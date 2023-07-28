Общество 28 июля 2023, 18:08 «Банкротство — не палочка-выручалочка». Ипотечное жилье останется, как и финансовые обязательства Юрист Гатин: банкротство не решит все проблемы, но поможет ипотечникам сохранить жилье Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Россияне, взявшие ипотеку, смогут сохранить свое единственное жилье в случае банкротства, предполагает новый законопроект. Для этого должнику нужно заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Кредитная организация может потребовать только залоговую квартиру, но не другое имущество. Как проходит процедура банкротства и какие риски могут быть связаны с этой инициативой, выяснил «360».

Банкротство в России: статистика и условия

Налоговый юрист Алексей Гатин напомнил в разговоре с «360», что банкротство — это процедура списания всех долгов, которые есть у гражданина. Есть исключения для списания: субсидиарная ответственность, убытки, алиментные обязательства.

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На время процедуры должник не может распоряжаться имуществом, счетами и картами. Процесс разбирательства длится от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Условные требования [чтобы стать банкротом]: задолженность более 500 тысяч рублей, а задержка — от трех месяцев. Но в законе есть приписка: если владелец понимает, что нет возможности выплатить, он имеет право заранее обратиться с заявлением о банкротстве», — рассказал эксперт.

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По данным «Федресурса», у россиян сохраняется интерес к банкротству. Растет число тех, кто приняли для себя решение избавиться таким образом от долговой нагрузки.

За первые три месяца 2023 года банкротами через суд стали 76 тысяч человек — это на 40% больше относительно первого квартала прошлого года.

Чаще всего банкроты проживают в Москве (3638 человек) и Московской области (3630 человек). Тенденция роста прослеживается на протяжении всех последних лет, уточнил налоговый юрист Гатин.

За январь–март 2023-го количество возбужденных МФЦ банкротных процедур увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом и превысило 2,5 тысячи.

Параллельно снижается число отказов признать статус банкрота: в первом квартале этого года оно составило 31% против 45%, зафиксированных за тот же период 2022-го.

Банкротство — не палочка-выручалочка, когда побежали и все списали. Суд при рассмотрении заявлении оценивает и добросовестность должника. Практика списания хорошая, но если суд увидит злоупотребление, он может отказать. Алексей Гатин

Банкротство становится популярнее для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это связано с тем, что:

— население не ведется на мифы о механизме банкротства;

— суды чаще встают на сторону должников при рассмотрении дела;

— на рынке есть профессиональные юристы, которые помогают успешно списать долги.

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Процедура получения статуса банкрота

Когда суд принимает заявление на банкротство — при условии, что гражданин подтвердил сложность своей ситуации, — может быть несколько процедур.

Реструктуризация долгов

Она позволяет восстановить платежеспособность должника без объявления себя банкротом. Для этого нужен стабильный доход, за счет которого можно не только погасить задолженность, но и жить.

Если у гражданина нет экономических преступлений и он не был банкротом в течение пяти лет, составляется план реструктуризации долгов — погашение по графику.

Реализация имущества

Имущество банкрота продают, а полученные деньги распределяют между кредиторами. К изъятию подлежит не только недвижимость, но и драгоценности, и другие предметы роскоши, стоящие более 100 тысяч рублей.

Мировое соглашение между должником и кредиторами

Между должником и кредиторами заключается соглашение, где прописывают условия урегулирования обязательств и удовлетворения требований кредиторов в целях прекращения производства по делу. Для мирного соглашения банкрот должен погасить задолженность перед кредиторами первой и второй очереди.

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Последствия и риски из-за банкротства

У банков нет корыстной цели изъять единственное жилье, так как они столкнулись с проблемой в виде нереализованного имущества, добавил Алексей Гатин.

По словам эксперта, согласно новому законопроекту, физическое лицо не освобождается от ипотечных обязательств. По факту происходит реструктуризация долга: человек сохраняет свое имущество, но у него меняются условия кредита.

Инициатива направлена на списание иных долгов, которые не обеспечены залогом, чтобы люди не оставались без крыши над головой. Ранее залоговое имущество продавали на торгах, а люди оставались на улице, хотя продолжали гасить ипотечные платежи. Алексей Гатин

Эксперт отметил, что в России достаточно высокая статистика банкротства, поскольку растет закредитованность граждан. Риск увеличения числа заявлений на банкротство из-за ипотечного жилья существует, но максимум на 5-10%.

Важно понимать: если суд выяснит, что гражданин пытается уклониться от уплаты долгов посредством банкротства, его могут призвать к ответственности по статье 159.1 Уголовного кодекса — «Мошенничество в сфере кредитования» со всеми вытекающими.

Mathieu Stern / Unsplash

Последствия для физического лица после получения статуса банкротства:

— в течение пяти лет нельзя брать кредиты и займы, не указывая факт банкротства, самостоятельно подавать новое заявление о банкротстве;

— на протяжении трех лет запрещается занимать должности в органах управления юридического лица, а в течение десяти лет — в кредитной организации;

— в течение пяти лет банкрот не сможет занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестфонда и микрофинансовой компании.