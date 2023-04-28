Общество 28 апреля 2023, 09:49 Исполнительный директор MedPoint24 назвал преимущества дистанционного предрейсового медосмотра MedPoint24 / Pxhere

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Проблема предрейсовых медосмотров для водителей особенно актуальна для владельцев и гендиректоров крупных ретейлеров. Компании стремятся ускорить и удешевить процесс, не забывая при этом о правах работников. Исполнительный директор MedPoint24 Максим Владимиров рассказал, как фирма помогает решить эти вопросы.

Если человек выходит на работу, работодатель должен быть уверен, что сотрудник здоров и трезв. Работнику же нужны гарантии, что он застрахован и в безопасности. Именно безопасность стала главным приоритетом компании MedPoint24 — лидера автоматизированных медосмотров на российском рынке.

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Исполнительный директор организации объяснил, как проходит дистанционный предрейсовый медосмотр. На первом этапе работника идентифицируют по нескольким параметрам: фото, мобильному телефону и табельному номеру. Затем сотрудник заполняет анкету с вопросами о самочувствии.

На следующей стадии работнику измеряют артериальное давление, пульс, температуру, а также проводят алкотестирование. Сотрудник заверяет результаты измерений простой электронной подписью, после чего данные попадают к медработнику по каналам связи.

«Наш медицинский работник на основе результатов измерений и видеопотока принимает решение о допуске или недопуске соответствующего сотрудника на смену или на рейс», — рассказал исполнительный директор MedPoint24.

MedPoint24 / Pxhere

Медработник подписывает решение усиленной электронной подписью. Терминал печатает соответствующий стикер с допуском или недопуском водителя.

Одно из главных преимуществ такого медосмотра — скорость. Весь процесс занимает около трех минут. С реальными врачами работнику пришлось бы потратить приблизительно в пять раз больше времени.

Второй весомый плюс дистанционной процедуры — исключение человеческого фактора. Медперсонал МedPoint24 находится в четырех регионах, и даже сотрудники компании не знают, к кому именно попадут результаты. Поскольку вся система автоматизирована, подделать итоги проверки не получится.

MedPoint24 / Pxhere

Систему МedPoint24 успешно используют в сети гипермаркетов «Лента». Начальник автохозяйства компании Игорь Копылов отметил, что поначалу водители не могли привыкнуть к отсутствию врача на медосмотре, но затем дистанционная процедура стала для них обыденным делом. Теперь водители проходят медосмотр с удовольствием.

«Все это быстро, качественно», — подчеркнул начальник автохозяйства «Ленты».

Благодаря услугам МedPoint24 компания уверена, что выпускает водителей в рейс здоровыми, обратил внимание Копылов. Это повышает безопасность на дорогах, подытожил глава автохозяйства.