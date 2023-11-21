Общество 21 ноября 2023, 20:01 Бросил семью и предал страну. История советского перебежчика Виктора Беленко Фото: Jensen Stidham / Global Look Press

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В США на 77-м году жизни умер летчик-перебежчик Виктор Беленко. Почти полвека назад он улетел на советском истребителе в Японию. За передачу секретных сведений предатель получил убежище в Штатах и там сыто прожил жизнь. Короткое сообщение о его смерти 24 сентября 2023 года в результате болезни появилось в разделе некрологов газеты The Washington Post, лишь спустя месяц об этом написали остальные СМИ. На мемориальную службу «американские товарищи» решили не тратиться.

История Виктора Беленко

Ранним утром 6 сентября 1976 года старший лейтенант Виктор Беленко на новом истребителе-перехватчике МиГ-25П отправился выполнять полетные упражнения. По инструкции горючего заливали всего полбака. Но пилот убедил механика залить полный: дескать, полетает чуть дольше, чего дважды заправляться.

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Спустя час после вылета с аэродрома Соколовка Приморского края машина пересекла советско-японскую границу. Позже стало известно, что 29-летний летчик Беленко мастерски ушел от радаров и примерно 130 километров вел истребитель на высоте всего 30 метров.

МиГ-25ПУ / Викимедиа

Уже в воздушном пространстве Японии МиГ поднялся на высоту шести тысяч метров, и его обнаружили японские ПВО. Подать знак «не стрелять» не вышло: рация была настроена на другую частоту. Тогда Беленко повторил финт и снова прижался к земле, став для всех невидимкой.

Летчик планировал сесть на авиабазе японских Сил самообороны ПВО в городке Титосэ на острове Хоккайдо, самом северном острове страны. Но топлива не хватило, поэтому истребитель приземлился в Хакодате. Правда, из-за короткой взлетно-посадочной полосы машина почти выкатилась за пределы аэропорта.

Вид с воздуха на аэропорт в городе Хакодате, Япония, 1976 год / Викимедиа

Блудный сын и муж

Беленко выбрался из кабины, дважды выстрелил вверх из табельного пистолета и заявил, что просит политического убежища. Через три дня старшего лейтенанта тайно вывезли в Соединенные Штаты Америки. Тем временем в СССР не могли поверить, что пилот сбежал добровольно, а не случайно заблудился и оказался под арестом после вынужденной посадки.

Хотя вскоре стало ясно, что ошибки нет, советская пресса продолжила распространять эту версию: «Старший лейтенант Беленко совершил вынужденную посадку на Хоккайдо из-за нехватки топлива и был преступно похищен японскими властями под диктовку Вашингтона». Потом появилось уточнение — «при невыясненных обстоятельствах».

Наколенный планшет Виктор Беленко; фото перебежчика из военного билета / Викимедиа

Жена и мачеха публично попросили Виктора вернуться, обещая, что он «будет помилован, даже если допустил ошибку». Позже президент США Джеральд Форд получил от их имени письмо: женщины просили о встрече с Беленко и отказывались верить, что тот «не желает слышать их голоса».

Летчик, кстати, даже не думал воссоединиться или как-то связаться с семьей. Он откровенно заявлял, что ненавидит жену, а сына не видел с тех пор, как теща забрала его к себе «на воспитание». С мачехой отношения всегда были весьма прохладные. Родная же мать Виктора сбежала, когда ему исполнилось два года.

Письмо жены и мачехи Виктор Беленко к 38-му президенту США Джеральду Форду / Викимедиа

Крупная удача разведки

Угон нового самолета стал подарком для американских спецслужб. Они по косточкам разобрали его и изучили, а через месяц Япония показательно вернула целую машину в СССР. Но все понимали, что больше истребитель нельзя считать секретным. Сам пилот тоже оказался поистине драгоценным приобретением.

Джордж Буш — старший, на тот момент директор Центральной разведки и будущий 41-й президент США, называл побег советского летчика «крупной разведывательной удачей». Беленко оказался кладезем важной информации и позже признавался, что и не подозревал, как много он знает.

Беглец ежедневно встречался с разведчиками, специалистами по советской авиации (у американцев были и такие). Даже через три месяца его пребывания в Штатах сотрудники разведслужб говорили, что им потребуется еще как минимум год, чтобы собрать всю важную информацию, которой владел Беленко.

И он щедро делился знаниями: картографическими и топографическими данными дальневосточных пунктов базирования советской авиации, организацией службы, ежедневных мероприятий боевой учебы и проверки боевой готовности, почасовым и поминутным графиком несения службы летчиками и многим другим.

Приказ о предоставлении Виктору Беленко гражданства США; обложка книги Джона Бэррона «Пилот МиГа: Побег лейтенанта Беленко» / Викимедиа

Причины побега Виктора Беленко

«Авторами» побега Беленко можно смело назвать советские власти и армию. Сказались плохие условия жизни, задержка присвоения очередного и вполне заслуженного звания капитана, а вместе с этим обещанной должности начальника штаба эскадрильи. Виктор был на хорошем счету и всегда добросовестно выполнял свои обязанности.

Позже, увидев на аэродроме ВВС США в Лэнгли, что рядовой состав вместе с семьями расквартирован в коттеджном поселке у базы, советский пилот рассказал, как советские рядовые на дальневосточных авиабазах обитают в казармах, причем по 50-60 человек в одном бараке. О жизни с семьями там не могло быть и речи.

Военный билет старшего лейтенанта Виктора Беленко / Викимедиа

Когда Беленко показали авиационные тренажеры, он откровенно заподозрил американцев во лжи: неужели всем желающим дают работать на таких ценных аппаратах? Он помнил советские аналоги: с них сдували пыль и никого даже близко не подпускали, зато показывали как «техническое достижение» высокому начальству при проверках.

При этом перебежчик не собирался целенаправленно порочить Советский Союз, а лишь откровенно описывал реальность середины 70-х: пустые магазинные полки, жалкий быт и тяжелый труд, который не приносил ничего, кроме небольшой зарплаты. Те, кто пытался выбиться по партийной линии, заведомо соглашались на ложь и круговую поруку.

Я старался изо всех сил. Я был одним из их лучших пилотов-истребителей. Когда я был молод, то был увлечен идеями социализма и коммунизма <…>. Но позже обнаружил, что эти идеи служили только коммунистической номенклатуре, а остальное население было фактически рабами. Я сделал вывод, что не могу изменить эту систему. Виктор Беленко

Особенно ярким контраст был при сравнении советского и американского уровня жизни: казалось, что в США даже студенты могли купить подержанное авто и на каникулах колесить по стране. Поход в обычный супермаркет беглый пилот воспринял как спектакль ЦРУ: в его голове не сразу уложилось изобилие товаров и отсутствие очередей.

Беленко удивлялся огромным порциям еды «бесплатно и в любое время» даже для рядовых и армейских техников. Он увлеченно пробовал различные консервы и однажды (тогда Виктор еще плохо знал английский) даже умял кошачий корм, приняв его за человеческую еду. Это было вкуснее мороженой картошки.

Даже карцер на авианосце поразил перебежчика: провинившиеся спали на кроватях и получали полноценный паек. Беленко отказался спать в каюте и всю ночь завороженно смотрел, как взлетают и садятся самолеты, слаженно работают техники. До этого он подозревал, что все было подстроено.

Тактический авиационный тренажер на авиабазе «Лэнгли», США / Викимедиа

Жизнь после предательства

Беленко подружился со многими американскими военными, быстро выучил английский и начал работать инженером по аэрокосмической технике. Он консультировал ВВС США, читал лекции в военных вузах и колледжах, выступал экспертом по различным вопросам, в том числе связанным с авиакатастрофами.

Действительно, чего еще желать? Есть любимая работа, новая любящая жена и сыновья, отдых за рыбалкой. Беглец охотно давал интервью, в которых неизменно подчеркивал: он наконец-то живет той полноценной жизнью, о которой мечтал. Вот только ради этой мечты перебежчик с легкостью поставил на карту жизнь миллионов.

Лучшим выходом для меня было «развестись» с этой системой. Я был летчиком-истребителем, но это не имело никакого отношения к моему решению бежать. Если бы я не был летчиком, я все равно нашел бы способ убежать из этого концентрационного лагеря. <…> Окончательное решение я принял за месяц до бегства, и когда его принял — был очень доволен собой! Виктор Беленко

Военный летчик не мог не понимать, для чего будут использовать его знания. Но Беленко, похоже, нимало не смущал вариант удара по «бывшим» соотечественникам. Впрочем, он был не одинок: помнится, некая икона советского диссидентства, оказавшись на Западе, прямо призвал США бомбить ядерными ракетами Советский Союз.

Успех перебежчика окрылил многих, газета The New York Times даже назвала осень 1976 года «временем бегства из СССР». Через 17 дней после успешного побега Беленко на старом, списанном в авиапочту самолете Ан-2 в Иран сбежал лейтенант запаса Валентин Зосимов. Но он получил в награду экстрадицию и 12 лет в лагере строгого режима.