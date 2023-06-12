Эксклюзив 12 июня 2023, 12:51 Испытывал симпатию к Путину и болел за Италию. Каким был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони Политолог Светов: бывший премьер Италии Берлускони не следовал указаниям США РИА «Новости»

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Экс-премьер Италии, основатель партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони ушел из жизни в 86 лет. Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» рассказал, что Берлускони активно преобразовал политическую жизнь страны созданием новых объединений, которые бросали вызов тем, кто правил долгие годы.

«Он конкретный пример сращивания денег и политики. Все-таки можно назвать его олигархом. Он пошел в политику, занимал самые высокие посты. Оказалось, что деньги могут не только опосредованно влиять на политику, но и напрямую», — отметил спикер.

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По словам Светова, Берлускони внес очень много эпатажа в политическую жизнь Италии. Скандалы и всякого рода истории подогревали интерес к нему. При этом бывший премьер считал, что можно нарушить закон, если ему это будет выгодно, отметил собеседник издания.

«Что же касается отношений с Россией, то он был вот из числа тех политиков, кто считал, что главное быть проитальянским. Не проамериканским, не антиамериканским, а проитальянским. Он полагал, что в интересах Италии поддерживать нормальные отношения с Российской Федерацией. Он испытывал симпатию к президенту России Владимиру Путину, они между собой находили общий язык», — добавил Светов.

Есть несколько политиков на Западе, которые, несмотря на различия политических принципов с Путиным, находили общий язык с российским президентом, подчеркнул спикер. Это бывший канцлер Германии Герхард Шредер, в какой-то степени бывший президент Франции Николя Саркози.

«Это как раз были те политики, которые ориентировались на интересы своей страны, а не на то, что скажут американцы», — заключил Светов.

Ранее в одном из видеообращений Берлускони высказывал мнение, что европейские страны потеряли авторитет на мировой арене.