериментирует с новыми полимерами для создания гелей.

ООО «Кофепод»

Собственное производство кофе в Реутове появилось в 2015 году. Изначально компания начинала работу с небольшого помещения, в котором началось производство капсульного кофе под брендом SinglecupCoffee для машин стандарта Nespresso.

Уже через три года Кофепод вышел на международный уровень, представив на пробу более 20 сортов кофе. А в прошлом году компания и вовсе расширила производство, увеличила штат сотрудников и начала активно сотрудничать с маркетплейсами. В том же году количество капсул, которые выпустили на предприятии, превысило 50 миллионов штук.

ООО Комбинат по производству пищевых продуктов «Рускон»

Сегодня «Рускон» — это высокотехнологичное предприятие, которое специализируется на изготовлении готовых блюд длительного хранения в полимерной упаковке. Уникальность продукции подмосковного производителя заключается в том, что ее изготавливают из натуральных продуктов по самым современным технологиям. В составе продукта нет консервантов. Кроме того, блюда длительного хранения не нуждаются в специальных условиях хранения, транспортировки и приготовления.

ООО «Новые технологии» Косметическая продукция «Аравия»

Продукция этого бренда занимает отдельную нишу на рынке профессиональной косметики для кожи уже более 11 лет. Благодаря широкому ассортименту она подходит огромному числу людей.

Все средства «Аравии» сертифицированы по международным стандартам. Косметика имеет сертификаты качества и декларации соответствия.

Данная компания имеет 131 дистрибьютора в шести странах мира. Косметике этого бренда отдает предпочтение свыше 150 000 тысяч салонов красоты.

ООО « Мирапак »

ООО «Мирапак» — подмосковный производитель пластиковых изделий для агропромышленности и бытовых нужд. Основное производство сосредоточено в деревне Пешки Солнечногорского городского округа. Мирапак производит различные кассеты для рассады, поддоны для рассадных кассет, а также мини-парники, которые широко используют по всей России.

АО « Георг Полимер »

АО «Георг Полимер» — современное предприятие, специализирующееся на промышленной пищевой упаковке для автоматических фасовочных линий. Компания обладает полным циклом разработки и производства жестких полимерных контейнеров.

Ежедневно завод выпускает около 1,5 миллиона лотков, которые позже поставляют на пищевые предприятия России.

Специалисты АО «Георг Полимер» разрабатывают дизайн контейнеров, рецептуры материалов, создавая продукты для упаковочных технологий с применением МГС, СКИН-вакуума, пастеризации и стерилизации. Специалисты компании реализовали более 100 проектов для упаковки мяса, птицы, рыбы, готовых блюд и снеков.

ООО «Серпуховский лифтостроительный завод»

ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» — высокотехнологичное предприятие, выпускающее лифты с 2013 года. В 2022 году компания начала новую страницу своей истории. При помощи инвестиций группы «Садовое кольцо» здесь запустили модернизацию производства. Это помогло лифтостроительному заводу выйти на новые обороты.

«Московская кофейня на паяхъ»

«Московская кофейня на паяхъ» — один из ведущих российских производителей натурального жареного и растворимого кофе. Компания входит в пятерку лидеров рынка. Ежегодно в России выпивается 1 500 000 000 чашек кофе от «Московской кофейни на паяхъ». География торговой деятельности «Московской кофейни на паяхъ» охватывает всю Россию, а также Белоруссию, Украину, Киргизию, Казахстан и другие страны СНГ.

Завод «Московской кофейни на паяхъ» в Подмосковье — первое предприятие полного цикла по производству растворимого сублимированного кофе не только в России, но и в странах СНГ и Восточной Европы. Наличие собственных плантаций в Колумбии и Доминиканской Республике, самое современное высокотехнологичное оборудование и опыт квалифицированных специалистов позволили компании добиться беспрецедентной стабильности качества выпускаемой продукции. В активе «Московской кофейни на паяхъ» — более 50 престижных международных и российских наград.

Продукция компании присутствует во всех основных сегментах рынка: кофе в зернах, молотый, сублимированный, в капсулах и «3 в 1», а также сублимированный цикорий, какао и чай в капсулах. Ассортимент насчитывает более 100 позиций и способен удовлетворить потребителей самых разных вкусов и предпочтений.

ООО «Десятое королевство»

Компанию «Десятое королевство» основали в 2002 году. Бренд специализируется на производстве доступных развивающих игр для детей.

Сегодня «Десятое королевство» — один из самых крупных производителей игр и обладатель около сотни товарных знаков. У компании есть порядка 30 патентов на изобретения, модели и промышленные образцы.

Кроме того, «Десятое королевство» вошло в список системообразующих предприятий России и Подмосковья.

«Сонный гномик»

Товары этого бренда присутствуют на рынке уже более 10 лет. На протяжении этого времени компания прилагает максимальные усилия для того, чтобы продукция для новорожденных была высокого качества.

В постоянном ассортименте «Сонного гномика» — более 400 доступных для заказа артикулов. Кроме того, компания регулярно выпускает новинки и совершенствует уже существующие продукты.

ООО «Агрофирма Партнер»

Уже долгие годы это предприятие производит как самые передовые, урожайные, устойчивые к заболеваниям гибриды, так и сорта, которые отвечают всем требованиям овощеводов России.

Основа ассортимента семян агрофирмы заключается в собственной селекции и производстве.

«Коломенская пастила»

Компания «Коломенская пастила» создает сладости по уникальным рецептам XVIII века. Вся продукция сертифицирована и не содержит консервантов. Пастилу здесь готовят исключительно из свежеиспеченных яблок, сахара, яичного белка и натуральных дополнительных ингредиентов — ягод, орехов, меда и так далее.

Сегодня продукцию этой торговой марки доставляют не только по Москве и всей территории РФ, но также и по Казахстану и Белоруссии.

ООО «Котон Клаб»

Группа компаний Cotton Club является ведущим производителем ватной, косметической продукции и товаров для дома. Она неоспоримый лидер на рынке ватной продукции и влажных салфеток.

Такого успеха Cotton Club удалось достичь не только благодаря доступной цене, но и высокому качеству производимой продукции. По своим свойствам она не уступает товарам мировых производителей под известными брендами.

За все время существования на рынке ГК Cotton Club стала надежным партнером. Сегодня ей доверяют крупнейшие розничные и аптечные сети.

ООО «АПХ «МИРАТОРГ»

«Мираторг» — крупнейший российский производитель и поставщик мяса и мясных полуфабрикатов. Компания производит более тысячи наименований мясной продукции для ресторанов, гостиниц, кафе и баров.

«Мираторг» заботится об окружающей среде и соблюдает стандарты безопасности. Это подтверждается тем, что животных здесь выращивают без антибиотиков и ГМО. Кроме того, компания развивается и в сфере современных технологий. На производстве создали автоматическое поддержание микроклимата, автоматизированную подачу корма и воды, а применение роботов позволяет «Мираторгу» гарантировать высокое качество продукции.

Еще одна особенность «Мираторга» заключается в том, что компания самостоятельно осуществляет весь цикл производства — от создания кормов для животных до розничной продажи.

ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ»

Компания «Металл Профиль» появилась на рынке изделий из тонколистовой стали в 1996 году. За это время бренд стал крупнейшим в мире изготовителем кровельных и фасадных материалов. Сегодня в его распоряжении — 18 производственных комплексов, а дилерская сеть насчитывает более 1400 партнеров в России и странах СНГ.

Полный контроль качества продукции на каждом этапе производства делает ее наиболее конкурентоспособной, что дает возможность компании «Металл Профиль» предоставлять письменную длительную гарантию на весь ассортимент продукции.

Братья Чебурашкины

История этого подмосковного бренда берет начало в Норильске. Именно оттуда семья Чебурашкиных (два брата и их отец) переехала в Подмосковье. Они инвестировали в подмосковные колхозы около 600 миллионов рублей. Для возрождения хозяйства Чебурашкины завезли венгерское стадо голштинской породы, а также пригласили немецких специалистов для консультаций.

Сейчас предприятие состоит из четырех современных ферм в Дмитровском и Сергиево-Посадском районах на более чем 4300 голов, сети вендинговых автоматов для продажи молока, а также современного завода по переработке сырого молока до 100 тонн в сутки.

Молочную продукцию, произведенную на заводе, продают более пятисот торговых точек Москвы и области, в том числе основные сетевые супермаркеты и торговые центры, а также ряд магазинов не сетевой розницы. Молоко, йогурты, творог и сметану также закупают десятки ресторанов и кафе.

Гжель

Гжель является крупнейшей и старейшей русской компанией, которая занимается производством фарфоровых изделий народного художественного промысла. Его традиции, переходящие из поколения в поколение, талант мастеров, приносивших в каждую эпоху что-то новое, создали бренд под названием «Гжель», который сейчас известен во всем мире.

Сегодня компания «Объединение „Гжель“» известна как российская фабрика по производству фарфора, отличающегося качеством, долговечностью и красотой. Гжельские изделия традиционно входят в подарочный фонд президента РФ, правительства РФ, министерств и ведомств России. Изделия «Объединения „Гжель“» зарегистрированы как изделия народных художественных промыслов признанного художественного достоинства.

ООО «ДорХан — Можайск»

Производственный комплекс международного концерна DoorHan в Можайском городском округе появился в 2019 году. Заводы ООО «ДорХан-Можайск» специализируются на изготовлении быстровозводимых капитальных зданий высокой заводской готовности; домокомплектов для индивидуального жилого строительства; мостовых конструкций; стеновых и кровельных сэндвич-панелей с минеральной ватой.

В 2021 году на территории комплекса открыли завод горячего цинкования ООО «ДорХан Горячее Цинкование-Можайск». Он занимается нанесением защитного покрытия на различные виды металлоконструкций методом горячего цинкования.

Продукция предприятия отличается высоким качеством, так как все производственные процессы тщательно контролируют. На территории завода имеются специальные лаборатории, где готовые изделия проходят проверку.

Вся продукция ООО «ДорХан-Можайск» является востребованным строительным материалом и успешно применяется при возведении зданий различного назначения.

АО «Кронштадт»

Российская компания «Кронштадт» сегодня является лидером национальной беспилотной индустрии. Ее сотрудники разрабатывают и производят оборудование, ПО и комплексные решения для оборонной промышленности. Собственные технологии, компетенции и производственные ресурсы позволяют создавать решения, востребованные как внутри РФ, так и признанные на международных рынках.

В группе компаний «Кронштадт» налажен полный цикл разработки и производства беспилотных систем. Особое внимание здесь уделяют контролю на всех этапах производства: от входного контроля комплектующих до тестирования готовой продукции

ООО «МОЛОПАК»

Компания «Молопак» является первым производителем асептической упаковки на территории РФ с 2012 года. В год здесь производят порядка 1,2 миллиарда упаковок. Товары этого бренда представлены в 19 странах мира. Компания поставляет упаковки в 573 города.

При производстве товара сотрудники «Молопака» используют последние достижения в области офсетной печати, которые позволяют команде дизайнеров и маркетологов создавать неповторимое графическое оформление упаковки с учетом новых трендов в области дизайна. В процессе изготовления картонной упаковки Gable Top применяется современное высокотехнологичное оборудование, не имеющее аналогов в России и странах СНГ.

Департамент менеджмента качества следит за процессом производства упаковки на всех этапах. Техническая служба ведет проектирование, пусконаладочные работы по оборудованию, гарантийное, послегарантийное обслуживание установленных линий и предоставляет различные сервисные услуги для обеспечения бесперебойной работы оборудования на предприятиях клиентов.

MOON

Сеть магазинов Moon является многократным лауреатом премии «Марка № 1» в России в категории «мягкая мебель». На российском рынке этот бренд существует уже на протяжении 28 лет. Продукция торговой марки поставляется в Киргизию, Казахстан и Белоруссию.

Фабрика компании, расположенная в Ногинске, является одним из крупнейших и передовых предприятий в Европе. Ее производственная площадь составляет более 80 тысяч квадратных метров.

Секрет успеха Moon заключается во внимательном отношении к партнерам и их интересам.

ООО «Пехорский текстиль»

История этой фабрики берет начало с 1905 года, когда на берегу реки Пехорка построили суконное производство. Спустя 90 лет для предприятия наступил новый период развития: в 1995 году фирма «Вига» заключила договор на аренду площадей Пехорской фабрики. На арендованных площадях установили оборудование, которое позволило выпускать пряжу для ручного вязания. Работали на новом производстве местные жители, которые раньше трудились на Пехорской фабрике.

Сегодня компания с более чем вековой историей поставляет продукцию не только на отечественные предприятия, но также в страны СНГ, Европы, Азии, США, Канады и Австралии. Пряжа «Пехорка» представлена широким ассортиментом, который отличается большим количеством артикулов из нитей различных расцветок и состава.

Продукция этого бренда отличается безупречным качеством. В связи с этим ей присвоили знак «WOOLMARK».

ООО «Рузский Купажный завод»

Рузский Купажный завод входит в одну из крупнейших групп производства алкогольной продукции в России — «Алкогольная Сибирская группа». По итогам 2021 года объем производства продукции под брендами компании составил 8,3 миллиона.

Продукция компании производится на заводе «Омсквинпром» в Сибири, который работает с 1993 года и входит в тройку крупнейших ликеро-водочных заводов России, а также на «Рузском Купажном Заводе» в Подмосковье, начавшем работу в 2016 году.

Основные торговые марки АСГ — «Белая Березка», «Хаски», «Сиббиттер» и «Пять Озер». Последняя, согласно данным международного рейтинга Millionaires Club 2022 журнала Drinks International, является самой продаваемой водкой российского производства в мире.

« Шатура мебель »

Уже более 60 лет компания «Шатура» находится в лидерах на мебельном рынке России. Регулярная модернизация производственного оборудования, многоуровневый тест-драйв каждого изделия и отточенный клиентский сервис делают МК «Шатура» компанией вне времени.

В ее распоряжении — сотни точек продаж по России и странам СНГ, несколько поколений довольных клиентов, а также 100%-я узнаваемость бренда.

Сегодня МК «Шатура» — градообразующее предприятие, которое насчитывает более тысячи сотрудников в России и странах СНГ.

Компания регулярно проводит обучение и повышение квалификации сотрудников, создавая экспертов в области мебельной индустрии. За счет индивидуального подхода к каждому клиенту, МК «Шатура» предлагает качественно новый взгляд на культуру покупок.

ООО «ВЕЗА»

«ВЕЗА» — это российский производитель полного технологического цикла вентиляционного и климатического оборудования. Предприятие создали в 1995 году. Его основное направление — разработка, изготовление и реализация вентиляционного оборудования и климатической техники.

Свою продукцию компания разрабатывает на собственных площадках, где применяются прогрессивные методы изготовления и несколько уровней проверки оборудования, соответствующих нормативам и, при необходимости, включающих в себя дополнительные процедуры приемки перед передачей клиенту. Это минимизирует возможность брака, а собственные лаборатории исключают возможность несоответствия фактических характеристик заявленным.

АОН «НПП «Термотекс»

Основным видом деятельности предприятия является разработка и производство арамидных волокон, нитей, жгутов, баллистических и технических тканей, широко используемых в различных отраслях промышленности и оборонного комплекса России.

Потребителями сверхвысокопрочных нитей и жгутов с мировым рекордным уровнем физико-механических характеристик, разработанных и производимых на собственной установке, являются производители ракетной, авиационной и другой спецтехники, включая разделительное оборудование для Госкорпорации «Росатом».

Жостово

История Жостовского промысла начинается в ХIХ веке, когда в ряде подмосковных сел и деревень бывшей Троицкой волости возникли мастерские по изготовлению расписных лакированных изделий из папье-маше.

Производство знаменитых жостовских подносов заключается в ручной ковке с последующей росписью. Сейчас производство части форм на фабрике механизировали: сначала из железного листа вырубается заготовка нужного размера, затем прессом ей придают одну из форм — овальную, круглую, прямоугольную, восьмиугольную, и даже «гитарную».

Мобитрак

Компания MOBITRUCK — это отечественный производитель полного цикла и лидер по производству мобильных торговых объектов, специализированных трейлеров с различными назначениями: мобильные офисы, дома на колесах, мобитраки для медицинских нужд, автолавки и фудтраки.

Одним из основных преимуществ компании является гибкость и удобство использования.

MOBITRUCK ставит приоритетом индивидуальный подход к клиенту, обеспечивая высокое качество производства, инновационные решения и профессиональный сервис. Компания стремится предложить решения, отвечающие потребностям клиентов и помогающие им успешно развивать дело.

ООО «Зенитка»

ООО «Зенит» занимается производством и разработкой фонарей, лазерных целеуказателей, оружейного тюнинга и тепловизионных прицелов. Завод расположен в Ногинске.

За время существования «Зенит» эволюционировал в целый ряд профессиональных оружейных фонарей для служебного и охотничьего стрелкового оружия, а также выносных фонарей для крепления на щит и мощных прожекторов. В 2006 году фонари этого бренда приняли на снабжение в МВД России. В 2015 году дополнительное оборудование для АК «Классика» также появилось в правоохранительном ведомстве. А в прошлом году «Зенит» выпустил 10 моделей коллиматорных прицелов линейки «Взор» и начал разработку собственных тепловизоров.

« Белкаковры »

Общество с ограниченной ответственностью «БелКа» — это предприятие, которое входит в группу самых крупных производителей в России и является одним из лидеров по производству ковров и ковровых изделий. Компанию основали 3 октября 2005 года. За это время она прошла огромный путь и сегодня поставляет продукцию на оптовые и розничные рынки страны.

В производстве компания использует технологии бельгийских фабрик. Поэтому бренд решили назвать именно «БелКа». Современное технологическое оборудование (фирмы Van De Wiele), установленное на предприятии, способно выпускать большие серии высококачественной продукции из современных синтетических материалов с отличными потребительскими свойствами.

ЗАО «Богородская фабрика»

ЗАО «Богородская фабрика» продолжает народные традиции художественного промысла резьбы по дереву. Кроме того, сегодня компания — единственный легальный производитель знаменитой Богородской игрушки.

Ежегодно предприятие проводит сертификацию товара для подтверждения его экологической безопасности, что особенно важно в развитии ребенка.

Мастера Богородского могут воплотить в жизнь любую идею заказчика. Игрушка, изготовленная подмосковными умельцами, станет отличным украшением любого интерьера.

ООО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТОНАР»

Машиностроительный завод «Тонар» — крупнейший российский производитель прицепной и полуприцепной техники, единственный в стране производитель технологических самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности. Уже более 30 лет на заводе производится качественная и востребованная рынком техника.

Основу предприятия составляет производственный комплекс в деревне Губино Орехово-Зуевского района Московской области. Завод занимает территорию в 19,1 гектара. Общая площадь помещений — 52 600 квадратных метров. Склад готовой продукции — шесть гектаров. На заводе работает более 1500 человек.

АО «БЕЦЕМА»

Машиностроительный завод «Бецема» основали в 1932 году. Сегодня компания является одним из ведущих предприятий России в области производства автотранспорта специального назначения. В работе ее сотрудники используют не только накопленный опыт, но и последние технические разработки для современного дизайна и качества.

Собственный испытательный центр и команда профессионалов позволяют компании разрабатывать и производить уникальную продукцию под индивидуальные потребности клиентов.

Специалисты «Бецемы» проходят обучение и повышение квалификации на специализированных предприятиях данной отрасли в Германии, Голландии, США.

ПАО «Красногорский завод имени С. А. Зверева»

Сегодня это предприятие является одним из ведущих России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. Почти целый век компания обеспечивает разработку, испытания и серийное производство приборов и систем для различных сфер.

Входит в состав АО «Швабе» государственной корпорации «Ростех», которое объединяет ключевые предприятия оптико-электронной отрасли России.

ООО «ЗУИ ТОКК»

ТОКК — мощная современная компания, образованная в 1988 году. Завод является одним из первых частных промышленных предприятий современной России.

Компания специализируется на производстве упаковки из алюминия, жести и пластика: пробок, крышек, колпачков, банок и других сходных продуктов. Сегодня она занимает лидирующее положение в соответствующем секторе российского рынка упаковки и известна во всем мире.

На территории предприятия около 12 тысяч квадратных метров занято под производство, шесть тысяч квадратных метров — под складские площади, офисный корпус занимает две тысячи квадратных метров.

Сегодня в компании ТОКК работает 450 человек, при этом объем выработки продукции в расчете на одного человека превышает показатели многих аналогичных западных производств.

ООО «Арнест Упаковочные решения»

«Арнест» — это современное высокотехнологичное предприятие по производству алюминиевых банок для напитков с заводами в Наро-Фоминске, Всеволожске и Аргаяше. Компания занимается производством металлических банок для пива, безалкогольных напитков, энергетиков, соков, молока и вина.

Подобную тару сегодня выбирают в качестве предпочтительной не только для дома, но также и для магазинов и торговых автоматов по всему миру. Ее основное преимущество заключается в том, что такие банки не только легкие, но еще и полностью подвергаются вторичной переработке. Кроме того, они быстро охлаждаются и их легко хранить.

«Арнест» учитывает комментарии и замечания клиентов в процессе разработки новой продукции. Сегодня у компании одни из самых современных и инновационных проектно-конструкторских центров в отрасли. Благодаря этому бренд сохраняет положение ведущего мирового производителя металлической тары для напитков.

Упаковочные Системы (Tetra-Pak)

Компания Tetra-Pak работает на российском рынке начиная с 2008 года. «Упаковочные системы» — ведущий производитель картонной упаковки и поставщик интегрированных решений в оборудовании и сервисах. Помимо оригинальных запчастей, бренд предлагает своим клиентам поддержку на каждом этапе поставки в режиме 24/7.

В качестве преемника компании Tetra Pak в России и Беларуси продолжает обеспечивать мировые стандарты качества в пищевой промышленности.

Многолетняя экспертиза команды и уникальные локализованные технологии — это прочная основа для дальнейшего развития всей отрасли.

ООО «ТехноНИКОЛЬКорпорации ТЕХНОНИКОЛЬ — Строительные Системы»

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым — это 65 производственных площадок, 20 учебных центров. В шести Научных центрах, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом, ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли.

ООО «ЛайтУоллИнжиниринг»

Компания занимается малоэтажным строительством по технологии легких стальных тонкостенных конструкций. Ее сотрудники могут провести не только строительство, но и реконструкцию, капремонт объектов разного типа сложности. «ЛУИ» также занимается производством стеклоцементных панелей, проектированием и обследованием зданий. Кроме того, здесь могут провести стройконтроль и авторский надзор.