Эксклюзив 30 декабря 2023, 14:11 Итоги 2023 года в России. В поисках настоящего Писатель Беседин подвел итоги 2023 года Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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До наступления 2024 года остается чуть больше суток. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» вспомнил, каким был уходящий 2023-й, и подвел его итоги.

Далее — прямая речь.

Я хотел бы поговорить о тех, кто вытащил этот год на своих плечах. О тех, на ком в принципе еще держится.

Ведь пока одни здесь веселятся, и это касается не голых «звезд», но и вполне обычных граждан, другие бьются там, на фронте.

В этом году я встречал очень много военных. Разные люди, с разными взглядами, понимающие все проблемы, которые есть там, на фронте, но все они говорили одно и то же: там мои товарищи, там мои люди.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Так сформировалось настоящее братство — через пот, через боль, через кровь. В этом нет никакого пафоса — лишь констатация факта.

И мы обязаны помнить тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили здесь нормально. Романа Рудакова, оставившего такое трогательное и мужественное послание в Марьинке. Александра Кудрявцева, под массированным огнем эвакуировавшего с поля боя десять раненых. Дениса Зорина, подорвавшего себя гранатой, чтобы прикрыть отход товарищей. Этот список можно и нужно продолжать долго. Ведь в каждой семье есть знакомый, товарищ или родственник, связанный с СВО.

На днях я был в севастопольском госпитале — и видел женщин, которые принесли солдатам огромные пакеты с помощью. Не знаю, что там было, внутри этих пакетов, но знаю очень много людей, которые за свои деньги помогали, покупая одежду, телефоны. Это было не напоказ, не на камеру, а от души.

И так же от души наши женщины шли после изнурительной работы — шли и идут — вязать маскировочные сети. Им помогают все, кто может. Даже дети. В Екатеринбурге восьмилетний Сережа вяжет маскировочные сети дома и отправляет их на фронт вместе со своими рисунками.

У нас ведь замечательные, талантливые дети! Каждый год, например, они выигрывают международные олимпиады и соревнования. Сборная России завоевала шесть золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде. Сборная России победила на Международной олимпиаде по информатике.

Опять же, этот список можно продолжать бесконечно, потому что у нас самые умные дети в мире.

Главное — дать им возможность реализоваться в нашей стране, в России. Дать вдохновение.

Люди вообще нуждаются во вдохновляющих историях. Вспомните 72-летнего Михаила Макарова из подмосковного Щелкова. Он чинил свою старенькую «Оку», когда мерзавец выхватил у подростка телефон и бросился бежать. Пенсионер среагировал и подсечкой вырубил злодея.

Потом Макарова наградили: подарили ему сертификат на новенькую «Ниву». На поступок Макарова живо откликнулись люди.

Увидели человека, которому не все равно. А все мы по-своему ждем чуда, воплощенного в конкретном человеке.

Оттого вся страна следила за судьбой фигуриста Романа Костомарова. В начале года мало кто думал, что он вообще выживет. Ему ампутировали конечности, однако Роман не только выжил, но и явил подлинно русский характер.

Теперь он сам водит машину, он возвращается на лед. Однозначно, Костомаров — номер один в спорте.

Культурные итоги года, правда, не столь оптимистичны. Однако подвижки есть. Долгое время наш масскульт оставался калькой с западных образцов — и выходило, будем откровенны, так себе. В начале этого года кинематографистам удалось объединить голливудскую механику с нашими традициями.

Так, собственно, появился «Чебурашка», побивший все кассовые сборы. Фильм не без погрешностей, там есть к чему придираться — однако, на мой взгляд, лента эта хороша тем, что понятна разным поколениям, а потому объединяет их.

Да, мы ищем и стараемся нащупать опорные точки для того, чтобы быть собой. Или хотя бы попытаться вспомнить: как это быть собой. Как правило, ищем мы эти точки в прошлом: будь то космическая тема («Вызов» и другие) или криминальная о становлении России («Слово пацана»).

На мой взгляд, прорыв может случиться лишь тогда, когда российская культура, нуждающаяся в специальной культурной операции, обратится к будущему. Пока что к тому есть лишь подступы.

В целом же я испытываю осторожный оптимизм перед наступающим 2024 годом. Потому что внутри народа есть положительные сдвиги, есть важные изменения. Важно, чтобы эти стремления услышали элиты.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

И как всегда, я искренне считаю, что наше главное богатство — не нефть и не газ, не золото и не ракеты, а талантливые, искренние люди — подвижники.

Так что, только сберегая свой народ, приумножая его, помогая тем, что любит Родину искренне, а не по бюрократической разнарядке, меняя элиты, выводя в первый ряд новых героев, мы будем двигаться вперед к реальным победам и реальному выбору.

Что ж, возможно, в кои-то веки хоть что-то зависит от нас. Таков главный итог 2023-го.